Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 15
Akıllı olmayın, parmağınızı gösterin. (İLE)
Burada, diyorlar ki, insanlar piyasayı durağan olmayan bir diferansiyel denklemle tanımlıyorlar ve kürekle parayı kürek çekiyorlar.
Çünkü söylediğin her şey tamamen teorik. Sadık, ama pratikten çok uzak. Ve görev oldukça spesifik. Aracın dengesini belirlemek için net bir algoritma belirleyin ve ardından bunu kullanın.
Pratik olarak, herhangi bir fark olmadan, çok farklı tekliflere sahip birkaç broker alın ve testi çalıştırın ve sonuçların beklentisi ve dağılımına göre istikrar ve istikrarı hesaplayın.
Burada, terminalin tesliminden, cari yılın başından itibaren eurodolar saatlerinde açılış fiyatlarına geçiş örneğine baktım:
Bilmiyorsunuz (dolayısıyla sizin için imkansız), ama bu hiç de imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Farkı yakaladınız mı?
O yüzden "imkansız" demedim. "Hissediyorum" kelimesinin ifade ettiği şey budur - yani, kesinlikle hiçbir kanıtım yok.
Ancak şimdiye kadar hiç kimse (siz dahil) değerli bir şey teklif etmedi.
Ve ne düşüneceğiz? Fermat'ın Son Teoremi de uzun süre kanıtlanamadı - ancak çoğu matematikçi bunun doğru olduğu konusunda hemfikirdi. Yani burada. Mümkün olabilir. Gerçek bir sonuç yoksa, bu fırsatın kullanımı nedir?
Peki, nihayet size net tanımlar verin - tüm bu terimler ne anlama geliyor. Senin için demek istiyorlar, Vasya Amca için değil. Bununla ne demek istiyorsun. Belki tahtada hemen temizlenir?
"Benim için tayin et" anlamında mı? Ben sadece bu tanımların pratik anlamda ne anlama geldiğini soruyorum ve cevabı duymak, hatta daha da iyisi - TS'nin istikrarını belirlemek için temel oluşturabilecek bazı ilkeler almak istiyorum. Şimdiye kadar - kimse bir şey teklif etmiyor.
Pratik olarak, herhangi bir fark olmadan, teklifleri büyük ölçüde farklı olan birkaç broker alın ve testi çalıştırın ve sonuçların beklentisi ve dağılımına göre istikrar ve istikrarı hesaplayın.
Korkarım olmayacak. Insta'da gerçek bir hesabım var. Ana hesaptaki ECH demo spreadlerinden önemli ölçüde daha büyük olan devasa spreadleri ile. Ve sonuçlarda büyük bir fark yoktur. Bütün mesele şu ki, "tırnaklardaki büyük bir fark", beş haneli Eurodollar'da en fazla talihsiz bir on veya iki beş haneli puan farkı anlamına geliyor. Böyle bir önemsiz şey bazen bir rol oynayabilir - örneğin, EMA ve fiyat yakın olduğunda - bir hesapta bir ticaret açılacak, diğerinde değil. Ancak, zaten aylık aralıklarla - fark pratik olarak ortadan kalkar.
Ve sistemlerin kararsızlığı zaman zaman farklıdır.
Sorun şu ki, çoğu insan beş basamaklı puan birimlerini alan soyuculara alışkın. Ancak, uzun süredir, saç derilerinin yayılma ve kaymaya olan ciddi bağımlılıklarından bahsetmiyorum bile, aşırı derecede oynak ticaret sergilediklerine ikna oldum. Konumsal ticaret bu konuda çok daha iyidir.
Şimdiye kadar, ileri testin "saçılma alanına" dayanarak kararsızlığı değerlendiriyorum. Sonuçların ortalama sapması ne kadar büyük olursa, sistem o kadar az kararlı olur. Ancak, bu değer doğrudan kullanılamaz, çünkü bu alan hem pozitif alanda (iyi, ancak çok nadir bir durum) hem de negatif alanda (genellikle durum) ve sıfır değerlerin alanında olabilir (en yaygın durum). Ve hangi değerin daha iyi olduğunu değerlendirmek - büyük değerlerde yatan, ancak büyük bir dağılıma sahip olan veya daha küçük değerlerde bulunan ancak küçük olan - tamamen sezgiseldir (görsel).
kum gibi...
tamam... boşa gittiğini görüyorum... sağlıklı ol.
