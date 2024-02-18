Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 140
öyleyse neden zaten üretken bir işlev varsa, neden kendi lisapedinizi icat ettin?
ArrayFill, bir diziyi yalnızca bir değerle doldurur. Ve burada bir diziyi verilerle doldurmaktan bahsediyoruz.
Bağlantı - "statik diziyi doldurun ve ardından ArrayCopy aracılığıyla dinamik diziye kopyalayın", yalnızca " dinamik diziyi doldurun" dan daha hızlı çalışıyorsa, böyle bir "lisaped" icat etmek bile mantıklıdır.
o zaman geliştiricilerden bu mekanizmayı standart kitaplığın CCanvas sınıfında uygulamalarını istemeniz gerekir.
Her iki platformda da EX dosyaları gösterge kapsayıcıları olarak hizmet edebilir.
Bu göstergeler, üçüncü taraf iCustoms ve şablonlarında çağrılabilir. Bunu yapmak için EX-konteynerin kendisinin başlatılmasına gerek yoktur.
İlginç, böyle bir lansman örneği gösterebilir misiniz?
muhtemelen bu:
Kendi ve üçüncü taraf kaynaklarının kullanımı
Örneğin, SampleIndicator.ex5 göstergesi SampleEA.ex5 Expert Advisor'da bir kaynak olarak dahil edilmişse, özel gösterge başlatma işlevinde iCustom() çağrılırken belirtilen kendisine giden yol şöyle görünecektir: "\\Experts\\ SampleEA.ex5: :Göstergeler\\SampleIndicator.ex5". Bu yol açıkça belirtilirse, SampleIndicator.ex5 özel göstergesi SampleEA.ex5 Expert Advisor'a sıkı bir şekilde bağlanır ve bağımsız çalışma yeteneğini kaybeder.
Hazır olduğumda yuvarlanacağım.
Az önce, bu tür ex5'ten gelen göstergeleri, kaynak olarak olduğu yerde değil, diğer danışmanlarda kullanabileceğinizi fark ettim.
Hazır olduğumda yuvarlanacağım.
Tamam, bekliyor olacağım.
MT5 tester'ın bir özelliği ama konuyla dolaylı bir ilişkisi olduğu için bu başlıkta yayınlamaya karar verdim.
Görünmez optimizasyon sekmesine ulaşmak için, optimize edilmiş parametrelerin yokluğunda tam bir arama seçmeniz gerekir.
no optimized parameter selected, please check input (s) to be optimized and set start, step and stop values