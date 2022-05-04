Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 259
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Denge açısından en iyi beş aracın tablosu:
Ticaret kalitesi açısından ilk 20 TS:
Ticaret kalitesi açısından ilk beşin tablosu:
En az 50 işlemle 13 en eski araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
Tüm araçlar sabit bir minimum lot ile çalışıyorsa, düşüş hakkında veri elde etmek imkansızdır. Göreceli bir partide, danışman muhtemelen sürekli birleşecektir, çünkü aslında bir garson olabilir ve buna dayanamayabilir, ancak minimum bir partide kolayca geçecek ve umut verici görünecek. Bir ticaret sistemini değerlendirmek için en önemli kriterlerden biri minimum lot üzerinden elde edilemez. Bu tür testlerin anlamı çok açık değildir. Kesin olarak göreceli lot gerekir. Örneğin, açıkça güvenli olan aynı risk yüzdesini, örneğin 3 veya 10'u yapabilir ve botların düşüşüne bakabilirsiniz.
Yani "elde edilmesi imkansız" nasıl oluyor???
İlk olarak, sabit bir lotta bir boşaltma varsa - o zaman lotta bir artışta - boşaltma daha garantili olacaktır (çünkü kazancın %10'u %10'luk kayıptan daha azdır).
İkincisi, TS'nin beklentilerini "eşit bir şekilde değerlendirmeyi" mümkün kılan sabit partidir. Parti faiz getiriyorsa, yüksek Özkaynaklı işlemlerin değeri düşük olandan daha yüksek olacaktır.
Son olarak - yürütülebilir modül konunun üst kısmında yayınlanır ve güncellenmiş bir sürüm periyodik olarak yayınlanır. Strateji test cihazında tüm TS'ler kısıtlama olmaksızın çalışır. Bir demo veya gerçek üzerinde çalışmak için - sistemde ücretsiz bir sinyal açma veya izleme sözü olarak verilen ücretsiz bir kayıt koduna ihtiyacınız vardır. Yürütülebilir bir modül alın ve gerekli olduğunu düşündüğünüz risk yüzdesini ayarlayın, düşüşü göreceli bir lotla değerlendirin.
Başka bir olası sorun var. Danışman için en eşit koşulları elde etmek için aynı para yönetimini, yani dur ve al boyutunu ayarlarken, büyük olasılıkla bu tamamen doğru olmayacaktır, çünkü her sistem muhtemelen buna bireysel bir yaklaşım gerektirecektir. Sorunun hiç çalışması için. Ve sistemlerin farklı yönetimi varsa, onları karşılaştırıp karşılaştıramayacağımız sorusu ortaya çıkar. Tek Uzman Danışmanımız olsaydı yapacağımız gibi, her biri için aynı optimize edilmiş parametreleri görüyorum.
Dur ve al boyutları sistem optimizasyonu sırasında belirlenir.
Ve sadece para yönetimi kapatıldığı için, bir demo hesabı için parti kalıcı olarak alınır. Ve gerçek işte - risk yüzdesi olarak ayarlanabilir.