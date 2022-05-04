Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 25
Dinamik derleme, mql.exe komut satırı aracılığıyla yapılabilir, ancak test sırasında derlenen modülün yeniden yüklenmesi sorunludur.
Eh, teorik olarak, "optimizasyon - derleme - optimizasyon - derleme ..." döngüsü yapabilirsiniz, her optimizasyondan sonra çerçevelerden elde edilen sonuçları işliyoruz, derleme modülünde değişiklikler yapıyoruz, komut satırı üzerinden derlemeye başlıyoruz, sonra optimizasyon, tekrar komut satırından ve sonuçları tekrar işleyin...
Ancak kişisel olarak bana mantıksız geliyor - TS düzeltilmeli. Ve geçersiz parametreler görünene kadar çalışın. Sık sık yeniden optimizasyon da iyi değildir. Burada, kontrol parametrelerine ulaşırken yeniden optimizasyon ihtiyacı hakkında zaten sorgulandım ve bu nedenle, sık sık yeniden optimizasyon, bana öyle geliyor ki, diğer uç nokta.
Sinir ağları, kalıp buldukları için bana güven vermiyor, ama aynı zamanda sağduyu tarafından yönlendirilmiyorlar. Basit ve anlaşılır tekniklerin destekçisiyim. Kâr taahhüdü, o anda çalışanlar için kullanılan tekniklerin sürekli değişmesidir.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Dengeye göre ilk beş tablosu:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Yani, geçen hafta önemli değişiklikler oldu.
Geçen haftanın lideri - 340221 - ciddi bir stop loss aldı ve ticaretin kalitesini önemli ölçüde düşürdü. Ancak ondan sonra kar etmeyi başardı, bu nedenle arka arkaya maksimum SL sayısı aynı kaldı - 1 (bu aracın arka arkaya 2 SL'ye sahip olmasına izin verilir). Ancak sistem, şu anda 0.02484 olan (izin verilen maksimum değerin %76'sı) gözlemlenen maksimum düşüşü artırmıştır. Maksimum düşüş izin verilen değeri aşarsa, sistem derhal açık artırmadan çekilecek ve yeniden optimizasyon için gönderilecektir. Doğru, bu TS hala denge açısından lider ve geri çekilse bile, çalışması sırasında çok iyi ticaret gösterdi. Bakalım daha nasıl davranacak.
Ve şimdi TS 442041 liderliği ele geçirdi - sabit TP-SL ile kanalın bozulması ve europound'da başa baş bir transfer. Geçen hafta bir ticaret yaptı ve çok yüksek tutulan ticaretin kalitesini artırdı.
TS 223240 ikinci sırayı aldı - EMA'nın konumuna ve CHFJPY'deki cari fiyata (başabaşa aktarılan) dayalı trend dönüşleri. Geçen hafta boyunca, bu TS on altıncı sıradan yükseldi, dört işlem yaptı ve ticaretin kalitesini önemli ölçüde artırdı.
TS 520521 üçüncü sıraya yükseldi - AUDUSD'de kanal sınırlarından (başabaş transferle) geri tepme üzerine geri dönüşler. Geçen hafta iki işlem oldu ve ticaretin kalitesi arttı.
Dördüncü sırada, EMA ve fiyatın kesişimlerine dayalı olarak trend boyunca girişlerin yapıldığı bir ters takip sistemi olan TS 740650 yer alıyor. Sistem iki işlem yaptı ve hatta ticaretin kalitesini biraz iyileştirdi, ancak geçildi ve ikinci sırayı zorladı.
Beşinci sırada - TS 643041 - Eurofranc'ta ters takip ve başa baş transfer ile kanal sınırlarından ribaund girişleri. Ayrıca ticaretin kalitesini de biraz iyileştirdi. Bununla birlikte, bir ters takip sistemi için, kısa sürelerde yüksek kaliteli ticaret (6 Eylül 2018'de demoda kurulumdan bu yana, TS sadece 11 işlem yaptı) yaygın bir şeydir. Peki, sistemin daha fazla nasıl davrandığını görelim. Diyelim ki aynı prensiple AUDCHF'de beşinci sırayı alan çok yakın bir TS 643451, yine de çok yüksek olan ticaretin kalitesini düşürdü ve 11. sıraya düştü.
Yine, sıralamalarda gözle görülür değişiklikler.
Geçen sefer lider olan TS 442041, arka arkaya izin verilen ana hat sayısını aşarak yeniden optimizasyona gönderildi. TS 223240, ikinci sıradan alım satım kalitesini ciddi anlamda düşürmüş ve reytingden 29. sıraya yükselmiştir. TS 520521 ayrıca üçüncü sıradan geçersiz bir SL gösterdi (bu, SL'lerin yasak olduğu bir çevirme sistemidir) ve yeniden optimizasyon için gönderildi. TS 740650, iki işlem yaparak ticaretin kalitesini önemli ölçüde artırdı ve dördüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi. TS 643041 geçen hafta bir işlem yaparak ticaretin kalitesini bir miktar düşürerek beşinci sırayı korudu.
İlk sırayı şu anda CADJPY'deki kanal sınırlarından geri tepme üzerine notun yeni gelen - TS 542521 - geri alıyor. Sistem sadece üçüncü hafta çalışıyor ve çok iyi bir ticaret kalitesi gösteriyor. Ancak, bu TS'yi kullanım için önermek için henüz yeterli işlem yok.
Üçüncü sırada, aynı zamanda TS 540450 derecelendirmesine yeni gelen - trende karşı EMA çevresinde geri dönüşler var. Sistem bir aydan daha uzun bir süre önce piyasaya sürüldü, ancak H4 zaman diliminde çalışıyor ve şimdiye kadar derecelendirmeye girmek için yeterli sayıda işlem topladı (en az 10'a ihtiyacınız var). Ancak, aynı zamanda, çok iyi bir ticaret kalitesi gösterir.
TS 742850, ilginç sonuçlar gösteriyor - EMA ve fiyatın kesişimi tarafından belirlenen bir trend boyunca bir itici çubuk üzerindeki girişler, USDCHF'de destek - ters takip. Ekim ayının ortalarında - sistem derecelendirmede dördüncü sıraya ulaştı, ancak geri izleme desteğinin çok düşük stabilitesi nedeniyle - ticaret kalitesini keskin bir şekilde düşürdü ve derecelendirmeden uçtu. Ancak, işler "kontrol parametrelerine" ulaşmadı - sistem "kayıp zamanı yakalamaya" başladı ve şu anda yine dördüncü sırada.
Turnuva tablosunda beşinci sırada yer alan TS 643041, geçen hafta bir ticaret yaptı ve ticaret kalitesini biraz düşürerek dördüncü sıradan düştü.
Birkaç haftadır hem denge hem de ticaret kalitesi açısından birinciliği elinde tutan, iki hafta önce ciddi bir SL alan ve ticaretin kalitesini önemli ölçüde düşüren TS 340221, geçen hafta bir ticaret yaptı, ticaretin kalitesi neredeyse değişmedi ve görünüşe göre delikten çıkacak.
Bana öyle geliyor ki, bu konuda zaten yazdım, ancak tekrar ediyorum - piyasadaki durumu / değişiklikleri değerlendirmeden, ticaret sonuçlarını kötüleştirerek sistemi yargılamak objektif değildir.
Piyasanın durumu belirli bir aracın kullanımını kolaylaştırmalıdır.
Yine, sıralamalarda gözle görülür değişiklikler.
Farklı araçlar farklı çiftler üzerinde çalışır... ve bunda nasıl bir kalıp bulmak istersiniz, en hafif tabirle, kaos, alıcıları çekmek için ne beklediğiniz hakkında hiçbir fikrim yok... futbol müsabakalarında, ancak rekabetin kendisi yok ... ( (
Bunu nasıl tanımlarsın, Alex?
... Alıcıları çekmek için ne beklediğinizi bilmiyorum ... futbol müsabakaları hakkında yorum yapmak gibi her şeyi doğru bir şekilde tanımlıyorsunuz, sadece rekabetin kendisi yok ... ((
Bu nasıl "hayır"??? Çekiliş yok, "oyuncular" satışı yok. Bu evet, hayır. Aslında ilk başta bunu yapmak niyetinde değildim. Ama "kamu talepleri" zaman zaman burayı zorluyorlar, özelde de satacak mısın kiraya mı vereceksin diye düzenli olarak soruyorlar...
Bugün forumun İngilizce bölümünde bir şube açtım - ve hemen en iyi araçları indirme olasılığıyla beni rahatsız ettiler ...
Arkadaşlar, en basit sistemler! Ben sır yapmıyorum! Elbette, kod tabanında sabit TP-SL ile fiyat kanalının dökümü ve başabaşa transfer üzerinde çalışan bir Uzman Danışman vardır... Optimize edin - ve yaklaşık olarak TS Ligi'ndekiyle aynı olacak!
Bir kereden fazla söyledim - kendim için bir araç seçme konusuna karar verene kadar - hiçbir şey satmayacağım veya kiralamayacağım! Sistemler en basitidir, ücretsiz botlar alın, optimize edin, aynısını alın!
Sadece en azından bazı olumlu seçim sonuçlarım olduğunda, kiralık uzmanlar önereceğim. O zamana kadar, üzgünüm.
Farklı araçlar farklı çiftler üzerinde çalışır ... ve bu kaosta en hafif tabirle nasıl bir model bulmak istersiniz?
TS Ligi'nin amacı "kalıpların türetilmesi" değildir.
TS Liginin amacı, her zaman iyi performans gösteren bir dizi TS'nin bulunduğu bir "TS havuzu" yaratmaktır.
Daha önce bir sorunum vardı - "uzmanın çalışması için ne yapmalıyım?". Bir uzman yapıyorum, test cihazında kontrol ediyorum - çalışmıyor. Saçmalık. Daha akıllı olmaya başlıyorum, düzeltiyorum... çalışıyor... oooh... mükemmel... test cihazında bir sonuç var... Demoya bahse girerim - bang... sonuç yok, boşa gitti... köknar ağaçları... Ve kendimi yolun başında buldum... Bu tür birkaç "daireden" sonra, uzman sonunda demoda bazı sonuçlar gösteriyor... Onu koydum gerçek - ve o bam... ve birleşmeye başladı... Ve yine en baştan başlamam gerekiyor !!!
Burada bir TS Ligi yaptım, böylece en başa dönmek zorunda değilim. Burada, gerçek hayatta, Uzman Danışmanım öldü - ve "ne yapacağımı" düşünmek zorunda değilim - her zaman demoda iyi sonuçlar veren birkaç TS'ye sahibim ve bir soru kaldı - seçim sorusu en "güzel" ve en "sabit". "Güzellik" sorusu uzun zamandır kaldırıldı. Ne yazık ki, "sürdürülebilirlik" sorunu devam ediyor.
Pekala, bir kereden fazla söyledim - araç seçimiyle ilgili sorun çözülmedi. Sezgisel olarak çözüyorum. Ve görebileceğiniz gibi - Sıra dışı bir şekilde kötü karar veriyorum. Sezgim çalışmıyor. Ama daha iyi bir şey sunamam.
"Ticaret kalitesi" değerlendirmesi - Gerçekten beğendim, bence oldukça yeterli. Ama istikrar nasıl değerlendirilir (bence bu ikinci önemli kriterdir) ... Birkaç seçenek denedim - nifiga ... değerlendirme yetersiz.
Pekala, şimdi - İşten çıkarmalar üzerinde çalışan TS Ligi uzmanlarını ekliyorum. Yeni bir ekstremum göründüğünde - farklı türden bir önceki ekstremde - bir gecikme uygulanır. Trend TS için dur, sınır - düz olanlar için. Dört çeşit destek. Ve bu uzmanlar - uzun süredir mevcut olanlardan önemli ölçüde farklı sonuçlar gösteriyor. Burada, istikrarlarına bakalım - şimdiye kadar hiçbiri derecelendirmeye girmedi, ancak çoğunluğun hala yeterli anlaşmaları yok (en az 10 olması gerekiyor).
Bunu çözmek için, piyasanın mevcut durumunu tanımlayan bir metodolojiye ihtiyacımız var. Oynaklığın bir ölçüsü olarak en üst TF'den gelen ATR'yi ve piyasa eğiliminin bir ölçüsü olarak ZZ segmentlerinin uzunluğunu kullanırdım. Buna göre, ZZ segmentleri en az iki grupta sınıflandırılırsa - trend oluşturan ve düzeltici, daha sonra giriş noktasından uç noktaya kadar olan ortalama yüzdeyi, başlangıcına göre hesaplayarak, ZZ bir trend sisteminin potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilir. ZZ'nin uç noktasına kadar oluşumu, girişlerin etkinliğini belirleyebilirsiniz. Girişlerin verimliliği aynı seviyede kalır, ancak değişirse, örneğin ATR veya düzeltme segmentlerinin sayısı keskin bir şekilde artarsa, bu, TS'nin işleyişinde bir bozulma değil, bir piyasa değişikliğinin işaretidir. Bu tahminler geçmiş üzerinde doğru bir şekilde çalışacak, ancak potansiyel olarak karlı araçların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayacaklar.
Bu arada, aracı yeniden optimize etme kararının doğruluğuna dair bir değerlendirme yapıldı mı? Doğru cevapların yüzdesi nedir?