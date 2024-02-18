Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 243
Belki o zaman:
Hayır, çalışmıyor. (((
Çok doğru çalışıyor. Ben bunu kullanıyorum. Değeri ENUM_DAY_OF_WEEK'e dönüştürebilirsiniz
Parantezler eksiktir, 7 ile bölme işleminde kalan uchar türüne dönüştürülen sayıdan alınır.
"Çok hassas" diye bir şey yoktur. Ya her zaman doğrudur ya da değildir. İkinci bir taze ringa balığı gibi. Hangi dönemde test ettiniz? Yapamadım.
Ne demek hangi dönem? Fonksiyon sadece haftanın gününü döndürüyor. Bunun periyotla ne alakası var? Herhangi bir saati koyarsan haftanın gününü alırsın.
Doğum tarihinizi girin ve doğduğunuz haftanın gününü elde edin.
Ya da işte mum saatine göre haftanın günü
Hepsi orada. 24*60*60'ı kendi isteğime göre değiştirdim.
Sonuçlar yukarıda.
Bu formülü ne zamandan beri kullandığıma dikkat edin.
Ekranda hata yok! İyi bakın. Hatayı gösterdim.
Fonksiyonun tam kodunu da gösterdim. Tekrar ediyorum:
Yine de size katılıyorum. Belki Nikolai hafızasından yazdı ve bir yanlışlık yaptı. Ancak çalışmadığını söylemek pek doğru değil.