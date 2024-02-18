Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 241
Anlamayı reddediyorsun.
Durumun arka planını bilseydim belki yapardım. Ama bu haliyle doğru görünüyor.
İki miktar eşit olduğu sürece, bunlardan herhangi biri geçerli bir minimumdur. MathMin(1, 1)'i düşünün, fonksiyonun birinci (1) veya ikinci (1) döndürmesi fark etmez.
Dolayısıyla, 0.0 döndürmek -0.0'dan farklı değildir.Düzenleme: bu arada, vurgulanan iki ifade aynı DEĞİLDİR.
Sanırım meslektaşım amrali ile aynı fikirdeyim. Ayrıca MathMin() diye bir yerel fonksiyon olduğunu da eklemek isterim. O da farklı işaretli sıfırların eşit olduğunu düşünüyor. Anladığım kadarıyla algoritması oldukça basit. Bunu CustomMathMin() fonksiyonumda kopyaladım.
Günlüğümüzde var:
İki eşit sayıdan, algoritmanın ikinci sayıyı minimum değer olarak alacağını görmek kolaydır...
Anlamayı reddediyorsun.
özel bir şey değil. Sadece -0.0==0.0.
Soruyu çok iyi biliyorum, bu yüzden programlama dillerinde matematiksel olarak aynı işlevlerin farklı sonuçlar ürettiğini göstermek için MathMin'in her iki varyantını da yazdım.
Peki olağandışı olan nedir?
0.0 ve -0.0 sayılarında 64 bitin hepsinin aynı olmadığı gerçeği açıktır:
ama yine de 0.0 == -0.0
< ve <= işaretleri farklı görünüyor.....
katılıyorum
MathMin() fonksiyonunun deterministik olmasını bekler. Yani iki argüman aynı olduğunda her zaman aynı sonucu vermesini. Ve hangi argümanın birinci veya ikinci olduğuna bağlı olarak farklı bir sonuç değil.
fxsaber haklı, bu bir sorun.
Ve öyle. 2 sayı eşit olduğunda, ikincisi döndürülür. Yukarıda bir örnek ile gösterdim...
Ve bunda yanlış bir şey yok.
MathMin() fonksiyonunun deterministik olmasını bekler. Yani iki argüman aynı olduğunda her zaman aynı sonucu vermesini. Ve hangi argümanın birinci veya ikinci olduğuna bağlı olarak farklı bir sonuç değil.
Demek istediğimi doğru anladınız. Büyük kodlarda farklı sonuçlar elde etmek gibi bulunması zor bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden bu başlıkta topluluğu bilgilendirdim.