Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 29
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne "ayaklarından" bahsediyorsun? SL? Her TS için iki yıllık bir süre için SL değeri en iyi olarak seçilir. SL'nin sağlanmadığı araçlar için (örneğin, devrilme veya geri takip) - SL, test süresi boyunca etkilenmemesi için minimuma ayarlanır.
Evet, çok okudum ama mantıklı cevaplar bulamadım. Bu, herhangi bir aracın başarılı çalışmasının temeli olmasına rağmen, bence
Evet, çok okudum ama mantıklı cevaplar bulamadım. Bu, herhangi bir aracın başarılı çalışmasının temeli olmasına rağmen, bence
Tabii ki ilki. Kritik parametreler "durdurma" dır, ideal olarak asla aşılmamalıdır. Sadece aracın piyasaya karşılık gelmediğini görmek için sabitlenirler. Tabii ki, bunun gerçekleşmesi halinde çok yakında olmayacağını umuyoruz. Ancak hayat kendi ayarlamalarını yapar.
Öyleyse neden "durdurma" işleminin sıklığını optimize ederken geçmişi analiz etmiyorsunuz?
Evet, çok okudum ama mantıklı cevaplar bulamadım. Bu, herhangi bir aracın başarılı çalışmasının temeli olmasına rağmen, bence
Yani ne tür ayaklardan bahsettiğimizi anlamadım? Anlayamıyorum - işlemde kullanılan SL'den mi yoksa uzmanın işini durdurmak için kullanılan stop-ticaret sisteminden mi bahsediyoruz?
İşlemlerde SL - algoritmanın bir parçası olduğu sistemler için (örneğin, sabit bir SL veya doğrudan takip ile) - SL'nin boyutu optimizasyon işlemi sırasında belirlenir. Algoritmanın bir parçası olmadığı sistemler için SL (ters veya ters takip) - SL, test süresi boyunca asla dokunmayacak şekilde ayarlanır. "Doğru" olduğunu düşündüğümüz bu SL'lerdir.
Stop trade sistemi, Expert Advisor'ın tamamen farklı bir parçasıdır. Burada daha önce de söylediğim gibi üç kritik parametre belirleniyor, bunlardan herhangi birinin aşılması durumunda piyasanın artık Expert Advisor'a denk gelmediğini düşünüyoruz. Burada "doğru", tarihsel dönemde (2 yıl - ileri ve geri için bir yıl) gösterilen kritik parametrelerdir.
Zekice sözler argüman eksikliğini gizler).
Evet, "akıllı kelimeler" nelerdir? soruyu anlamadım...
Öyleyse neden "durdurma" işleminin sıklığını optimize ederken geçmişi analiz etmiyorsunuz?
Şey... Neredeyse şimdi elimde. İleri dönem verilerini kullanıyorum. Ancak stop işlemlerinin işe yaramasını beklemiyorum, ancak tahminin sıfıra düşmesi durumunda bunun zaten bir "durdurma nedeni" olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadarki en yüksek kararlılık derecesi %70 olmuştur - yani, ileri paslarda %70'i pozitif kalite derecelendirmeleriyle yapılmıştır. Ancak, bu nadirdir. Çoğu zaman, puan %30'un üzerine çıkmaz.
Yani ne tür ayaklardan bahsettiğimizi anlamadım? Anlayamıyorum - işlemde kullanılan SL'den mi yoksa uzmanın işini durdurmak için kullanılan stop-ticaret sisteminden mi bahsediyoruz?
İşlemlerde SL - algoritmanın bir parçası olduğu sistemler için (örneğin, sabit bir SL veya doğrudan takip ile) - SL'nin boyutu optimizasyon işlemi sırasında belirlenir. Algoritmanın bir parçası olmadığı sistemler için SL (ters veya ters takip) - SL, test süresi boyunca asla dokunmayacak şekilde ayarlanır. "Doğru" olduğunu düşündüğümüz bu SL'lerdir.
Stop trade sistemi, Expert Advisor'ın tamamen farklı bir parçasıdır. Burada daha önce de söylediğim gibi üç kritik parametre belirleniyor, bunlardan herhangi birinin aşılması durumunda piyasanın artık Expert Advisor'a denk gelmediğini düşünüyoruz. Burada "doğru", tarihsel dönemde (2 yıl - ileri ve geri için bir yıl) gösterilen kritik parametrelerdir.
1'e 3 gibi bir orantı olduğunu düşündüm. Sadece pek çok insan bunu inceliyor, ancak altın bir ortalama yok
"Evrensel" sayılara katı bir şekilde bağlanmamalısınız. Her şey stratejiye, piyasa koşullarına vb. bağlıdır. 3'e 1 bile olabilir (tersi), ancak olasılık yüksektir.
1'e 3 gibi bir orantı olduğunu düşündüm. Sadece pek çok insan bunu inceliyor, ancak altın bir ortalama yok
Peki neden bahsediyoruz? SL hakkında?
Aslında altın ortalama yoktur. Ancak, trend sistemlerinde, TP/SL oranı kural olarak birden fazladır, 3/1 "klasik" olarak kabul edilirken, trend vakaların %30'unda tahmin edilir.
Düz sistemler için - aksine, TP / SL oranı 1/3, vakaların% 80'inde düz tahmin edilir.
Ama bu hiç de dogma değil. Ve aynı zamanda, her iki seviye de ayarlanmalıdır ve bu hiç gerekli değildir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Kalite için İlk 20:
Kalite için ilk beş tablosu:
Böyle. Sistem 542521, ticaret kalitesi açısından ilk sırada yer almaya devam ediyor - CADJPY'de kanal sınırından geri tepmede (başabaş transferle) geri dönüşler. TS geçen hafta üç işlem yaptı ve hala çok yüksek olan ticaretin kalitesini biraz düşürdü.
Ancak ikinci sırada - sadece ilk beşte değil, aynı zamanda reytingde de yeni gelen - TS 740142 - zikzak doruklarında durmayı bırakan girişler, eurodolar üzerinde ters bir iz eşliğinde. Tabii ki, ters takip sistemleri - bir kural olarak, kısa sürelerde çok yüksek bir ticaret kalitesi gösterir, ancak TS hemen, ilk 10 işlemi toplarken (derecelendirme için dikkate alınmaya başladığında) girer. sadece reyting değil, aynı zamanda ilk beş ve hatta ikinci sırada... Artı, bu girdileri TS Ligi'ne daha yeni eklemeye başladım ve bu çalışma henüz tamamlanmadı. Ve girdiler, gördüğüm kadarıyla, hemen yüksek sonuçlar gösteriyor ... Biraz şaşırdım ...
İlk beşteki diğer tüm yerler de ters takip sistemleri tarafından tutulmaktadır. Ayrıca TS 742850 şimdiden 22 işlem yapmış, bu da ters takip sistemleri için oldukça fazla.
Geçmişin lideri TS 340221, haftada sadece bir işlem yaparak, ticaretin kalitesini biraz kötüleştirdi (bu tür nadir işlemler kaliteyi biraz düşürür) ve düşüşten toparlanmaya devam etti. Aynı zamanda, denge açısından hala ilk sırada yer almaktadır.