1200 abone!! - sayfa 229

Farketmedim. Bu sekmeyi uzun zamandır ziyaret etmemiştim. İyi haberler.


 
Yevhenii Levchenko :
2,4 milyon tasarruf ettikleri için güvenilir olduğuna inanmadılar
Drenajdan ne kadar önce merak ediyorum.
 
Ramiz Mavludov :

Bir dahaki sefere okumama yasağı olacak.

 
Vasiliy Pushkaryov :
Bence beşten fazla. Tam olarak hatırlamıyorum... Ama sinyal iyiydi. Dayanamadı)

 
MetaQuotes :

Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere hiçbir şey hakkında yorum yapmayacağım, çünkü böyle bir düşünce olmamasına rağmen mesajlarımı bir tür hakaret veya ihlal olarak görüyorsunuz.

 
Merhaba! Servis masası soruları konu listesinde yer almayan ve en çok bu konuya uygun bir sorum var (yukarıda bahsedilmiş). Bağlam, sinyal abonelerinin mevduatlarının çığ benzeri bir drenajıdır (1000 abonenin altında (yaklaşık 8 milyon dolardan) ve "boşaltma" öncesi %4,500'den fazla ve sonrasında 2 milyon dolar ve -94%). "Sinyaller" hizmetini kullanma Kurallarını ve hizmetin kullanımına ilişkin Sözleşmeyi dikkatlice inceledim. Bölüm V'nin 7. maddesi "Ücretli bir abonelik Abone tarafından iptal edildiğinde, bunun için ödenen para iade edilmeyecektir" ve 10. madde "Dolandırıcılık ve/veya geçmiş alım satım sonuçlarının tahrif edilmesi, Sağlayıcının hesabının bloke edilmesine yol açacaktır. ve abonelik kapsamında alınan fonların alıcılara iadesi." Sağlayıcı tarafından yayınlanan sinyalin iptali yoksa (madde 8) sinyal sağlayıcı tarafından ve kim tarafından hileli eylemlerin kontrol edilmesi için çalışma nasıl yapılır (abonelere geri ödemenin olası uygulanması için) 10. maddeye kadar)? Soru, bu özel durum için değil, "Sinyaller" hizmetini kullanma Kurallarının daha iyi anlaşılması için geneldir ve bunun diğer birçok abone için yararlı olacağını düşünüyorum (belirli bir durum veya belirli bir sinyal olmaksızın). Bu davayla ilgili bir yorum varsa, ben de çok minnettar olacağım! Teşekkür ederim!
Basit insan açgözlülüğü, hem aboneler açısından hem de sinyal sağlayıcı açısından mevduatın boşalmasına yol açar. Herkes * para * kazanma arzusuyla hareket eder.
 
transcendreamer :

çılgınca çığlık atan yatırımcılar?

kahretsin, sessizler, kiminle olmuyor, ilk kez böyle bir şey, asgari ücrette hesaplarsanız, o zaman 561 * 30 = 16 830 $ (-20%) sinyalin yazarı sadece geçen ay, eğer ayda çok fazla para alsaydım - her saniye bakmadan, alıntıları gözümü kırpmadan izlerdim
 
Aleksey Semenov :
kahretsin, sessizler, kiminle olmuyor, ilk kez böyle bir şey, asgari ücrette hesaplarsanız, o zaman 561 * 30 = 16 830 $ (-20%) sinyalin yazarı sadece geçen ay, eğer ayda çok fazla para alsaydım - her saniye bakmadan, alıntıları gözümü kırpmadan izlerdim

Bu aynı zamanda endüstrinin de dayandığı şeydir - yatırımcılar para kazanmak isterler, ancak kendileri her zaman nasıl risk aldıklarını bilmiyorlar - tüccar risk almıyor ve ne yapacağını biliyor, ancak bir çöküşün mümkün olduğunu anlıyor, sadece bu olacak onun kişisel çöküşü olmasın 😀

 
Kişi psikolojik olarak bu kadar çok aboneye dayanamadığı için sinyali sızdırdı. Çoğu zaman daha az abone olmasına rağmen bunu kendim yaşadım.Bu gibi durumlarda bir musluk olması önemlidir, her sağlayıcı kendisi için bir tane bulmalıdır!
