1200 abone!! - sayfa 229
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Farketmedim. Bu sekmeyi uzun zamandır ziyaret etmemiştim. İyi haberler.
2,4 milyon tasarruf ettikleri için güvenilir olduğuna inanmadılar
Farketmedim. Bu sekmeyi uzun zamandır ziyaret etmemiştim. İyi haberler.
Bir dahaki sefere okumama yasağı olacak.
Drenajdan ne kadar önce merak ediyorum.
Bence beşten fazla. Tam olarak hatırlamıyorum... Ama sinyal iyiydi. Dayanamadı)
Bir dahaki sefere okumama yasağı olacak.
Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere hiçbir şey hakkında yorum yapmayacağım, çünkü böyle bir düşünce olmamasına rağmen mesajlarımı bir tür hakaret veya ihlal olarak görüyorsunuz.
çılgınca çığlık atan yatırımcılar?
kahretsin, sessizler, kiminle olmuyor, ilk kez böyle bir şey, asgari ücrette hesaplarsanız, o zaman 561 * 30 = 16 830 $ (-20%) sinyalin yazarı sadece geçen ay, eğer ayda çok fazla para alsaydım - her saniye bakmadan, alıntıları gözümü kırpmadan izlerdim
Bu aynı zamanda endüstrinin de dayandığı şeydir - yatırımcılar para kazanmak isterler, ancak kendileri her zaman nasıl risk aldıklarını bilmiyorlar - tüccar risk almıyor ve ne yapacağını biliyor, ancak bir çöküşün mümkün olduğunu anlıyor, sadece bu olacak onun kişisel çöküşü olmasın 😀