Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 254
Anlamıyorum, bu bahsettiğim şeyle nasıl çelişiyor?
Pekala.
Bu, piyasanın değişmekte olduğu gerçeğidir - ve sizi HER ZAMAN her türden karşıt ilkeye dayalı TAM bir sistem setine sahip olmanız gerektiği sonucuna götürür.
Tüm sistemleri bir kerede başlattığım için, sürekli olarak çalışma sistemleri seçeneğim var.
Doğru, uzun süredir iyi sonuçlar veren bir sistem, her an bunları göstermeyi bırakabilir. Ancak, iyi olanlardan çok daha fazla kötü sistem olduğu gerçeğine dayanarak, kar etmiş bir sistemi almak ve bir süre göstereceği gerçeğine güvenmek daha iyidir. Kâr göstermeyen bir sistem nasıl alınır ve şimdi göstermeye başlayacağına güvenin.
Çocuğun mantığı. 24 sembolde tam numaralandırma 700 ts. Gerçekten? Elbette, bu TS, tam bir numaralandırma için daha büyük bir büyüklük sırası olmalıdır. Hangi zaman diliminde hala dolu;)? Amatör
Sen kendin amatörsün. Önce sana ne dediklerini dinle, sonra akıllı ol.
"Toplam numaralandırma" değil, mevcut tekniklerin "tam bir seti".
Peki izlemeyi nasıl yapacaksınız, yapmayacak mısınız?
tamam önemli mi...
Bir diplomanın varlığı, bir kişinin bilgi ve becerisi hakkında çok az şey söyler. Bir öğretmen olarak onaylıyorum.
Peki izlemeyi nasıl yapacaksınız, yapmayacak mısınız?
Kötü fikirlerinizi hasta bir kafadan sağlıklı bir kafaya değiştirmeyin.
İşte bu ve bundan bahsediyorum, izlemeye ihtiyacınız yok, neden yapayım?
Birinin ihtiyacı olanı yapmalısın. Burada grafiklere ihtiyacım var - onları gönderiyorum. Birinin izlemeye ihtiyacı olacak - bu yapılabilir. Ve böylece ... Neden hiç kimsenin, ne benim, ne senin, ne de başka birinin ihtiyaç duyduğu bir şeyi yapsın?
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Mesele şu ki, burada girişiminizin boşuna olduğunu anlayan bazı bilgili insanlar var. Ama çoğu sessiz.
Bu yaklaşım sizi hiçbir yere götürmez. Bu apaçık.
Piyasa sürekli değişiyor. Diyalektiğin 2. yasası burada uygulanmaz “Niceliksel değişikliklerin nitel olanlara geçiş yasası”
Bugün iyi sonuçlar veren ticaret stratejileri yarın kötü sonuçlar gösterecek. Ve yarın tam tersi olacak.
Ve onlarla uğraşırken, hangisini seçeceğinizi ve ne zaman uygulayacağınızı asla belirleyemezsiniz.
Uzun süredir bariz bir eğilim devam ediyor - piyasa ticareti sürekli ve her zaman anlamını kaybediyor. Alım satım spekülatörlerinin aptal bakışları onu sürekli iğrendiriyor. Başlangıçta insanlar yerel ve küresel koşullarda ürünlerin değişen maliyetini değerlendirdi, ancak on yıllar sonra ürünler tüccarların gözünden kaybolmaya başladı ve rakamlar kafalarında kaldı. Artık herkes kendi icat ettiği matematiksel bulmacaları durmadan çözüyor. Ve bunların arkasında artık nesnelerin maliyeti değil, yalnızca soyut bir fiyat ölçeği var. Dünya olaylarının bir değerlendirmesi yoktur - diğer yandan, bir tür formül akışıyla tanımlanan çılgın kase fikirler vardır. Kafalarında, bildikleri bir şeyi aramalarına neden olan anlamsızlıkla vuran bir dijital çılgınlık vardır. Bu nedenle, modern pazar tahmin edilemez - artık anlamla bir bağlantısı yoktur. Algoritmik ticaret, yalnızca gerçeklikten matematiksel şizofreniye kaçış sürecini hızlandırır.
Ama aferin George! Keşfetmeye ve aramaya devam edin.
Bu nedenle, modern pazar tahmin edilemez - artık anlamla bir bağlantısı yoktur. Algoritmik ticaret, yalnızca gerçeklikten matematiksel şizofreniye kaçış sürecini hızlandırır.
Hayır, bence burada başka bir çip var.
Bana göre piyasa, dibinden su sıçrayan bir tekne gibidir. Sadece yanlardan birine oturursanız ıslanamazsınız. Ancak bir tarafta çok kişi oturursa tekne yana yatacak ve sadece diğer tarafta olanlar kuru kalacaktır. Böylece yolcuların yanlar arasında atlayarak birbirlerini aldatmaya çalıştıkları ve bunu diğerlerinden daha iyi yapanın en az ıslandığı ortaya çıkıyor.
Tüm "matematiksel şizofreni", "başkalarını hesaplama" girişimlerinin sonuçlarıdır. Burada olağandışı bir şey görmüyorum.
TS Ligi böyle bir girişimden sadece biri. Özü, hangi ilkelerin hangi semboller üzerinde çalıştığını görmektir. Çalışmayı durduran sistemlerden ayrılmak ve şu anda karlı olan sistemler üzerinde çalışmaya başlamak için zamana sahip olmak için.
