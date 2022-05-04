Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 258
Tünaydın! Bugün burada yayınlanan LEAGUE verilerine göre TS test cihazını çalıştırmayı denedim. Ama nedense çalıştırdığımda bana bir hata veriyor. "Adım ve duruşun değeri yanlış" diyor. Belki yanlış bir şey yapıyorum???
1. Sihirli parametreleri ayarlayın.
2. Risk parametresini ayarladım - birkaç kez 1-10 yaptım, ancak duraklar ve adım görünmüyor.
Lütfen neyi yanlış yaptığınızı belirtin. Ve hata nasıl düzeltilir?
Şimdiden teşekkürler
Pekala.
İlk olarak, 10.000$ depozito yatırın ve risk parametresi sıfırdır (bu sabit bir minimum lottur). Hata görünecek mi?
Risk, bir işlemde kaybedilebilecek mevduattan elde edilen faiz miktarıdır. Bazen bir boşluktan sonra bir anlaşma açılır, bu durumda sadece bir anlaşma bir hatayla "atlanmalıdır", ancak geri kalanı iyi çalışmalıdır.
Orada yanlış olan ne - yargılamak benim için zor, en azından günlüğe bakmalısın.
İşte bir ekran görüntüsü. Vsavil görünüşte tüm veriler, ama her şey aynı. ÖNCELİKLE ÜZGÜNÜM tarayıcım İspanyolca.
Ve işte parametrelerde verdiği şey .... Dur ve adımın değeri doğru değil.
Skype'ta ekranı açabilirim ..
Eeeee .... Duc ve ben size söyleyeceğim - yanlış. Strateji test cihazının nasıl kullanılacağını okudunuz!
Optimize edebileceğiniz tek parametre risk yüzdesidir. Ve sadece onu "sıfırdan sıfıra" (kaç geçiş?) optimize etmeyeceksiniz, aynı zamanda "birden ona" sihrini de optimize edeceksiniz! "Büyü"nün ne olduğunu gerçekten anlıyor musunuz? Bu bir parametre değil! bu, seçtiğiniz sistemin kimliğidir, "optimize edilemez"!
Strateji test cihazının nasıl çalıştığını okuyun ve yalnızca optimizasyona risk koyun. Regcode'u sıfır bırakın, Magic - istediğinizi belirtin.
Artı - Netleştirme hesabınız olduğundan şüpheleniyorum? League TS - yalnızca MT4 uyumlu hedge hesaplarında çalışır.
bu muhtemelen "Lig" in bir kusurudur - optimizasyon için amaçlanmayan parametreler girilmelidir (girişten farklı olarak) ...
Bugün strateji test cihazının nasıl kullanılacağını okudum, belki bir şey anlamadım. Ama Magic hakkında hatırladığım kadarıyla orada hiçbir şey yoktu.
MAGIC değerini eklediğimde, parametrelerin geri kalanı kusur tarafından belirlenir. Onları değiştirebilirim. ama ne için???
Hesabım MT5. Lig dosyasını indirirken 3 adet arşiv vardı. Anladığım kadarıyla, kurduğum MT5 için bir tane.
bu muhtemelen "Lig" in bir kusurudur - optimizasyon için amaçlanmayan parametreler girilmelidir (girişten farklı olarak) ...
Evet, "aptallara karşı koruma" olarak katılıyorum - doğru karar.
Kabul edilmiş.
Prensip olarak, hiçbir şeyin optimize edilmesi gerekmediği gerçeğinden yola çıkıyorum - her şey uzun süredir optimize edildi, sadece sistemleri karşılaştırın ve ihtiyacınız olanı seçin ve izin verilen düşüşe bağlı olarak riski ayarlayın .. Ama, doğru, sürekli optimizasyona alışığım... Atalet sayesinde, her şeyi arka arkaya optimize etmeye çalışabilirim.
Bugün strateji test cihazının nasıl kullanılacağını okudum, belki bir şey anlamadım. Ama Magic hakkında hatırladığım kadarıyla orada hiçbir şey yoktu.
MAGIC değerini eklediğimde, parametrelerin geri kalanı kusur tarafından belirlenir. Onları değiştirebilirim. ama ne için???
Hesabım MT5. Lig dosyasını indirirken 3 adet arşiv vardı. Anladığım kadarıyla, kurduğum MT5 için bir tane.
Magic - strateji test cihazı ile ilgisi yoktur. Magik, çalıştırmak istediğiniz aracın tanımlayıcısı, numarasıdır. Bunu değiştirerek, diğer tüm parametrelerin varsayılan olarak ayarlandığı açıktır. Ama bir soru - bu tanımlayıcıyı sizin için neyin optimize edeceğinin yanı sıra?
Ayarları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Üç tane var:
MT5 hesabı bir riskten korunma hesabı olmalıdır, yalnızca MT4 ile uyumludur. Prensip olarak, bir netleştirme hesabı üzerinde çalışmaya başlamaya çalışırken, League yürütülebilir dosyası çıkmalıdır.
Arşivde üç dosya var, biri MT4 için, diğeri MT5 için, üçüncüsü Lig'den sihirbazların listesi.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
En az 50 işlemle en eski 14 araç:
En az 50 işlemle en eski beş aracın tablosu:
