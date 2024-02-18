Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 236
Standart PeriodSeconds() işlevinin daha hızlı bir uygulaması:
Formata baktım.
Muhtemelen daha hızlı değil. Yine de switch'in muhteşem hızını duymuştum.
Daha uzun görünüyor, ancak performansta herhangi bir fark görmedim.
Bu yüzden tek satırlık bir versiyonun hala tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum.
daha uzun görünüyor
ve şimdi tüm bunları matrislere ve ONX'e dönüştürmek için :-)
Evet. Bunu yapabilirsin. Daha okunabilir.
dizüstü bilgisayarımdaki performans aynı.
fxsaber #:
Bu arada, önceki mesajlarımda yanılmışım. Nedense bir ayda 30 değil 28 gün olduğunu sanıyordum. Bunu nereden çıkardığımı anlamıyorum.
Artık 1 saatten eski gönderilerimi düzeltemiyorum.
Yani benim doğru versiyonum şu:
Ayların uzunlukları farklı olduğu için kimsenin ayın saniyesine ihtiyacı yok
Bunun PeriodSeconds(x)'ten daha hızlı olduğunu size düşündüren nedir?
bu yazıdaki test
getStartTimeOfBar() işlevinin performansını PeriodSeconds() ve PeriodSecondsFast() ile karşılaştırmak yeterlidir
Karşılaştırma MN1 hariç herhangi bir TF üzerinde yapılmalıdır
Performans yaklaşık 2 kat daha yüksektir. Tüm iterasyonu ölçtüğümüzü hesaba katarsak belki 3 kat.
yoksa bu iki değeri karşılaştırmak yeterli mi
Bir şeyi kaçırıyor olabilirim, ancak komut dosyanızı PeriodSeconds'ı (yalnızca) kontrol etmek için kullandım.