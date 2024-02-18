Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 25

Alışılmış değilse, böyle yazabilirsiniz

ve sözleşme değişkenini, DC'nin kaprisinden bağımsız olarak OrderSend() işlevine gönderin.

10 bin kontrat olduğunu kendiniz yazmışsınız. Ve cent hesapları MT5'e gidecek, yani 1000 olabilir. Standart MQL5 değişkenleri aracılığıyla evrensellik istiyorum.
 
Bu, olağan partilere aktarmanın evrensel formülüdür. Tüm normaller için standart lot 100000'dir ve lot her zaman ondan sayılır. Parti 0.1 = 10000 temel para birimi.

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000 ise 100000/10000(10 olacaktır) ve 0.1 lot ile çarparsak 1 yani 10000 temel para birimi elde ederiz.

 
Ben daha çok eşyanın değeriyle ilgileniyorum. Sadece bir dörtlüde bu değerin standart ve yüzde hesaplarda farklı olduğunu hatırlamıyorum (yani sözleşme boyutları farklı olduğunda). Umarım bu Just2Trade çok farklıdır. Ama şimdi bu mülkü her zaman yeni brokerlerde veya yeni hesap türlerinde kontrol etmeniz gerekecek.
 
Mql , komisyoncu (DC) tarafından belirlenen 1 standart lot başına bir pip değerini dikkate alır. Ticarete başlamadan önce bilmeniz gereken , komisyoncu tarafından belirlenen standart lotun boyutudur. Eskiden standarttı, ALL'de 100.000 vardı, ancak zaman değişti.

Standart ve cent hesaplarda ise fark DC server'da belirlenir ve MT'de bu değişmez. Her şey olabilir, ancak sapıklarla tanışmadım.

 
"Mikro" tipte hesaplar var, burada sözleşmenin boyutu aynı hacimde 100 kat daha küçük
 
DC, standart bir sözleşmenin boyutunu 100.000 birim temel para birimine ayarladıysa ve sente dönüştürme katsayısını uyguladıysa, mql için hiçbir fark olmayacaktır. Bir pip değeri, bir komisyoncu (DC) tarafından belirlenen standart bir sözleşme için hesaplanır. Bu düşünceler yerine, herhangi bir hesapla herhangi bir komisyoncuyu (DC) kontrol etmek daha iyidir.
 

Lütfen bana her işlemin görüntülendiği Pazar Derinliği'nin sol tarafındaki verileri nasıl alacağımı söyleyin. MarketBookGet () işlevi, hacimlerin toplandığı Pazar Derinliği'nin sağ tarafından veri alır.


Pazar Derinliği

 
teşekkürler, ihtiyacın olan şey bu.
 

