Peki senin sorunun ne, neden seninle karşılaşıyorsun? Tek şikayet, durmadan çalışmaktır. Evet, herkes başta buna bayılır. Tüccarlar genellikle duraksız çalışanlar ve halihazırda duraklı çalışanlar (daha önce duraksız çalışsalar da) olarak ikiye ayrılır. Tekrar ediyorum - ilk büyük beklenmedik harekete kadar. Geri kalanına gelince - oldukça sıradan araçlarınız var, anladığım kadarıyla, benimkiler arasında akrabalar var eminim ...
Bakalım nasıl durmaksızın çalışacaksın...
Evet bakıyoruz 30'u geçene kadar
Açık gün. Kampanyayı 22'den fazla çift açtı. Hedef - 100
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Kaliteye göre ilk 5 liste:
İlk üçte herhangi bir değişiklik olmadı. Ticaret kalitesi göstergeleri önemsiz ölçüde değişti. Ayrıca birkaç işlem vardı - bir veya iki.
İlk beşte, en güçlünün reytingden ilk beşe çıkmasıyla mücadele var. Özellikle, bence, TS 443941 umut verici - beşinci sırada gelen AUDNZD'de sabit TP-SL ile kanal sınırlarından bir toparlanma. Dördüncü sırada da bir güncelleme var, ancak sistem bana son derece dengesiz bir araç gibi görünen "ters takip" tipinde.
İlk üçte herhangi bir değişiklik olmadı. Lider hala TP-SL ile sterlin-dolar bazında kanalın dökümü , geçen hafta iki anlaşma yapıldı, ticaretin kalitesi pek değişmedi. Europound'da ikinci sırayı sabit TP-SL'li kanal tutuyor, geçen hafta dört işlem oldu, ticaret kalitesi biraz düştü. Üçüncü sıra, EMA kavşağının TS girişi ve ters takip ile trendi takip eden fiyat içindir. İki işlem yapıldı, ticaretin kalitesi değişmedi.
Ancak dördüncü veya beşinci sıra için ciddi bir mücadele var. Dördüncü sırada yer alan TS 742850, geçtiğimiz hafta iki kaybeden işlem yaparak ticaretin kalitesini önemli ölçüde düşürdü, reytingin dışına fırladı ve şimdi otuz sekizinci sırada yer alıyor. Bir kez daha, ters izlemenin çok tehlikeli bir eşlik olduğu fikri, davranışta martingale'yi hatırlatıyor, onay buluyor.
Beşinci sırada yer alan TS 443941, ticaretin kalitesini biraz düşürerek baypas edildi, ancak reytingde yedinci sırada kaldı.
Şu anda, TS 643041 ve 643451 dördüncü ve beşinci sıradadır - her iki durumda da, sırasıyla eurofranc ve audfranc üzerinde kanal sınırından geri tepme girişleri ters takiptedir. Her iki araç da Eylül ayının başından beri faaliyet gösteriyor ve yakın zamanda reytinge girdi, ancak hemen yüksek yerlere geldi. Bununla birlikte, yine, ters takip bana güven vermiyor, bu tür sistemler aslında fiyatın "zirvelerini" alarak güçlü bir dairede mükemmel çalışıyor, ancak öngörülemeyen eğilimlerde felaketle birleşiyor. Bakalım ne kadar süre ilk beşte kalacaklar ve sıralamada sadece kalacaklar.
Tünaydın! Orada aşkın bir şey yoksa, ayarlarla birlikte robotu pound dolar (ilk o) düzenleyebilir misiniz, belki de bu tür ayarlarla gerçek olarak şarj etmek için çok geç değildir ve bu kolaydır - seçmek ve ona bakmak kolaydır. araç daha yakın...
Teşekkür ederim.
Bu robotun prensibi - saklamıyorum - sabit TP-SL ile kanalın dökümü (ve başa baş transfer). Grafikten bile görebilirsiniz - küçük adımlar bu çok "başabaş" (aslında - 0.25 günlük ATR'nin küçük artıları), büyük adımlar TP, "aşağı adımlar" SL'dir (TP / SL oranı = 2.5). Sistem çok basit, bence CodeBase'de - bu prensip üzerine inşa edilmiş uzmanlar var. Alın, optimize edin, özelleştirin.
