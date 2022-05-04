Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 256
Kim sayacak?
Tarihte eşitliği hesaplamak çok daha zordur. Bu bakiye içindir - Tüm işlemleri seçtim ve sonuçları ekledim. Ve Hisse için - bu enstrümanın her işlem sırasında sırasıyla nasıl değiştiğine bakmanız gerekiyor, bu tür değerlendirmelerin karmaşıklığı çok fazla artıyor ... Ve bunun anlamı nedir? Ligin TS'leri arasında "kalıcı" yok. Herhangi bir ticaretin her zaman sabit bir SL'si vardır ve bu asla artmaz.
Sistemin son modülünün hemen üzerinde bir çıkış olasılığı var. Test cihazında - kısıtlama olmadan çalışır. Sihri belirlersiniz, riski belirtirsiniz, kayıt kodunu doldurmazsınız, test cihazında buna gerek yoktur - ve tabloyu ve bakiyeyi alırsınız ve Özkaynak...
Ama öz sermayeye dayalı bir grafik görmek isteyenler için, tüm TS işlemlerinin yığıldığı, sihir açısından ilginç olanlarını seçip, Hisse senedi çizelgeleri hazırlayan, ligin üç bölümünün de hesapları için yatırım şifreleri verebilirim. .
Burada bir tane vardı, Dasha Baskakov ... Onun için her şey yanlıştı ... ve "Lig gerekli değil" ... ve "Lig sinyali yok" ... ve "izleme yok" ... Ve ona teklif ettiğinizde - alın, yatırım şifreleri zaten yayınlandı, gerekirse tekrar göndereceğim, en azından bir sinyal, en azından izleme, en azından bir Hisse senedi tablosu düzenleyeceğim - ve hemen havaya uçacak.. Biri bunu yaptığında, biz her zaman bakmaya hazırızdır... Ve biz kendimiz... Ne için gereklidir...
Prensip olarak, herhangi bir duraklama olmamasına rağmen, bakiye yaklaşık olarak özkaynağa karşılık gelmelidir (orta risklerde).
Tabii, sorun değil. Katılımları, şifreleri atın - göreceğiz. Ama Maybuk burada çok itibarlı değil sanırım? Moderatörler tamamlanmadıysa, ekran görüntüleri gönderebilirim. Hindiler kendi çabalarıyla eşitlik oluşturmadılar.
Prensip olarak, herhangi bir duraklama olmamasına rağmen, bakiye yaklaşık olarak özkaynağa karşılık gelmelidir (orta risklerde).
Sorun yok.
MT4 hesapları
Sunucu: Alpari-ECN-Demo
Bölüm Yüksek:
Giriş: 9968945
Yatırımcı şifresi: iAuWgDi9
Bölüm Ortamı:
Giriş: 60088262
Yatırımcı şifresi: jXcBzYs3
Bölüm Düşük:
Giriş: 60179305
Yatırımcı Şifresi:OSri5S4
Yukarıdaki arşivde, tüm sihirlerin bir listesi var, sihirlerin nerede ve ne işe yaradığını gösteriyor. Ancak her gün değişiklikler oluyor - sistemler bölünmeden bölünmeye geçiyor ve kabul edilemez davranışlar sergileyenler yeniden optimize ediliyor.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesinde ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlem içeren en eski 20 TS:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş tablosu:
En az 50 işlemle en eski 20 araç
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından ilk 5:
Ticaret kalitesi açısından en iyi TS:
Ticaret kalitesi açısından ilk beş:
En az 50 işlemle en eski 20 araç
En az 50 işlem içeren en eski beş TS:
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlem içeren en eski TS'ler (Son zamanlardaki keskin dalgalanmalar nedeniyle, birçok TS bir "kontrol atışı" gösterdi, bu nedenle 50 işlem ve hayatta kalan şoklara sahip TS sayısı sadece 18'dir):
En az 50 işlem içeren en eski beş TS:
Köstebek günü
Ne ? Masalarda her zaman farklı araçlar varsa "Köstebek Günü" nerede?
Groundhog Day'i görmekten memnun olurum, o zaman hangi araçların kullanılacağı hemen belli olur ...