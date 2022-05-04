Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 21
Çarşamba günü piyasa uyandı
Georges, bahsettiğimiz şey buydu.
Sprutische, ONE stratejisine göre 32 çift üzerinde işlem yapıyor - kanal sınırlarından geri tepme. Ve eğer öyleyse, onu optimize eder. İşleme giriş anında çiftler, birinin kaybı diğerinde kârla karşılandığında ve statü avantajı nedeniyle "+" aldığında "süper pozisyon" olarak adlandırılır.
Sizin için (ve bu arada benim için) bu şekilde çalışması gerekir ve başka bir şey değil.
Teşekkürler, kimsenin gözlemlememesi garip .... hayır, hatta şaşırtıcı
Bu, ilk beklenmedik iyi harekete bağlı. Bakalım nasıl bitecek.
Eee... Yani buna sahibim... 28 çiftim var ve tüm stratejiler tüm çiftler üzerinde çalışıyor, her çiftte kanal sınırlarından 4 sıçrama ve ayrıca 4 karşı trend EMA'ları da dahil... Hepsi de optimize edildi. .. Burada , şimdi gecikmeli girişler ekliyorum - gecikmelerle 4 ışık daha sönecek ...
Ve "başka yol yok" hakkında - TS Ligi deneyimi, yine, bunun böyle olmadığını gösteriyor - en iyi TS, bir telefonu kapatmak değil, sadece kanalın bir dökümüdür .
Peki senin sorunun ne, neden seninle karşılaşıyorsun? Tek şikayet, durmadan çalışmaktır. Evet, herkes başta buna bayılır. Tüccarlar genellikle duraksız çalışanlar ve halihazırda duraklı çalışanlar (daha önce duraksız çalışsalar da) olarak ikiye ayrılır. Tekrar ediyorum - ilk büyük beklenmedik harekete kadar. Geri kalanına gelince - oldukça sıradan araçlarınız var, anladığım kadarıyla, benimkiler arasında akrabalar var eminim ...
Bakalım nasıl durmaksızın çalışacaksın...
Ve "başka bir yol yok" hakkında - TS Ligi deneyimi, yine, bunun böyle olmadığını gösteriyor - en iyi TS, hiçbir şekilde takılmak değil, sadece kanalın bir dökümüdür.
Öyle olsun.
Her durumda, bu zaman içinde optimize edilen TEK stratejidir. Birbirinize bindirilmiş 2 tane var ve ortalama olarak bir kar elde ediyoruz = + %0. Bütün yasalara göre bu böyle olmalıdır. Söylemek istediğin bu - fikrimle kalacağım.
Öyle olsun.
Her durumda, bu zaman içinde optimize edilen TEK stratejidir. Birbirinizle örtüşen 2 tane var ve ortalama olarak bir kar elde ediyoruz = + %0. Bütün yasalara göre bu böyle olmalıdır.
Hayır. Sadece tüm yasalara göre, bu hiçbir şekilde olamaz. Ve mevduatın eşit yüklenmesine sahip iki bağımsız strateji, her zaman ayrı ayrı herhangi birinden daha düzgün bir eğri verir. Aynı eğri, yalnızca TS'nin %100 korelasyonu ile elde edilir, ancak bu hariç tutulur.
Birkaç TS'nin çalışmasının sonucu, bireysel TS'nin çalışmasının sonuçlarının toplamıdır ve TS toplamının varyansı, bireysel TS'nin varyanslarının toplamına eşittir. Böylece standart sapma, basit toplamdan daha küçük olan kare standart sapmaların kök toplamına eşittir. Bu, daha yumuşak bir eğri ile sonuçlanır.
Ve optimize edilmişler - Açıkça uygun olmayanlar da dahil olmak üzere TÜM stratejilerim var ve optimizasyondan sonra bile sürekli bir kayıpla ticaret yapıyorum (bu, sembolün davranışının değişmediğini görmek içindir).
Lana - zaman gösterecek.