Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri
fxsaber :
Hedge hesaplar için kullanışlı bir özellik...
Kolaylığını bir örnekle açıklar mısınız? Kod değil - kelimeler.
Açılış fiyatı ve hacmi Net pozisyona karşılık gelecektir. Belki o zamandan beri bir şeyler değişti.
Şimdi hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz.
Selam beyler,
Bir kez girdide boş bir dize ayarlayabileceğinizi gördüm, yani isimsiz ve sonra harici değişkenlerde bir grafikte çizildiğinde tam olarak boş bir dize olacak,
çok fazla olduğunda parametreleri ayırmak için - baş dönüyor.
hatırlayan bilir?
Boş mu? (Bir yerde buluşabilir) numaralandırmayı deneyebilir mi?
Genel olarak şunu yapıyorum:
Boş mu? (Bir yerde buluştu) numaralandırmayı deneyebilir mi?
Genel olarak, bunu yapıyorum:
ve ben de bunu yapıyorum, ancak yılda bir kez bir mesaj gördüm, bir tür özel kod, adı ve açıklaması olmayan boş bir dize.
bana öyle mi geldi
şimdi boş dize
a1="" girin
ama bir yerde, isimsiz bile, genellikle boş bir çizgi görünümü vardı .....
işte bir örnek
burada sadece bir çizgi
sinput'u ayarlamayı dene
teşekkürler, bu değil.
daha iyi sadece giriş dizesiSanırım sadece düşündüm :-(....
Parametrelerdeki ayırıcılar:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
Bu?
bölünmeyen bir boşluk nasıl yapılır?
