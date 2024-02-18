Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 242
MathMin() fonksiyonunun deterministik olmasını bekler. Yani iki argüman aynı olduğunda her zaman aynı sonucu vermesini. Ve hangi argümanın birinci veya ikinci olduğuna bağlı olarak farklı bir sonuç değil.
fxsaber haklı, bu bir sorun.
ahhh..., o zaman neden " Matematiksel olarak aynı ifade (vurgulanmış) " konusunda bu kadar kafa karıştırıcıydı ve union
yeterliydi:
ama 0.0 == -0.0 olduğundan, bunun bir sorun olabileceği ve herhangi bir şeyi etkileyebileceği bir durum hayal edemiyorum
MQL'deki Min/Max'in eski bir özelliği - geliştiricilerin düşündüğü şekilde, yani doğru şekilde çalışırlar :-)
yanlış olan standartlardır.
Eğer sıfır olmasaydı, o zaman bir sorun olurdu. Ve sıfırda hiçbir şeyi etkilemez.
için:
c++ - -0 ile 0 arasındaki fark nedir? - Yığın Taşması
Yani, bilmeniz gereken tek şey 0 = -0
Hesaplamaları ve mantığı etkilemeyen tüm özellik budur
Soruyu mükemmel bir şekilde anladım, bu yüzden programlama dillerinde matematiksel olarak aynı işlevlerin farklı sonuçlar ürettiğini göstermek için MathMin'in her iki sürümünü de yazdım.
Bu bir hata gibi görünüyor.
C++'da iyi çalışıyor:
konsolda:
Long negative zero = 0
Geliştiricilere iletilmek üzere soru. Hata ayıklama penceresinde Union değişkeninin genişlememesi ve bir tıklamaya hiç tepki vermemesi normal mi?
Union.Num1 ve Union.Num2 alanları manuel olarak eklendi. En azından bu şekilde değerleri görebilirsiniz...
Beklendiği gibi çalışıyor! İlk bit (bit indeksi 0) -0.0 için ayarlanan işaret bitidir.
Bunlar ayrıca ieee 754 formatında daha özel durumlardır. https://www. wikiwand.com/en/IEEE%20754#Special_values
Bir hata var gibi görünüyor.
C++'da iyi çalışıyor:
konsolda:
hata yok. C++'da da aynıdır.
sadece biçimlendirme ve yazımla ilgili bir hata yaptınız
Bunu dene:
Aynı bağlamda, bu çiftlerin 64 bitlik gösterimini inceleyebilir https://www.mql5.com/en/code/20822
veya daha kısa versiyonu
hata yok. C++'da da aynıdır.
sadece biçimlendirme ve yazımla ilgili bir hata yaptı
Bunu dene:
Evet, acelem vardı. Bilim için teşekkürler ))
Bazen bir EA'yı hızlı bir şekilde Test Cihazına koymanız gerekir. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz.
Gelecekte bir tarih seçin ve ME'de CTRL+F5 tuşlarına basın.