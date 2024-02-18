Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 9
Karar hemen geldi.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return ( SymbolInfoTick (Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) *
SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_POINT ) / ( SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 );
}
Harika, mevduat para birimindeki marjı getirmeye devam ediyor, çünkü. teminat, örneğin, USD depo para birimi olan AUDCAD için USD cinsinden olmalıdır.
Bu yapıldı.
Forex'te her şey yolunda gidiyor, ancak son soru şu: "neden iki kat daha düşük ve nasıl düzeltilir?"
SGDJPY'de marjın FIBOGroup-MT5 Sunucusu ve MetaQuotes-Demo sunucularında birçok kez farklı olduğu gerçeğiyle karşılaştım. Bu, MT5'in marjı hatalarla hesapladığını gösterir. Eğer öyleyse, o zaman karşılaştırma için bir standart yoktur. Bu nedenle, bunun benim uygulamamın mı yoksa geliştiricilerin mi bir hatası olduğunu söylemek kesinlikle imkansız. Bence şurada burada bir yanlışlık var. Sorun doğru bilgi eksikliğidir.
Bir istisna dışında doğru şekilde gösterilen iki sunucum var - kırmızıyla vurgulanmış
Kırmızı ile vurgulanan mülk nasıl bulunur?
Teşekkür ederim!
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return (( SymbolInfoTick (Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate (Symb, ORDER_TYPE_BUY , MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) / ( SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 );
}
MT5'te farklı yönlerde tamamen farklı marj gereksinimleri olabileceği açıkça anlaşılmalıdır. Onlar. tek MT4 seçeneği yuvarlanmayabilir. Forex'te elbette bu olmayacak. Ama hatırlaman gerek. Bu nedenle, genel olarak, böyle yazmanız gerekir.
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate (symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) /
( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 ;
return (Res);
}
Bu yapıldı.
FIBOGroup-MT5 Sunucusunda Eğlenceli MT5 SGDJPY
Bu durumda, MyOrderCalcMargin doğru hesaplar, ancak standart OrderCalcMargin yapmaz!
