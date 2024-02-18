Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 68
fxsaber , 2018.01.28 12:25
Gösterge
danışman
Çok karakterli OnTick'in hızlı uygulanması
Zamanlayıcı yerine kullanılabilir mi? Göreceğiz
Evet, OnInit dizideki karakterlere abone olur
Slava , 2017.04.14 10:21Hizmetlerde OnTick(string sembolü) bulunur. Ancak belirli bir sembolden gelen kenelere abone olmanız gerekecek
fxsaber , 2018.01.29 15:24Optimizasyonun hızı geçişlerin sırasına bağlıdır. Tek karakterlik geçişler önce gelir ve ardından çok karakterli geçişler olursa, yürütme süresi, Optimizasyon geçişlerinin ters sırasına göre daha az olacaktır.
ZY Muhtemelen, kodun normal yazılmasıyla bulut parasının %90'ından tasarruf edilebilir. Ancak bu, yazarların düşündüğü son şey.
Çok karakterli OnTick'in hızlı uygulanması
Güzel!!!
Uzun zamandır beklenen hizmetler olmadan bile gerçekten çalışıyor.
Çok teşekkürler!
Ve ne kadar uğraşırsam uğraşayım MQL4'te işe yaramadı. iCustom'dan gelen gösterge, iCustom'a yapılan son aramadan sonra yaklaşık 10 milisaniye boyunca kullanıcı mesajlarını simüle eder ve ardından "sessizleşir".
MQL4'te ne kadar uğraşırsam uğraşayım işe yaramadı. iCustom'dan gelen gösterge, iCustom'a yapılan son aramadan sonra yaklaşık 10 milisaniye boyunca kullanıcı mesajlarını simüle eder ve ardından "sessizleşir".
MT4'te "kollar" göstergesinin ömrü Terminalin kendisi tarafından izlenir. Bu nedenle, bu çözüm uygun değildir.
ZY Yöntem yedi yıldan daha uzun bir süre önce açıklanmıştır.
fxsaber , 2018.02.06 11:29
Çok karakterli OnTick'in hızlı uygulanması