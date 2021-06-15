1200 abone!! - sayfa 76
MT4 sinyallerinde de cent hesapları vardır ve sistem bunları cent hesabı olarak görmez.
Sadece fark etmemiş gibiydim. Ben esas olarak MT5'e bakıyorum. Madem var diyorsun MT4 iyi çalışmamış demektir. Aboneler için çok daha kötü.
Fırlattı. Yazarın hemen yeni bir hesap açması, hemen 30 kişinin abone olması ve ardından tekrar birleştirmesi - bu destansı!
Bu bir kez daha insanın aptallığını ve açgözlülüğünü gösteriyor... Tembelliklerinin yanı sıra.
Hızlı para peşinde koşan (bir bedava için) "fakir" abonelere boşuna "acıdığımızı" düşünüyorum.
Sinyalin yazarı birleşirse ve abonelerin parasını kaybederse, yazarın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
İnsanlar kime abone olacağına karar verdiğinde, sinyalin beklentilerini değerlendirebilirler. Hatta birçok sinyalle bunun uzun sürmeyeceğini anlıyorlar ve yine de bu riski alıyorlar.
Başka bir şey de, sinyallerin yazarlarının kendilerinin çok sorumsuzca davranmalarıdır. Bu zaten "Uzaylı somun" alanından. Ve Petros, başkalarının parasını "saymamaları" gerektiğini söylediğinde haklı.
Bu Hizmette gerçekten iyi sinyaller var, ancak bunlar göz ardı ediliyor. Ve hepsi, çünkü güzel istatistikler bir abone için daha önemlidir. Birçoğu sinyalleri filtreleyemez. Arama yaparken, kural olarak, onlar (aboneler) büyüme ve başa baş tarafından yönlendirilirler. Göstergelerin geri kalanı ampule bağlıdır.
Sıralama algoritmasından da memnun değilim. Özellikle, "güvenilirlik" göstergesi beni sarsıyor. Şebeke güç seviyesi gibi telefon "merdiven" ... Gerçekten diğerlerinden daha güvenli sinyaller var, ancak bu "merdiven" kırmızıya sahipler. Ve Lokhov sinyali ne olursa olsun, hiç güvenli değil, nedense aniden yeşil yanıyor. Bu adil değil. Ve genel olarak, sinyallerin derecelendirmesinin hesaplanmasında pek çok şey adil değil. Ancak, buna dikkat etmeyi bıraktım, çünkü. yine de, iyi bir sinyal arayanlar onu bulacaktır. Portalın yeni kayıtlı kullanıcıları için bir derecelendirme.
Belki de beni en çok rahatsız eden şey, sinyal yazarının 30 doların altında bir fiyat etiketi belirleyememesidir. Hala minimum 20$ ve o zaman bile, bazı sinyallere bakarsanız oldukça yüksek bir fiyat varken bile. Hem yazarların hem de abonelerin etkileşimin bu yönünü dengeleme fırsatından yoksun olduğu ortaya çıktı.
Sadece "Forex ticareti yüksek bir risktir!" diyebilirsiniz ve bu yeterli olacaktır...
... Hesapta bir tür kritik düşüş olsaydı, böyle bir "abonelik için parayı iade etme" fırsatını da sunardım .. %85 diyelim
Bir şekilde cezalandırırdım (belki de reytingi düşürürüm) ...
Taras, burada adalet için ne "sürtüyorsun", cent hesabının çöküşü anında, birleştirilmiş sinyalini kendin silmemişken ..?
Ne de olsa seni de izledim ve zaten bir "süzgeç" olarak sinyali nasıl kaldırmadığını gördüm.
Sinyali silerseniz, yüz binlerce abone geçen ayki aboneliklerini geri alabilir...
Ve sen onu tuttun - tüm abonelerin tüm parası "dondurulmamış" olana kadar bekledin ...
Bu yüzden adalet için ve Hizmette neyi değiştirmenin daha iyi olacağı için burayı ovalamayın.
Başka bir şeyi değiştirmeden önce kendini değiştirsen iyi olur...
Taras sen de vicdansız birisin...
Böyle bir fiyaskodan sonra foruma gidip "akıllı ol" diye utanırdım.
Ve seni rahatsız etmiyor bile...
Aynı şey herhangi bir araç için de söylenebilir. Signals'da çok değerli soyucular var. Ama bir hareket olur olmaz, frankta olduğu gibi, birleşecekler.
Siyah kuğu ayrım gözetmeksizin hareket eder. %45'lik bir düşüş BREXIT'tir. Onlar. Eh, hiç de sistemik değil, mücbir sebep düşüşü. Kar sistemik, çok iyi yapılmış yazar, kesinlikle. Ortalama ile ortaya çıkarsa, sadece iyi şanslar dilenebilir. Ve "ortalama alma, boşaltmanın yoludur, bu yüzden yapmayacağım" yaklaşımı, "ticaret, negatif miktarı olan bir oyundur, bu yüzden yapmayacağım" yaklaşımına benzer. Pek çok fikir aslında onları nasıl "pişireceklerini" bilmedikleri için terk edildi. Örneğin, ortalama almayı denemedim. Muhtemelen yapmazsın, ama denemeden emin olamazsın.
"İnanmıyorum" zaten hizmetin kendisinde bir taslak.
Kaynakta bir yerde benzer bir katman var mı? Aptal değil Ilan.
Haftalar sabitse veya en azından diğer gün ise, ortalama almak çok etkilidir. ECB'den büyük döviz alımları veya satışlar olmadığında. EURUSD'den bahsediyorum.
önce istikrar
Deneyimlerin gösterdiği gibi, çok az insan istikrarla ilgileniyor. Herkes kârla ilgileniyor
Taras'ın yeni sahibini bulmasının ardından demir tahtın yeni sahibi olduğunu anlamak sevindirici.
3.000 abone rekoru henüz kırılmış değil.
Bu sinyalin (hamster ailesinden), aksine, tüm yasalara göre oturması gerekmesine rağmen, aynı derecede olması ilginçtir.
Tanrım, ne büyükanneler hayal et! Bin iki yüz çarpı otuz, otuz altı bin dolara eşittir! Altmış iki milyon yüz altmış bin ruble ile çarpın! Her ay?? İşte hayatın sonucu. Pasif kar - üst. Uğruna çabalanacak bir şey. Yeterli aktif kazançtan sonra son çare rüyası.
Bir şeyi anlayamıyorum. Neden daha fazla abone yok? Milyonlarca tüccar var...
Sesli düşünmek
Yarama tuz koyma)))
Taras'ın yeni sahibini bulmasının ardından demir tahtın yeni sahibi olduğunu anlamak sevindirici.
3.000 abone rekoru henüz kırılmış değil.
Bu sinyalin (hamster ailesinden), aksine, tüm yasalara göre oturması gerekmesine rağmen, aynı derecede olması ilginçtir.
İyi para kazanıyor...