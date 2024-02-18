Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 26

Yeni yorum
 

fxsaber :

Hedge hesaplar için kullanışlı bir özellik...

Kolaylığını bir örnekle açıklar mısınız? Kod değil - kelimeler.
 
Artyom Trishkin :
Kolaylığını bir örnekle açıklar mısınız? Kod değil - kelimeler.

Açılış fiyatı ve hacmi Net pozisyona karşılık gelecektir. Belki o zamandan beri bir şeyler değişti.

Şimdi hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

 

Selam beyler,

Bir kez girdide boş bir dize ayarlayabileceğinizi gördüm, yani isimsiz ve sonra harici değişkenlerde bir grafikte çizildiğinde tam olarak boş bir dize olacak,

çok fazla olduğunda parametreleri ayırmak için - baş dönüyor.

hatırlayan bilir?

 
Vladislav Andruschenko :

Selam beyler,

Bir kez girdide boş bir dize ayarlayabileceğinizi gördüm, yani isimsiz ve sonra harici değişkenlerde bir grafikte çizildiğinde tam olarak boş bir dize olacak,

çok fazla olduğunda parametreleri ayırmak için - baş dönüyor.

hatırlayan bilir?

Boş mu? (Bir yerde buluşabilir) numaralandırmayı deneyebilir mi?

Genel olarak şunu yapıyorum:

 sinput string   EA_Params = "-- Параметры Работы советника --" ; //======================================
 
Artyom Trishkin :

Boş mu? (Bir yerde buluştu) numaralandırmayı deneyebilir mi?

Genel olarak, bunu yapıyorum:


ve ben de bunu yapıyorum, ancak yılda bir kez bir mesaj gördüm, bir tür özel kod, adı ve açıklaması olmayan boş bir dize.

bana öyle mi geldi

şimdi boş dize

a1="" girin

ama bir yerde, isimsiz bile, genellikle boş bir çizgi görünümü vardı .....


işte bir örnek


burada sadece bir çizgi

 
Vladislav Andruschenko :


ve ben de bunu yapıyorum, ancak yılda bir kez bir mesaj gördüm, bir tür özel kod, adı ve açıklaması olmayan boş bir dize.

bana öyle mi geldi

şimdi boş dize

a1="" girin

ama bir yerde, isimsiz bile, genellikle boş bir çizgi görünümü vardı .....


işte bir örnek


burada sadece bir çizgi


sinput'u ayarlamayı dene
 
Vladimir Pastuşak :

sinput'u ayarlamayı dene


teşekkürler, bu değil.

daha iyi sadece giriş dizesi

Sanırım sadece düşündüm :-(....
 
Roffield :

Parametrelerdeki ayırıcılar:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Böyle bir parametre, durmadan sonra testin devamını etkilemeyecektir, çünkü kullanıcı bunu yanlışlıkla değiştiremeyecektir.

Bu?
 
Taras Slobodyanik :
Bu?


bölünmeyen bir boşluk nasıl yapılır?

 
Vladislav Andruschenko :

bölünmeyen bir boşluk nasıl yapılır?

Uygulamadaki komut dosyasına bakın - bundan mı bahsediyorsunuz? Sayısal tuş takımında Alt + 0160
Dosyalar:
Test.mq4  1 kb
1...192021222324252627282930313233...247
Yeni yorum