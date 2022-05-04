Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 257
İyi günler, lige bağlanmak mümkün mü? Sadece 500 sayfa okumak istemedim (
Yapabilir.
Ekli arşivde - MT4 ve MT5 için TS Ligi'nin mevcut yürütülebilir modülü.
Ek olarak - Lig'e dahil olan, sihirbazı ve bölümü gösteren mevcut tüm araçların bir listesi (Excel'e'de açılır).
Her gün, birkaç TS yeniden optimize edilir, bu nedenle periyodik olarak yürütülebilir modülün güncellenmesi gerekir.
Yürütülebilir bir modülü başlatırken, istenen büyüyü ve risk yüzdesini belirtmelisiniz. Strateji test cihazında kısıtlama olmaksızın çalışır.
Demo veya gerçek üzerinde çalıştırmak için - normal kodu belirtmeniz gerekir.
Her kayıt kodu birkaç ay geçerlidir ve bu veya birkaç büyü ile ücretsiz bir sinyal açma sözü için ücretsiz olarak oluşturulur. Böyle bir sinyali açan kişi, bundan sonra, gerçek bile olsa, kendi sinyali için bile, hatta PAMM için bile ondan alım satımları kopyalayabilir - umurumda değil. Koşul, yalnızca gerekirse ücretsiz bir sinyal açmak, ardından sihir eklemek veya kayıt kodlarını güncellemek - her şey geçerli kalır - bir sinyal var, bunun için kayıt kodları ücretsiz ve kısıtlama olmadan oluşturulur..
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesinde en iyiler tablosu:
En az 50 işlem içeren en eski TS :
En eski araçların tablosu:
TS League'in mevcut yürütülebilir modülü (iki seçenek - MT4 ve MT5 için).
Ayrıca, yapım tarihi, araç tipi ve bölümü (Excel'de açılır) ile tüm araçların bir listesi ektedir.
Test cihazında herhangi bir sistemin kısıtlama olmadan çalıştığını hatırlatırım. Demo veya gerçek sürümde çalıştırmak için - bir regcode'a ihtiyacınız var. Açık izleme vaadi için kayıt kodları ücretsiz olarak verilir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesi açısından ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlemle 13 en eski araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu: