Bunu çözmek için, piyasanın mevcut durumunu tanımlayan bir metodolojiye ihtiyacımız var. Oynaklığın bir ölçüsü olarak en üst TF'den gelen ATR'yi ve piyasa eğiliminin bir ölçüsü olarak ZZ segmentlerinin uzunluğunu kullanırdım. Buna göre, ZZ segmentleri en az iki grupta sınıflandırılırsa - trend oluşturan ve düzeltici, daha sonra giriş noktasından uç noktaya kadar olan ortalama yüzdeyi, başlangıcına göre hesaplayarak, ZZ bir trend sisteminin potansiyelini değerlendirmek için kullanılabilir. ZZ'nin uç noktasına kadar oluşumu, girişlerin etkinliğini belirleyebilirsiniz. Girişlerin verimliliği aynı seviyede kalır, ancak değişirse, örneğin ATR veya düzeltme segmentlerinin sayısı keskin bir şekilde artarsa, bu, TS'nin işleyişinde bir bozulma değil, bir piyasa değişikliğinin işaretidir. Bu tahminler tarih üzerinde doğru bir şekilde çalışacak, ancak potansiyel olarak karlı araçların ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayacaklar.
Bu arada, aracı yeniden optimize etme kararının doğruluğuna dair bir değerlendirme yapıldı mı? Doğru cevapların yüzdesi nedir?
Tüm seviyeleri (TP-SL-başabaş) ayarlamak için DATR(25) kullanıyorum.
Değerlendirmeler - hayır, değildiler, yeterli kaynağım yok. Şu anda, gecikmeli girişlerle Uzmanlar Ligi'ne eklemek için çalışmalar devam ediyor.
Ve yeniden optimize etme kararının doğruluğuna gelince - burada, zaten fikrimi söyledim - 2 yıllık bir test döneminde izin verilen maksimum parametreler belirlendi. Aşılırsa, o kadar, bu, aracın piyasaya uymadığının ve yeniden optimize edilmesi gerektiğinin açık bir işaretidir. Aleksey'in kendisi sayar, iki yıldır, diyelim, darbe sistemi SL seviyesine ulaşmadı, ama bugün var! Bu, piyasanın artık önceki iki yılda olduğu gibi olmadığının ve darbe sisteminin artık daha büyük bir "süpürme"ye sahip olduğunun açık bir işareti değil mi?
Bir fırsat varsa (daha sonra ortaya çıkacaktır), o zaman kararın doğruluğu hakkında böyle bir değerlendirme yapmak iyi olur, çünkü çok uzun sürmez.
"Sistem çalışmayı durdurdu, bu piyasa değişikliğinin kesin bir işaretidir" sorusuna gelince - elbette öyle, ancak bu, piyasanın kazandığı önceki aşamaya geri dönmeyeceğinin bir işareti değil. Ayarları sürekli değiştirerek, geçmiş sonuçların zararına da olsa piyasanın mevcut aşamasına girmeye çalışıyoruz, ancak bunun için yeniden optimizasyon sırasında mevcut aşama hakkında yeterli bilgi olmayabilir ve elimizde olacak. 3 kez daha optimize etmek, kanalizasyonları izlemek ve bu aşamayı tarif ettiğimizde bitebilir...
Trend Uzman Danışmanların daireye biraz dökmesine izin verilecek ve düz olanlar trendden para kazanamayacakları havuzu artırmak/değiştirmekten bahsediyorum sanırım. Gözlemlerime göre Forex artık hareketlenmeye başlıyor, güçlü trendler olacak.
TS Ligi'nin amacı "kalıpların türetilmesi" değildir.
TS Liginin amacı, her zaman iyi performans gösteren bir dizi TS'nin bulunduğu bir "TS havuzu" yaratmaktır.
Daha önce bir sorunum vardı - "uzmanın çalışması için ne yapmalıyım?". Bir uzman yapıyorum, test cihazında kontrol ediyorum - çalışmıyor. Saçmalık. Daha akıllı olmaya başlıyorum, düzeltiyorum... çalışıyor... oooh... mükemmel... test cihazında bir sonuç var... Demoya bahse girerim - bang... sonuç yok, boşa gitti... köknar ağaçları... Ve kendimi yolun başında buldum... Bu tür birkaç "daireden" sonra, uzman sonunda demoda bazı sonuçlar gösteriyor... Onu koydum gerçek - ve o bam... ve birleşmeye başladı... Ve yine en baştan başlamam gerekiyor !!!