Tabii ki, "kumda" - hiçbir şey teklif etmediniz, çıkın, en azından Ivan Negreshniy'in yukarısındaki gibi! Ben kendim - kararlılığı değerlendirme yöntemlerimi oldukça açık bir şekilde belirtiyorum. Ne yazık ki sezgiseller, ancak net bir algoritma istiyorum.
Ama sende hiçbir şey yok. Ve kral çıplaktı. Boşuna olduğu açık ... Ve hastalanmıyorsun.
Hemen hemen her sistemin kârı, bu "on veya iki noktadan" oluşur. Sadece yüksek frekanslı sistemlerde bu hemen aşikar hale gelir ve birkaç yıl beklemeniz gerekir.
Tabii ki IMHO.
Aynı fikirde olmamak. TS Ligi'nden önce - Bir arkadaşımla onun sistemini otomatikleştirdim - bu yüzden 100 beş basamaklı puan özel bir rol oynamadı ve düzinelerce puandan hiç söz edilmedi - SL birkaç günlük aralıkta ayarlandı ve sistem 15 yıllık tarihi boyunca kar gösterdi. 2014 Eurodolar'ın düşüşünde çok iyi para kazandım (o zamanlar hesap açmaktan korktuğum için pişmanım ve bir arkadaşım çok terbiyeli bir şekilde yükseltti, bir buçuk bin dolarla hesapta yüzde beş yüzün üzerinde. ). Doğru, gelecek yıl için - kazandığının yarısını birleştirdi.
TS Ligi'nde - Eurodollar için bir işlemin ORTALAMA sonucum var (son 25 işlem için) - 250 beş haneli puan. Pound için - 350 puan. Yani, TS Ligi için bile, başa baş transferleriyle - bir düzine beş hane neredeyse hiçbir rol oynamıyor ve bunu Alparevsky ECN demo hesabı ile Instovsky real karşılaştırmasında açıkça görebiliyorum. Hesaplardaki işlemlerin bazen büyük ölçüde farklılık göstermesine rağmen (Insta'da daha fazla kayma vardır ve oradaki yayılma çılgıncadır, bu nedenle işlemler bazen farklı şekillerde açılır), ticaretin genel doğası yakındır.
Yani tüm bu puan yarışı, DC'ye yayılmayı seven soyucular içindir. "Böyle ticaret yapamazsınız" demiyorum, hayır, elbette yapabilirsiniz... Ama, scalping ve pozisyon ticaretinin sonucu, gördüğüm kadarıyla çok farklı değil, ancak DC'ler çok daha şişman besleniyor kafa derisi yüzünden. Sırf benim işlemlerim çok daha fazla puan aldığı için. Şahsen, kurbağa beni boğuyor.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre en iyi 20 araç:
Bakiyeye göre ilk 5 tablosu:
Kalite için İlk 20:
Kaliteye göre ilk 5 liste:
Bu nedenle, arka arkaya beş hafta boyunca, GBPUSD'de sabit TP-SL ile kanal dökümünün TS'si (ve başabaş, BU'ya dönüşüm tüm TS'ler için geçerlidir) işlem kalitesi açısından lider olmuştur. Ve izlemenin en başından itibaren bu araç ilk beşteydi. Geçen hafta, çok yüksek bir ticaret kalitesinde kalarak bir işlem yaptı (işlem kalitesini %100 olarak "iyi", "değerli", "izlenecek örnek" olarak düşündüğümüzü hatırlatmama izin verin; TS tek bir kayıp almadı, kaliteyi değerlendirmek mümkün değil, biz onu boş sayıyoruz). Bu aracın denge konusunda lider olduğunu belirtmekte fayda var. Meslektaşlarım, bu araca dikkat ediyoruz - şu ana kadar iyi çalışıyor. Bakalım ne kadar sürecek?
İkinci sırada hala fiyat geçişinin TS'si ve EURCHF'de sabit TP-SL ile trendin tersine hareket ediyor. Bu TS, sıralamada üçüncü haftasında, geçen hafta dört işlem yaptı ve hala çok yüksek olan ticaret kalitesini biraz iyileştirdi.
CADJPY üzerinde sabit TP-SL ile fiyat ve hareketli ortalamanın kesiştiği TS dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi. Bu TS geçen hafta beş işlem yaptı, ticaretin kalitesi yüksek seviyede.
Geçen hafta üçüncü sırada yer alan TS (EURUSD'de sabit TP-SL ile fiyat ve hareketli ortalama geçişleri), kabul edilemez bir düşüş gösterdi ve TS Ligi'ni yeniden optimizasyon için terk etti.