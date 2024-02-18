Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 246
Fare imlecini bir değişkenin veya fonksiyonun adının üzerine getirip Ctrl tuşuna basarsanız, bu değişkenin (fonksiyonun) tanımına veya bildirimine gidersiniz.
Bu hemen hemen tüm IDE'lerde uygulanır, sadece Ctrl tuşuna basıldığında değişken vurgulanır ve altı çizilir. ME'de yok.
Bu özelliği yardımda bulamadım.
Aynı şey Alt+G tuşlarına basarak da elde edilebilir, ancak yine de fareyi kullanmak daha uygundur.
https://www.mql5.com/ru/forum/459313#comment_51244150
Aynı şey Alt+G tuşlarına basılarak da gerçekleştirilebilir, ancak fare yine de daha kullanışlıdır.
ME'de fare kullanmadığım için ilginç bir yorum.
Kullanıcıların "sayısız" talebi üzerine bir şeylerin yapıldığını ve sonra bir şeylerin bozulduğunu ilk kez fark etmiyorum. Bir kelimeyi vurgulamak için her zaman CTRL+tıklama kullanılırdı. Benim için çift tıklamadan daha kolay, çünkü çift tıklama olmadan işaret parmağına binen yük yeterince büyük. Bazen akşamları bile acıtıyor. Şimdi böyle çalışıyor ve sonra sanki yeni yapmışlar gibi. Ne zaman çalışması gerektiğini bilmiyorsunuz.
ME'de fare kullanmadığım için ilginç bir nokta.
Vim kullandınız mı?
:q!
kaybolma ihtimaline karşı :-)
Eskiden ben de böyle sözcüklerin altını çizerdim. Şimdi öğrenmek zorundayım, kodun içinde bir ileri bir geri uçuyorum. Ama ne yapabilirsin ki?
:q!
kaybolma ihtimaline karşı :-)
çift tıklama bir kelimeyi vurgular, üç tıklama mantıksal bir ifadeyi vurgular. üç tıklama her zaman herkes için çalışmaz....
ancak bu metin üzerinde pratik yapabilirsiniz.