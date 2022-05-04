Ticaret Sistemleri Birliği. Çalışmaya devam ediyoruz. - sayfa 194
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Okuduğum en saçma başlıklardan biri. mutlak saçmalık
Vladimir, aptalsan çık dışarı.
Vladimir, aptalsan çık dışarı.
Joe, demek moda oldu - git buradan, seni piç. :D
Joe, burada ne zaman yönetmen olmayı başardın? insanları uzağa mı gönderiyorsun? :D Ya da burada sadece iltifat yorumları yazabilirsin, yoksa seni kızdırma riskini alırız ve öfkeyle seni sevmeyiz? xD
Okuduğum en saçma başlıklardan biri. mutlak saçmalık
Tamam da niye? Bu branşta sonuçlar birçok branştan daha iyi olacaktır. Ve daha hızlı elde edildi.
Ancak uzun ömürlü temalar var, ancak sonuçlar hala sessiz ve sessiz.
Tamam da niye? Bu branşta sonuçlar birçok branştan daha iyi olacaktır. Ve daha hızlı elde edildi.
Ancak uzun ömürlü temalar var, ancak sonuçlar hala sessiz ve sessiz.
Evet?!) Ve bu "daha iyi" sonuçlar kaç "$" kârla ifade ediliyor?)
Yoksa sonuç fikrin karlılığına göre değil de konuyla ilgili anlamsız mesajların sayısına göre değerlendirildiğinde durum böyle mi? xD
Evet?!) Ve bu "daha iyi" sonuçlar kaç "$" kârla ifade ediliyor?)
Yoksa sonuç fikrin karlılığına göre değil de konuyla ilgili anlamsız mesajların sayısına göre değerlendirildiğinde durum böyle mi? xD
Tartışılan konuların konusunu anlayamıyorsanız, bu mesajların anlamsız olduğu anlamına gelmez.
Tartışılan konuların konusunu anlayamıyorsanız, bu mesajların anlamsız olduğu anlamına gelmez.
Kelimelere takılmayın. Bunun, tavandan alınan seçim kriterleri ile kurnazca akıllı bir sistem olduğunu anladım. Sadece mantıklı olurdu. :D
Peki etkinliği nedir, birisi sonunda söyleyecek? :D Eğer varsa. Sadece kişisel olarak, değerli bir şey araştırmaktan vazgeçmediğimden emin olmak istiyorum. Ve sizi bilmem beyler, ama benim için değerli bir sistem, bakiyenize nakit getiren bir sistemdir. Ve bu konu henüz kimseye bir şey getirmedi, söyleyebileceğim kadarıyla. Demo hesap sayılmaz. Ve sistematik eksilerde olanlar oturuyorlar, anladığım kadarıyla. xD
Tartışılan konuların konusunu anlayamıyorsanız, bu mesajların anlamsız olduğu anlamına gelmez.
Ve hemen savaşa girebilirsiniz - onu zaten gerçek olanda başlattınız mı? :D Bir sent olmasına rağmen, hacimler hala standarda yakın. Ve şu an egzoz nasıl?) Lig sigara bile sattı mı? :D
profildeki izleme bağlantısı aracılığıyla egzoz ... şimdi riski% 1'e ayarladım. evet - risk %5 olmadan önce hacimler standarda yakın. Orada, temelde (ve şimdi bile - onları henüz yıkmadım) sihir 64'e sahip riskli araçlar vardı ...
burada çözemezsin ... DEMOLATE :-)
Beyaz balık ve seyahatte - henüz değil, yenilmedi. :-)
LIGA işlem görürken.
Şu anki durum (tüm TS, sabit bir minimum lot ile bir demo hesabında çalışır).
Bakiyeye göre ilk 20:
Bakiyeye göre ilk beş grafik:
Ticaret kalitesi için ilk 20:
Ticaret kalitesine göre ilk beş grafik:
Kelimelere takılmayın. Bunun, tavandan alınan seçim kriterleri ile kurnazca akıllı bir sistem olduğunu anladım. Sadece mantıklı olurdu. :D
Peki etkinliği nedir, birisi sonunda söyleyecek? :D Eğer varsa. Sadece kişisel olarak, değerli bir şey araştırmaktan vazgeçmediğimden emin olmak istiyorum. Ve sizi bilmem beyler, ama benim için değerli bir sistem, bakiyenize nakit getiren bir sistemdir. Ve bu konu henüz kimseye bir şey getirmedi, söyleyebileceğim kadarıyla. Demo hesap sayılmaz. Ve sistematik eksilerde olanlar oturuyorlar, anladığım kadarıyla. xD
Konunun kendisi anlayamıyor, başkaları hakkında ne söyleyebiliriz.