Ama satış hakkında ... TS Ligi'nden doğrudan bot satma teklifleri - Gittikçe daha sık alıyorum. Bu yüzden düşünüyorum. Bir süre sonra TS Ligi'nden bireysel uzmanları satışa çıkarmam mümkün.
Ama "optit" hakkında - bu benim botlarımla çalışmayacak. Yalnızca BİR ayarı olacak - bir işlemdeki risk yüzdesi. Diğer tüm ayarlar danışmanın koduna "sabit kodlanmıştır" ve değiştirilemez. Her Uzman Danışmanın "kritik" parametreleri vardır - bunlar aşılır aşılmaz, Uzman Danışman ticareti durdurur ve değiştirilmesi (yeniden optimize edilmesi) gerekir.
1. Teşekkürler. Açık. Bakalım... Hangi TF-me'de kanal çekiliyor ve ticaret yapılıyor?
2. Burada, daha fazla ticaret için giriş parametrelerinin değerlerini yeniden optimize etmek ("optify") demek istedim...
"Diğer tüm ayarlar danışmanın koduna "sıkıca dövülür" ve değiştirilemez." - belli değil...
Prensipte "kritik" parametreler aşılmamalıdır. Test cihazı sizin için budur. Uzman Danışmanı her hafta, ayda veya her yıl değiştirmenin (optimize etmenin) amacı nedir?
Bana göre, gerçek hayatta boktan bir danışman bulutunu test etme yaklaşımı yanlış. Kendinize bir TDS-2 satın alın, test cihazında sürün ve gerçek hayatta dökeceğiniz cürufun %99'unu hemen reddedin. Sadece yerel ve indirilmiş kotirlere sahip TDS'siz bir test cihazında bu cüruf size bir kazanç gösterecektir. Ve demo muhtemelen karlı olacak. Ve gerçek hayatta, bir gün acımasızca yağmaya başlayana kadar bir ve iki ve üç ay boyunca kar olacak (ve strateji "kırılmadı", başlangıçta kötüydü, ancak normal testler yapmaya zahmet etmediler. (siz değil, varsayımsal bir geliştirici)).
100 dolar ve bir hafta veya iki-beş-on zamanını iyi bir yazılımla test etmek, gerçek hayatta yarım yıllık-iki-be-beş-on yıllık hayatınızın çöplerini test etmekten daha iyidir.
Yüz kişiden hemen 2-3 değerli danışman seçin ve kendinizi bir artı ile sakince takas edin.
Bu arada, zımba ayarlarının neden koda dikileceği açık değil. Aynı danışmanı kullanarak, gerçek hayatta tek bir hesapta yıllarca yeniden optimizasyon yapmadan çalışacak bir dizi seti optimize etmek mümkündür (başarılı Alpari PAMM yöneticileri arasında bu tür alım satım örnekleri vardır - gerçekten işe yarıyor).
Hiçbir şeyi sürekli olarak değiştirmeye ve optimize etmeye gerek yoktur. Strateji işe yarıyorsa, sonuçlarını bir yıl, beş ve on yıl içinde gösterecektir. Bu, tarihte bir kez daha doğrulanmıştır. Evet, kârsız haftalar ve aylar olacak, ancak iyi bir strateji, küçük de olsa her yıl kapanıyor, ancak artı (ideal olarak, 10-15 yıldan sonra, birkaç yıl küçük bir eksi ile kapatılacak - bu özellikle kritik değil).
Ana görev, gördüğüm kadarıyla, birbiriyle ilişkili olmayan sistemleri seçmek, böylece durgunluk sırasında biri diğerini dışarı çekecek.
Belki de tek bir sistem olacak, ancak farklı ayarlarla, farklı zaman dilimleriyle (otomatikleştirilebilecek çok fazla karlı sistem yok).
Ama genel olarak harikasın! Bu forumda çok güzel bir konu! Size daha başarılı çalışmalar diliyorum!
Prensipte "kritik" parametreler aşılmamalıdır. Test cihazı sizin için budur. Uzman Danışmanı her hafta, ayda veya her yıl değiştirmenin (optimize etmenin) amacı nedir?
Ha ha ha .... Beni güldürdü.
Yapmamalı. Kim tartışıyor... Ama nedense ticaret stratejilerinin "ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği" konusunda kendi düşünceleri vardır.
Ve ne yapmayı öneriyorsun (hadi "sen")?
