Vladimir Baskakov :
Durumu düzeltmek için acıklı girişimler var. Böyle bir gösterge iyi bir itibarsız
Hangisini merak ediyorum?
Renat Akhtyamov :
Hangisini merak ediyorum?
Rsi
 
Vladimir Baskakov :

Bazı hizmetlerde, ana kriterin kazanılan puan sayısı olduğu sinyallere öncelik verilir. Ne kadar daha iyi veya daha kötü hala belirsiz

şimdi ECN hesaplarında çoğunluk ticaret yapıyor. ve sonra komisyon var.

bir tüccar puan bazında kâr gösteriyor olabilir, ancak bir komisyona puanlardan kazandığından daha fazlasını harcıyor. artı puan gösterecek ve şu anda hesap kırmızı renkte.
multiplicator :
Bilmiyorum, benim de ECN ve komisyonum var. Pozisyon kapatıldıktan sonra tüm bunlar çıkarılır ve net gelir kalır. Diğerleri muhtemelen aynı

 
Vladimir Baskakov :

ama komisyon dolar cinsinden !

ve anlaşmadaki karı puan olarak sayarsak, sadece puanlar dikkate alınır. açılış fiyatından kapanış fiyatına.

sizde terminalde dolar olarak kabul edilir. puan olarak kar * puanın maliyeti - dolar olarak ticaret başına komisyon.
 
İkinci Hindu düşmeye devam ediyor. En deneyimli tüccar %20'yi aştı (22 bin bakiye ile)
 
Yevhenii Levchenko :
Düşmesine izin verin, aynı zamanda kendisinin ve sinyalinin ve DC'sinin ve abonelerinin sahte olduğunu onaylayın. Ancak sinyallere göre, büyük bir artışın risk olduğuna temelde katılmıyorum. Rehin %10 ise ve çok puan aldıysa, riskin bununla ne ilgisi var? Tamam, tüm depo için 2 pip kafa derisi soyulduğunda anlıyorum... Bu sadece bir utanç.
 
Düşmanı bizzat tanımak gerekir, sizin gibi beni çileden çıkarsalar da hizmetin onları sürmeme politikasını destekliyorum. Örneğin, yoldaş Bashkovtsev, sinyali şimdi kapatırsa, 3 ay içinde yedekte geçmiş tarihlemede sahip olduğu 12. süper ideal ve ekstra kârlı sinyali başlatacak, henüz bilmiyoruz. Neden martingale olmadan böyle iyi bir sinyal yayınlasın ki?
Yury Lemeshev :
Bu nedenle, iyi sinyalleri, stratejilerini ve mm'yi incelemek daha iyi olabilir, en üstte böyle şeyler var
 
Büyük ticaret maestrosu olan ikinci Hindu'nun sinyali kayboldu... Muhtemelen büyük bir düşüş. Veya birleştirildi. Dolandırıcıların bu gibi durumlarda dediği gibi:
