Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 34
Ve istenen karakterden / TF'den başka nasıl veri alınır? CopyBuffer yalnızca tutamaçlarla çalışır.
MT4'te şu şekilde çalışır:
Hangi TF'nin fonksiyona geçtiği, bu tür verileri aldı. Hemen, önceden aynı göstergenin 21 tutamağını oluşturmadan.
MT4'ten nasıl veri alacağımı biliyorum. MT5'te yapılma şekline direnebilirsin ama bu değişmeyecek.
Direnmiyorum ve değişmeye çalışmıyorum. Görünür gecikmeler olmadan MT4'teki herhangi bir TF'den veri alındığını gösteren videodakiyle aynı sonucu MT5'te elde etmek istiyorum.
Nasıl?
Göstergeyi başlatırken, tüm TF'ler için tüm verileri dizilerde toplayın ve ardından onlardan dizine göre okuyun? Ama bellek kauçuk değildir.
Bir kerede gerekli TF'nin bir çubuğu için veri isteyin - ancak veri olmadığını söylüyor, ancak kullanılabilir hale getirmek için ne yapılmalı?
Anlıyor musun? MT5'te yüksek yok - Bunu anlamak, anlamak ve sonucu MT4'ten daha kötü olmayan bir şekilde almak istiyorum.
6 TF başına 28 sembol = 168 tutamaç (MA). 8 saniye çalışır, her 4 saniyede bir sorunsuz güncellenir
Ama test cihazında, ne yazık ki, boru
Gecikme olmadan istiyorsanız - verileri güncel tutmak için istenen sembol / TF için her 60-90 saniyede bir başlayacak bir zamanlayıcı.
Hiç kullanılmamış ve hakkında hiçbir veriye sahip olmadığınız bir sembol üzerinde çalıştırın.
Ve evet, sonuca ulaşmış olmamız güzel - bunu başarmak istiyorum. En iyi nasıl yapılacağına dair fikirlerin toplanması.
Ve ilk başlangıçta ne yapmalı? Gösterge başladığında videoda gecikme olmaz. MT5'te, gösterge başlatıldığında her şey yaşam belirtisi olmadan askıda kalıyor. Kullanıcı hala beklerse, verilerin işlenmesini görecektir. Ancak göstergenin basitçe çalışmadığına karar verebilir. Grafikteki mesajları büyük yazı tipiyle görüntüle - diyorlar ki, bekle, 21. zaman diliminde veri mi yüklüyorum? Koltuk değneği.
Kullanıcı çok sabırsızsa, hızlı bir şekilde demir almasına izin verin ve geri kalanı için normal ve makul davranış:
1. Pencerede ve geçmişte yeterli sayıda çubuk ayarlayın;
2. Ciddi hesaplamalar olması durumunda, kullanıcıya her şeyin yolunda olduğunu bildirin, sadece beklemeniz gerekir. Güzellik için bir geçmiş yükleme göstergesi yapabilirsiniz.
Her yerde, hem MT4 hem de MT5'te 5000 geçmiş çubuğu ayarladım. MT4'te görsel olarak anında başlatma, MT5'te - 20 ila 30 saniye arasında bekliyor. Ve bu, EURUSD sembolünün testler için tekrar tekrar kullanılması şartıyla - her iki terminalde de bir geçmiş var.
Sonuçta, "sabırsız" kullanıcıya beklemek için mümkün olan her şekilde söylemenize gerek yok. Tf'yi başlatırken ve değiştirirken haksız gecikmeler olmaması gerekir.
Bu yüzden dile getirilen problemi çözmenin olası yöntemleriyle ilgileniyorum. Kadar. Sonra onlarla deney yapacağım - gerçekte ne çıkacak.