Tarihsel dönemde sınırlayıcı parametreleri düzeltmeyi (iki yılımı alıyorum) ve bu parametreleri aşan "başarısız" sistemleri TS Ligi'nden derhal atmayı öneriyorum. Yeniden optimizasyon için gönderilirler.
İki yıl önce sistem fazlalık göstermediyse ve şimdi ANINDA gösterdiyse, bu piyasanın değiştiğinin ve sisteme uymadığının doğrudan bir işareti olduğuna inanıyorum. Sistemin yeniden optimize edilmesi gerekiyor.
Mutfağımı biraz açıyorum. Burada, bu sabah kontrol komut dosyasını çalıştırıyorum ve bana şunu veriyor:
Dün altı araç kabul edilemez davranışlar sergiledi. Bunların arasında ticarete oldukça uzun bir sürenin kaldığını unutmayın (diyelim ki 142251 Temmuz ortasında geri yerleştirildi ve bu süre zarfında 42 işlem yaptı) ve çok yeni olanlar - 743720 ve 212440 - sadece iki hafta yerleştirildi evvel. Aynı zamanda, olumlu sonuçlar gösteren bir sistem olduğunu da unutmayın, Eylül ayının başından bu yana 512241 sistemi dört işlem yaptı ve toplamda 30$ kar verdi. Ancak bu devrim niteliğinde bir sistemdir. Ve içindeki açıkta kalan SL dokunmamalıdır. En az 2 yıl - incitmedi. Ve burada - yaralandı. Bu nedenle, bu sistem aynı zamanda yeniden optimizasyona yöneliktir.
Altı sistemin tümü yeniden optimize edilecek ve "seçim oyunları" için genel "TC havuzuna" yeniden dahil edilecek.
Bana göre, gerçek hayatta boktan bir danışman bulutunu test etme yaklaşımı yanlış. Kendinize bir TDS-2 satın alın, bir test cihazında sürün ve gerçek hayatta dökeceğiniz cürufun %99'unu hemen reddedin. Sadece yerel ve indirilmiş kotirlere sahip TDS'siz bir test cihazında bu cüruf size bir kâr gösterecektir. Ve demo muhtemelen karlı olacak. Ve gerçek hayatta, bir gün acımasızca yağmaya başlayana kadar bir ve iki ve üç ay boyunca kar olacak (ve strateji "kırılmadı", başlangıçta kötüydü, ancak normal testler yapmaya zahmet etmediler. (siz değil, varsayımsal bir geliştirici)).
anlamadım TDS-2 - nedir bu?
İkinci soru: Bir Uzman Danışman, bir scalper değil de, ortalama pozisyon tutma süresi bir günden fazla olan konumsal bir bot ise, nasıl "bir demoda kar gösterebilir, ancak gerçek hayatta birleşebilir"? Böyle bir örnek verebilir misiniz? Şimdiye kadar, TS League deneyimi bana robotları gerçek hayata sokmanın davranışlarını hiçbir şekilde değiştirmediğini gösteriyor. Robot demoda iyi kar göstermeye devam ederse, gerçek hayatta da kar gösterir. Gerçek hayatta birleşmeye başlarsa, davranışı demoda değişir.
Robot, çok daha büyük bir yayılıma sahip bir sunucuya yerleştirilirse kendini farklı göstermeye başlar. Diyelim ki test alparish sunucusunda yapıldı ve onu instance sunucusuna koydu. O zaman evet, davranış değişir. Ancak spread'in kendisindeki kayıplardan değil, girdilerdeki farklılıktan dolayı - büyük spreadli sunucuda işlemlerin bir kısmı atlanır ve sunucuda yapılanların tersi olan işlemler periyodik olarak yapılır. yayılmış.
Üçüncü soru: Hiç dökmeyen araçlar var mı sizce??? Bu konuda zaten birçok kez konuştum. HER ZAMAN karlı bir araç olmadığına ikna oldum. HERHANGİ bir aracın kâr ve zarar dönemleri vardır ve zarar dönemi kâr döneminden DAHA UZUNDUR. Bu nedenle, uzun vadede HERHANGİ BİR TS kırmızı renkte olacaktır. Ve siyahta kalmanın tek yolu şu anda eksi gösteren araçları kapatıp artı gösteren araçlar üzerinde çalışmak.