Burada bir TS Ligi yaptım, böylece en başa dönmek zorunda değilim. Burada, gerçek hayatta, Uzman Danışmanım öldü - ve "ne yapacağımı" düşünmek zorunda değilim - her zaman demoda iyi sonuçlar veren birkaç TS'ye sahibim ve bir soru kaldı - seçim sorusu en "güzel" ve en "sabit". "Güzellik" sorusu uzun zamandır kaldırıldı. Ne yazık ki, "sürdürülebilirlik" sorunu devam ediyor.
Şey, bilmiyorum, şimdi benim için, barabashkin ve senaristten, Sodo Vazo'da çok sayıda kararlı olanlar var ... ve yine de herkes testçide tarih konusunda istikrar arıyor ... Ben de uzun bir süre orada aradı ... gerçekte, bu süreklilik yakın bile değil, her bir çift için belirli saatlerde istikrar arayın, boşlukları ve haberleri filtreleyin veya onlar için de kendi optimal ızgaralarınızı yapın, en kararlı üçünü seçin her çift için bir tane ve sadece kendi çiftleri üzerinde rekabet etmelerine izin verin, sırayla satın al, otur, tahta trendi, daire için uygun olanları seçerek...
Bir fırsat varsa (daha sonra ortaya çıkacaktır), o zaman kararın doğruluğu hakkında böyle bir değerlendirme yapmak iyi olur, çünkü çok uzun sürmez.
Ve nasıl ?
Ve en önemlisi - anlam? Sonuçta, hepsi bu, olanların bir değerlendirmesi olacak. Bizim için önemli olan ne olduğu...
Şey, bilmiyorum, benim için şu anda barabashkin ve senaristten Sodo Vazo'da çok sayıda kararlı olanlar var gibi ... ve yine de herkes tarihin testçisinde istikrar arıyor ... Ben de orada uzun süre aradı ... gerçekte bu süreklilik yakın bile değil, her bir çift için belirli saatlerde istikrar arayın, boşlukları ve haberleri filtreleyin veya onlar için de kendi optimal ızgaralarınızı yapın, en kararlı üç tanesini seçin her çift için ve sadece kendi çiftleri üzerinde rekabet etmelerine izin verin, sırayla satın al, otur, tahta trendi, daire için uygun olanları seçerek... bir şekilde sistematize etmenin daha iyi olacağını düşünüyorum...
Eeeee... Anlamıyorum.
Merak ediyorum, bunun "TS kararlı" ve hatta "tamamen kararlı" olduğu nereden çıkıyor? Bu istikrarı nasıl değerlendiriyorsunuz ("siz" diyelim)?
"Belirli saatlere" gelince - altı saat çalışmak (veya sınırsız) için optimize edilmiş TÜM sistemlerim var - ve çok fazla sistem bir zaman sınırı ile daha iyi performans göstermiyor. Ve merak ediyorum, H4 zaman diliminde çalışan TS için hangi "belirli saatler" önereceksiniz?
"Sırayla al-sat" - tüm testlerim, forex çiftlerinde satıştan satın almanın çok farklı olmadığını gösteriyor. Bu, hisse senetleri içindir - orada alım ve satım - önemli ölçüde farklı işlemler.
Kararlılık herkes için aynıdır - zincirin uzun bir bölümünde kar eder ... hafta sonu BRUNO'yu MT5 ile istenen cevaba ayarladım ...)) bir yönü kapatmaktan çok fazla ağır kayıp var başka biri göründüğünde, ancak bir trendde iyi ... büyük bir gecikme verdi, yakın bir trol, ama yine de pek yardımcı olmadı, hatta bir yön bile çalışmayı durdurdu ...
evet, yine de, TF, elbette, yaklaşık yönü belirlemek için önemlidir, ancak bunlardan sadece 3'ü vardır - yukarı, yan ve aşağı ve onların bu dansı, bana gelince, kâr etmeli, koridorda çalışmalı akrobasi kafa derisi yüzüyor ...
