Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 213
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Numara.
Araç listesi için - uzmanın kendisi yeterlidir, tüm kodlar içindedir. Ancak kazanılan karı analiz etmek için ticaret tarihini gözden geçirmeniz gerekir. Bu zaten kendileri. Analizörleri alın, bir yatırım şifresi var, sihir var - bu yüzden karı sayın.
:((((
Numara.
Araç listesi için - uzmanın kendisi yeterlidir, tüm kodlar içindedir. Ancak kazanılan karı analiz etmek için ticaret tarihini gözden geçirmeniz gerekir. Bu zaten kendileri. Analizörleri alın, bir yatırım şifresi var, sihir var - bu yüzden karı sayın.
Haftalık raporlar hazırlarken yaptığınız şey bu mu?
"Dengenin En İyisi" tablosunun verileri tüm bölümler için mi yoksa sadece Superior için mi toplanıyor?
Haftalık raporlar hazırlarken yaptığınız şey bu mu?
"Dengenin En İyisi" tablosunun verileri tüm bölümler için mi yoksa sadece Superior için mi toplanıyor?
Evet, tam olarak bunu yapıyorum. Tüm tarih boyunca çalışan ve bakiyeyi hesaplayan bir komut dosyası var.
Tüm bölümler için çalışır, komut dosyası hesapları değiştirir ve her yerde istatistikleri toplar. Benim düşünceme göre, ilk yirmi oldukça yeterli, "düzde sallanan" sistemler için terazinin tam değerini bilmek mantıklı değil. Ticaretlerinin kalitesinin yüksek, orta veya düşük olduğuna dair yeterli bilgi var (bölüme göre). Ve sadece "krem" denge veya kalite açısından karşılaştırılabilir.
DONANIMIN yeniden optimize edilme tarihlerinin dağılımına baktı. 672 aracın çoğu Mayıs, Haziran, Temmuz 2019'da yeniden optimize edildi.
Aracın ortalama kullanım ömrünün yaklaşık 2 - 3 ay olduğu sonucuna varılabilir.
Asırlık (05/01/2019'dan eski) - 204 adet. Bunlardan, inşa tarihi 05/01/2019 tarihinden önce olan Top Division'da - 16 parça (76 parçadan).
Hangi sembollerin daha kararlı, hangilerinin daha az olduğunu belirlemek için aynı analizi her sembol için ayrı ayrı yapmak gerekir. Aynı şey ticaret sistemleri için de geçerlidir.
Evet, tam olarak bunu yapıyorum. Tüm tarih boyunca çalışan ve bakiyeyi hesaplayan bir komut dosyası var.
Tüm bölümler için çalışır, komut dosyası hesapları değiştirir ve her yerde istatistikleri toplar. Benim düşünceme göre, ilk yirmi oldukça yeterli, "düzde sallanan" sistemler için terazinin tam değerini bilmek mantıklı değil. Ticaretlerinin kalitesinin yüksek, orta veya düşük olduğuna dair yeterli bilgi var (bölüme göre). Ve sadece "krem" denge veya kalite açısından karşılaştırılabilir.
Tüm sihirlerin dengesini hesaplamak için bir istekle Senaryoya dönmenin mümkün olup olmadığını hala bilmek istiyorum.
Tüm sihirlerin dengesini hesaplamak için bir istekle Senaryoya dönmenin mümkün olup olmadığını hala bilmek istiyorum.
Şüphesiz. Bir iki gün içinde yayınlayacağım. Sadece açık olan hesapta çalışması için şube hesaplarına giriş kodunun oradan kaldırılması gerekmektedir.
Böyle bir hesaplamada noktayı göremiyorum, ama bir arzu varsa ...
Pazartesi raporlarımda haftalık olarak yayınladığım dosyalar gibi excel dosyaları oluşturur.
Şüphesiz. Bir iki gün içinde yayınlayacağım. Sadece açık olan hesapta çalışması için şube hesaplarına giriş kodunun oradan kaldırılması gerekmektedir.
Böyle bir hesaplamada noktayı göremiyorum, ama eğer bir arzu varsa ...
Pazartesi raporlarımda haftalık olarak yayınladığım gibi excel dosyaları oluşturur.
Teşekkür ederim.
Şüphesiz. Bir iki gün içinde yayınlayacağım. Sadece açık olan hesapta çalışması için şube hesaplarına giriş kodunun oradan kaldırılması gerekmektedir.
Böyle bir hesaplamada noktayı göremiyorum, ama eğer bir arzu varsa ...
Pazartesi raporlarımda haftalık olarak yayınladığım gibi excel dosyaları oluşturur.
M.b. Tam olarak anlayamadım: Tüm sihirbazların terazisini kendin mi hesaplayacaksın, ben de bunu istemiştim? Yoksa bir senaryo mu yayınlayacaksınız?
M.b. Tam olarak doğru anlamadım: Tüm sihirbazların terazisini kendin mi hesaplayacaksın, istediğim şey bu mu? Yoksa bir senaryo mu yayınlayacaksınız?
Senaryoyu elbette yayınlayacağım. Sadece artık doğrudan ana erişime sahip tüm bölümleri arayabilir. Bu kaldırılmalıdır. Ek olarak, başkalarının bunu kullanacağını düşünmedim - buna göre, bazı parametreler belirsiz numaralandırmalar ve katsayılarla belirlenir, bu da kaldırılmalıdır. Kendiniz için excel dosyaları oluşturacak ve TS League'in sihirbazlarının çalıştığı herhangi bir hesapta istediğinizi sayacaksınız.
Senaryoyu elbette yayınlayacağım. Sadece artık doğrudan ana erişime sahip tüm bölümleri arayabilir. Bu kaldırılmalıdır. Ek olarak, başkalarının onu kullanacağını düşünmedim - buna göre, bazı parametreler belirsiz numaralandırmalar ve katsayılarla belirlenir, bu da kaldırılmalıdır. Kendiniz için excel dosyaları oluşturacak ve TS League'in sihirbazlarının çalıştığı herhangi bir hesapta istediğinizi sayacaksınız.
Tüm bölümlere yatırım şifresi verecek misiniz?
M.b. Onu bir kez uzaklaştırmak senin için daha mı az zaman alıyor?