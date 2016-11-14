MetaEditor build 1470 - страница 3
Удобная фишка для Hedge-счетов.
PositionSelect формирует инфу по нетто-позиции.
При этом PositionGetInteger(POSITION_TICKET) возвращает тикет первой по времени открытия позиции, которая окончательно сформировала направление нетто-позиции (PositionGetInteger(POSITION_TYPE)).
При этом TP и SL будут соответствовать последней по времени открытия позиции, которая совпадает с направлением нетто-позиции.
В СД заявку могу отправить только одну. Есть возможность снять это ограничение, как и написание ЛС, чтобы разработчикам через ЛС быстро отвечать, в случае вопроса?
В смысле "одну"? Одну за день? или только одна открытая заявка?
Вот зачем столько тем расплодили, не успеваю за ними отслеживать, пожалейте пользователей, которые на форумах не сидят, хотя бы пометки делайте в темах относящихся к предыдущим версиям, что вышла новая версия и создана тематическая ветка.
Теперь по делу, считаю необходимым ввести в структуру MqlBookInfo поле времени поступления стакана для организации тестера стаканов на истории. Так же хотелось бы увидеть эту возможность из Стандарта С++:5.3.4
The new-expression attempts to create an object of the type-id (8.1) or new-type-id to which it is applied. /*дальше нам не интересно*/
18.6.1
void* operator new(std::size_t size) throw(std::bad_alloc);
Effects: The allocation function called by a new-expression (5.3.4) to allocate size bytes of
storage suitably aligned to represent any object of that size /*дальше нам не интересно*/
Очень не хватает operator new() (не оператор new который есть) для совместимости с С++.
Нет тут STL и не будет, т.к. нет честных указателей. Тут управляемая память а-ля .NET или Java. Только почему-то оставили явный delete )) Борьба за быстродействие?
проблема old ticks присутствует
сервер 2016.11.12 20:40:53.866 Network '***': authorized on Alpari-MT5-Demo through mt5demo.uk.10 (ping: 53.86 ms)
2016.11.13 05:16:26 Core 1 old tick EURUSD 2016.08.01 04:45:46 (2016.11.04 22:59:59)
2016.11.13 05:00:16 Core 1 EURUSD : 2016.08.19 23:59 - 1 tick prices mismatch for 1 minute bars
2016.11.13 05:00:10 Core 1 2016.08.02 10:27:01 order performed sell 0.01 at 114.378 [#3 sell 0.01 EURJPY at 114.378]