Herkes için tek bir istikrar var - zincirin uzun bir bölümünde kar ediyor ... hafta sonu BRUNO'yu MT5 ile istenen cevaba ayarladım ...))
Ha! Bu nasıl bir "sürdürülebilirlik"?
Böyle "sabit" olanlarım var - dışarı, ilk yirmi - gösteriyorum ...
Bu "istikrar" değil - "ticaretin güzelliği" - ve TS Ligi'nde demoda (test cihazında değil) gösteren birçok uzmanım var - bu tablodakinden çok daha iyi bir ticaret kalitesi...
Sürdürülebilirlik - "güzel bir eğri" göstermemektir Sürdürülebilirlik, piyasanın dış ortamındaki değişikliklere rağmen bu eğrinin doğasını korumaktır.
Örneğin, tek bir işlem açmayan bir Uzman Danışman süper kararlıdır, sadece istikrar idealdir. Piyasadaki herhangi bir değişiklikten bağımsız olarak - her zaman sabit bir sonuç gösterir! Ve tanımınıza göre, tamamen kararsız olduğu ortaya çıkıyor, çünkü kar getirmiyor ...
Tanımınız - "sürdürülebilirlik" olarak kabul edilemez.
Anladığım kadarıyla, istikrarı belirlemek için ileri döneme bakmak ve üzerindeki ticaretin kalitesini değerlendirmek gerekiyor - eğer arka dönemdeki ticaretin kalitesine yakınsa, o zaman istikrar yüksektir.
Şimdi programınıza bakın. İkiye böldük (15/04/10) - ve ilk yarı ile ikincinin gözle görülür şekilde farklı olduğunu görüyoruz. İlk yarıda - istikrarlı bir büyüme var ve ikinci yarıda - türbülans başladı (keskin bir düşüş bile düşünmüyorum). Bu nedenle, programınız - oldukça güzel olmasına rağmen "sürdürülebilir" olarak kabul edilemez.
Bence sürdürülebilirliğin tanımı, "ticaretin güzelliği"nin belirsiz bir tanım olduğu gerçeğiyle karmaşıklaşıyor. Diyelim ki "güzellik" değerlendirmesinde hem kurtarma faktörünü hem de kâr faktörünü kullanıyorum. Ve değerlendirme, hem iyileşmenin iyi olduğu hem de kârın böyle olduğu ve iyileşmenin böyle olduğu, ancak kârın iyi olduğu durumlarda aynı olacaktır. Evet, sadece ilk vaka bir geri test ise ve ikincisi bir ileri test ise, o zaman "güzelliğin" yakın değerlendirmesine rağmen TS'nin istikrarlı olduğu söylenemez.
Ne yazık ki, seçimim daha sezgisel ve bu beni çok üzüyor.
Pekala, kahretsin, sen ... bir Almanca kelime ver - ve boştan boşa dökeceksin ve düşünceli bir şekilde teorileştireceksin ... sana sunulan tam olarak böyle bir istikrar ... kendinle çelişiyorsun ... delilik bir kelime ... bir ay dinlen, sonra saçmalıklardan muzdarip olduğunu fark edebilirsin ...
Bence sürdürülebilirliğin tanımı, "ticaretin güzelliği"nin belirsiz bir tanım olduğu gerçeğiyle karmaşıklaşıyor. Diyelim ki "güzellik" değerlendirmesinde hem kurtarma faktörünü hem de kâr faktörünü kullanıyorum. Ve değerlendirme, hem iyileşmenin iyi olduğu hem de kârın böyle olduğu ve iyileşmenin böyle olduğu, ancak kârın iyi olduğu durumlarda aynı olacaktır. Evet, sadece ilk vaka bir geri test ise ve ikincisi bir ileri test ise, o zaman "güzelliğin" yakın değerlendirmesine rağmen TS'nin istikrarlı olduğu söylenemez.
Ne yazık ki, seçimim daha sezgisel ve bu beni çok üzüyor.
güzellik, sürdürülebilirlik ... - şarkı sözleri, TS'nin cinselliği bile yeterli değil :)