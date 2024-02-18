Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 243

Büyük bir performans darbesi olmadan hızlı derlemeye ihtiyacınız varsa, derlenmiş kütüphaneleri kullanabilirsiniz - #import .ex5
 
Belki o zaman:

uchar WhatWeekDay(datetime t) {
   return uchar(t/(24*60*60)+4 )%7;
}

Hayır, çalışmıyor. (((

 
Çok doğru çalışıyor. Ben bunu kullanıyorum. Değeri ENUM_DAY_OF_WEEK'e dönüştürebilirsiniz

 
"Çok doğru" diye bir şey yoktur. Ya her zaman doğrudur ya da her zaman doğru değildir. İkinci bir taze ringa balığı gibi. Hangi dönemde test ettiniz? Ben yapamadım.
 
Parantezler eksiktir, 7 ile bölme işleminde kalan uchar türüne dönüştürülen sayıdan alınır.

 
Ne demek hangi dönem? Fonksiyon sadece haftanın gününü döndürüyor. Bunun periyotla ne alakası var? Herhangi bir saati koyarsan haftanın gününü alırsın.

Doğum tarihinizi girin ve doğduğunuz haftanın gününü elde edin.

Ya da işte mum saatine göre haftanın günü


 
Hepsi orada. 24*60*60'ı kendi isteğime göre değiştirdim.

uchar WhatWeekDay(datetime t)
 {
  return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7;
 }

Sonuçlar yukarıda.

Bu formülü ne zamandan beri kullandığıma dikkat edin.


 
Ekranda hata yok! İyi bakın. Hatayı gösterdim.

 
Oh, doğru ya! Şimdi doğru gibi görünüyor.
 
Fonksiyonun tam kodunu da gösterdim. Tekrar ediyorum:

uchar WhatWeekDay(datetime t)
 {
  return uchar(t/(PeriodSeconds(PERIOD_D1))+4)%7;
 }

Yine de size katılıyorum. Belki Nikolai hafızasından yazdı ve bir yanlışlık yaptı. Ancak çalışmadığını söylemek pek doğru değil.

