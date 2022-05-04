Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 261
Tüm stratejilerim üç kuruş kadar basit. Tam olarak aynı ilkelere göre çalışan Codebase uzmanlarını zaten gösterdim.
Ligin ana fikri, hangi ilkelerin hangi sembol üzerinde çalışıp hangilerinin çalışmadığını görmektir.
Gördüğüm gibi, her zaman karlı olan hiçbir araç yoktur. Ve sürekli kârın tek garantisi sistemler arasında sürekli geçiş yapmaktır. Bu anahtar için - her zaman bir dizi test edilmiş sisteme sahip olmanız gerekir. Lig TS tam da böyle bir set.
"Karlı bir araç nasıl yazılır" sorum yok - bir sürü var. Asıl sorum, mevcut karlı araçlardan bir süre karlı olanları nasıl seçeceğim.
Bu arada, şu anda ayda % ne kadar kazanıyorsunuz? Eğer bir sır değilse. Ve kaç danışmanla çeşitlendirebileceğinizi düşünüyorsunuz?
Ve her zaman yerine getirilecek böyle bir dizi varsayımı inşa etmenin mümkün olduğuna inanıyorum, sadece farklı bir ölçüde, pazarın doğasına bağlı olarak, optimizasyon derecesini bulacağız. Tabii ki, bu çok cesur bir varsayım, belki de öyle, ancak dereceler o kadar farklı ki işe yaramayacaklar. Ama onu arıyorum.
Bilmiyorum... Sekiz yıldır bunu başaramadım.
Evet, bir kereden fazla söyledim - henüz hiç sızdırmadım ve asla geri çekmedim ... Sürekli "sıfır civarında takılıyorum ...
bu, ligde TC'lerin neredeyse aynı olduğu anlamına gelir
hikayeyi aynı uzunlukta birkaç zaman aralığına bölmek ve her biri üzerinde testi çalıştırmak daha kolaydır.
tüm nüanslar gün ışığına çıkacak
Ne ?
Ligi ve iş hesabımı karıştırmayın.
Çalışma hesabında, periyodik olarak değiştirdiğim iki veya üç araç aynı anda çalışıyor.
TS Ligi'nde - 700TS'den biraz daha azı her zaman sürekli çalışır. Ve 20-80 kuralı tam olarak yürürlükte, TS'nin sadece %20'si bazı sonuçlar gösteriyor. Diğer her şey tam bir çöp. Öyleydi ve öyle kaldı.
Teste gerek yok - Demoya kurulmadan önce her biri 2 yıllık aralıklarla test edilmiş ve optimize edilmiş 700 araçtan herhangi biri için gerçek bir demo hikayem var. Herhangi bir zaman dilimini alın ve karşılaştırın. Bunlar, test cihazını hiç kullanmamış her türlü beleşçi, 700 sistemin kolayca test edildiğini düşünüyorlar. Bir test cihazının varlığından haberdar olmalarına rağmen 70 sistemi bile test edemeyeceklerine eminim. On kat daha fazla sistemim var, hepsinin iki yıllık bir test süresi var ve sonuçta bir demo hikayesi var.
Sorun, tam olarak, bir süre karlı bir şekilde çalışacak olan bu tür araçların seçiminde. Aslında, döviz çiftlerinde işlem yapmıyorum, ancak "sistemlerde işlem yapıyorum". Benim görevim bazı çiftler için işlemleri açmak/kapatmak değil, bazı sistemleri koymak/kaldırmak.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesine göre ilk 20 TS:
Ticaret kalitesine göre ilk beş TS tablosu:
En az 50 işlemle en eski 19 araç:
En az 50 işlem içeren en eski TS tablosu:
Ne ?
80 tam cüruf ise, o zaman ligde nasıl 700 olabilir?
sadece 140 olduğunu anlıyorum
ve test hakkında şunu söyleyeceğim
tek bir sistemin bile test edilmesi, kod yazmaktan yüzlerce kat daha fazla zaman alır
Ve neden iki yılda optimizasyon yaptılar?
2 yön, 3 giriş yöntemi, 4 destek yöntemimiz var. Sembol başına toplam 24 sistem. 29 karakter ile Lig TS "tanıdık". Toplam - 696 aracımız var.
Tüm sistemler sürekli çalışır durumda. Her sistemin "sınırlayıcı" parametreleri vardır, bu parametrenin aşılması, sistemin arızalı olduğu ve yeniden optimize edilmesi gerektiği anlamına gelir. Genellikle günde üç ila on bu tür sistem vardır. Böylece, tüm 696 sistemler - her zaman tüm verilerin ölçümleri ile birlikte 2 yıllık optimize edilmiş bir geçmişe ve ayrıca demo üzerinde belirli bir çalışma süresine ("sınır" parametreleri aşılana kadar) sahiptir. Bir tüccarın görevi, iyi performansa sahip ve bir süre onlara sahip olacak sistemleri seçmektir.
En iyi sistemler hakkında rapor verin - bu başlıkta haftalık olarak yayınlanmıştır. 140 (tümünün %20'si) en azından bazı kâr işaretleri gösteren sistemlerdir.
Kodun yazılması çok uzun zaman önce oldu, çok basit sistemler var - Codebase'den aynı kurallara göre çalışan ücretsiz uzmanlardan örnekler verdim.