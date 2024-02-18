Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 29
Test ederken, dakika verileri daha güvenilir olarak kabul edilir.
Dakika çubukları daha güvenilir mi? Onay verisi son çare değil mi? Eğer dikkate alınmıyorlarsa neden gerçek kene verilerine ihtiyacımız var?
Bunu safça yapardım: Dakikalarca test ettim, sonra keneler üzerinde test ettim, sonra son bir hassasiyet kontrolü olarak gerçek keneler üzerinde test ettim. Şimdi anlıyorum ki üçüncü kontrolde özel bir anlam yok.
Gördüğünüz gibi, manipüle etmeye çalışmazsanız, sertifikayı yanlış yorumladığınız ortaya çıkacaktır.
Cümleyi bağlamdan çıkarmaya gerek yok. İfade şöyle gider:
Hiçbir şeyi manipüle etmedim. Kılavuz, dakikaların çok önemli olduğunu açıkça belirtiyor. Tik verilerinin olmaması nedeniyle, tikler dakika çubuklarına göre oluşturulur .
Bana göre "Real ticks" modunda gerçek tiklerden dakika zaman dilimleri oluşturulmalı, aksi halde bu modun bir anlamı yok.
dakika geçmişine yönlendirme ve 04/02/17 ile 04/08/17 arasında gerçek keneler olduğunda bir duruma yol açar
test cihazı yalnızca 88 mevcut dakika çubuğu için keneler kullanır. diğer tüm keneler yalnızca içinde bir yerde bulunur...
Ama gerçek kene sayısı
Bu Metaquotes Demosu.
Haftada 147.700 gerçek kene olduğu ve test cihazının en doğru modunda 145.777 tik verdiği ortaya çıktı.
test günlüğü
Birkaç M1 çubuğu eksik ve kıyaslama bunları temel aldığından, test cihazı gerçekte olduğundan daha az onay işareti kullanıyor.
Birkaç M1 çubuğu eksik ve kıyaslama bunları temel aldığından, test cihazı gerçekte olduğundan daha az onay işareti kullanıyor.
Son fiyat olduğunda M1 çubukları oluşur. Orada değilse, bar yoktur. Ve o sırada teklif/sor tiklerinin olduğu gerçeği göz ardı edilir!
Onlar. sorun sadece test cihazında değil, aynı zamanda çubuk oluşturma algoritmasında da.
Yukarıda yazdığım gibi, böyle bir durumun en sık meydana geldiği uzak geleceklerde.
Bunu doğru bir şekilde fark ettiniz, bu durumun sadece daha net bir kanıtını vereceğim.
En doğru modda 116844 gerçek kene, 5918 test kenesi var. 20 kat daha az mütevazı.
PS Bu durumun test cihazının aynı keneleri kaçırmasından kaynaklandığı hipotezinin çürütülmesiSonuç
Sadece 4 aynı kene kaçırılabilir.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Kitaplıklar: Price_Compare
fxsaber , 2016.10.19 17:18
{
string flag = "" ;
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += (( bool )(tickflag & TICK_FLAG_ ##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "" ;
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "" )
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + ( string )tickflag + ")" ;
return (flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + ( string )Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return (TOSTRING(time) + "." + ( string ) IntegerToString (Tick.time_msc % 1000 , 3 , '0' ) +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart ()
{
MqlTick Tick;
if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick))
Print (TickToString(Tick));
}
MqlTick'i dizeye dönüştür
