1200 abone!! - sayfa 102

Yeni yorum
 

Uuuuuuuu ... acıtıyor ... komodinin üzerindeki küçük bir parmak gibi


özellikle bu adam



Rudolf Singer   2019.02.15 14:38  

Burada neler oluyor?????? Az önce 10.000 USD kaybettim!!!!!!!!! F***


[Silindi]  
Ivan Butko :

Uuuuuuuu ... acıtıyor ... komodinin üzerindeki küçük bir parmak gibi


özellikle bu adam

Kendi sinyalinin tarifine bakarsanız... neye bulaştığını biliyordu.

 
Aleksey Egorov :

Kukl onu takip etti, stop noktasında sarstı ve geri gitti, bir klasik :) Euro döner ve yükselirse kaç tane dirsek kırılır, longistlerin stopları toplandı. açılabilir.

Ve hala Kasım Loy'a gidebilirsin ...
Ve gerçekten de geri döndü.
 
Düşünün, bir buçuk lyama sızdırıldı, üç lyama daha kaldı ve aboneler dağılmıyor, şimdi bir geri dönüş ayarlayacaklar ve kaybettikleri her şeyi geri alacaklar, ancak en uçtan gittiler, yapmamak daha iyi bunu bir encore için tekrar et
 

Sinik sinyal.

Sağlayıcının son yorumu, diyorlar ki, sadece% 11 kaybetti ve bu, kayıpların sadece ilk kısmı.

Mesela Pazartesiden itibaren ikinci bölümü ekleyin ve gidin. Mesela yol uzun olacak çünkü. sadece ilk bölümü harcadı ve hala üç bölüm harcamak zorunda.

Abone sermayesi 1,6 milyon azaldı.

Sinyal sağlayıcıya 5 yıldız veriyorum. Her şeyi o kadar ustaca düzenleyin ki, kayıpları hakkında konuşanlara tam bir haysiyetle cevap verilebilir: "Onlar kendilerini suçluyorlar."

Her şey bir fare avcısının piposunu andırıyor.

Potter'ın sinyalini kim hatırlıyor? Bu seviyede, 1.12'de üzerine bir sinyal düşmeye başladı ve aptalca sadece euroyu sattı ve "Doların gücüne inanıyorum ve euro 1,05 seviyesine dönecek" dedi.

Şimdi bu sağlayıcı, "otomatik danışman" gibi, yalnızca aynı seviyede 1.12 satın alıyor ve tüm euro satış sinyallerini görmezden geliyor.

 
Sinyalci likidite topladı. İyi bir oyuncunun ihtiyacı olan budur.
[Silindi]  
Andrey F. Zelinsky :

Sinik sinyal.

Sağlayıcının son yorumu, diyorlar ki, sadece% 11 kaybetti ve bu, kayıpların sadece ilk kısmı.

Mesela Pazartesiden itibaren ikinci bölümü ekleyin ve gidin. Mesela yol uzun olacak çünkü. sadece ilk bölümü harcadı ve hala üç bölüm harcamak zorunda.

Abone sermayesi 1,6 milyon azaldı.

Sinyal sağlayıcıya 5 yıldız veriyorum. Her şeyi o kadar ustaca düzenleyin ki, kayıpları hakkında konuşanlara tam bir haysiyetle cevap verilebilir: "Onlar kendilerini suçluyorlar."

Her şey bir fare avcısının piposunu andırıyor.

Potter'ın sinyalini kim hatırlıyor? Bu seviyede, 1.12'de üzerine bir sinyal düşmeye başladı ve aptalca sadece euroyu sattı ve "Doların gücüne inanıyorum ve euro 1,05 seviyesine dönecek" dedi.

Şimdi bu sağlayıcı, "otomatik danışman" gibi, yalnızca aynı seviyede 1.12 satın alıyor ve tüm euro satış sinyallerini görmezden geliyor.

En ilginç şey, hamsterın yorumlarını okumaktır: inanıyoruz, umuyoruz, bekliyoruz, mutluyuz!
 
Oturuyorum, düşünüyorum... reklamcılık...
 
Artyom Trishkin :
Oturuyorum, düşünüyorum ... reklamcılık ...
Konuyu kaldır)))
 
Artyom Trishkin :
Oturuyorum, düşünüyorum... reklamcılık...

Ben de okudum, ilginç. İşte olanlara en sevdiğim cevap, İngilizce'den otomatik olarak çevrildi. İyi düşünüyor. Bu onun uyarısı, sinyalin açıklamasında.

"Adam Gill 2019.02.15 15:11 (2019.02.15 15:20 değiştirildi)
# RUTENYUM

Strateji 1: Maksimum güvenlik ve uzun vadeli karlılık için "..."® para yönetimi stratejisi:

1. Mevcut sermayenizi 4 parçaya bölün ve 1/4'ünü (sinyal fonları) bu sinyale yatırın.

2. Fonların 3/4'ünün yedek kopyalarını başka bir hesapta saklayın.

3. Karınızı her Cuma öğleden sonra çekin.

4. Her para çekme işleminden sonra, mevcut tüm sermayeyi (yedek fonlar + sinyal fonları + çekilen fonlar) 4 parçaya bölün ve 1/4 ile başlayın.

5. Marj stop out* gerçekleştiğinde (ve bir noktada gerçekleşecek), panik yapmayın, kalan tüm sermayeyi (yedek fonlar + sinyal fonları) 4 parçaya bölün ve tekrar 1/4 ile başlayın.

6. Bu işlemi tekrarlarsanız kazançlı çıkacaksınız.

O kadar çok insan şikayet ediyor, neden?! Sermayenizin sadece %21'ini kaybedersiniz!

İnsanlar para yönetimi olmadığını mı söylüyor? Sinyalin açıklamasını okumadın.. senin sorunun bu!!!

%21 hisse kaybettim önemli değil, bu yolculuğa devam etmek için sabırsızlanıyorum, DD nedeniyle artık aboneliğe izin verilmediğinden Eleni yeni bir sinyal vermek zorunda kalabilir mi?

"

1...9596979899100101102103104105106107108109...230
Yeni yorum