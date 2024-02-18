Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 237
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir şeyi kaçırıyor olabilirim, ancak komut dosyanızı PeriodSeconds'ı (yalnızca) kontrol etmek için kullandım.
Test sonuçlarım:
0 errors, 0 warnings, 234 msec elapsed, cpu='AVX2 + FMA3'
Testin kendisini pek sevmiyorum, çünkü testte aynı hesaplamalardan 10 milyonu yer alıyor. Bu durumda, derleyicinin kodu optimize etme girişimlerinde sürprizlerle karşılaşmayacağının garantisi yoktur.
Ve bu değerler 21'e bölünmelidir çünkü toplamda 21*10 000 000 iterasyon vardır.
Bununla birlikte, bu test de benim sonuçlarımı doğruluyor, ancak daha taze görünen ve bu nedenle modern performans özelliklerini maksimum düzeyde kullanan ve bu nedenle daha güncel olduğu için daha objektif olan işlemcim için.
Bu testin sonuçlarını başkaları için de görmek ilginç olacaktır.
Formata baktım.
Muhtemelen hızlandırmayacaktır. Yine de anahtarın mucizevi hızını duydum.
Seyrek bir anahtar mucizevi bir hız sağlamaz.
En muhteşem hız, 1'lik artışlarla sıfırdan 255'e kadar olan durumları içeren bir anahtarda olacaktır
Seyrek anahtar size muhteşem bir hız sağlamaz.
En muhteşem hız, 1'lik artışlarla sıfırdan 255'e kadar olan durumları içeren bir anahtarda olacaktır
Teşekkür ederim.
Test sonuçlarım:
Testin kendisini pek sevmiyorum, çünkü testte 10 milyon aynı hesaplama yer alıyor. Bu durumda, derleyicinin kodu optimize etme girişimlerinde sürprizlerle karşılaşmayacağının garantisi yoktur.
Ve bu değerler 21'e bölünmelidir, çünkü toplamda 21*10 000 000 iterasyon vardır.
Bununla birlikte, bu test de benim sonuçlarımı doğruluyor, ancak daha taze görünen ve bu nedenle modern performans özelliklerini maksimum düzeyde kullanan ve bu nedenle daha güncel olduğu için daha objektif olan işlemcim için.
Bu testin sonuçlarını başkaları için de görmek ilginç olacaktır.
Teşekkürler.
Derleyici optimizasyonu olmadan sonuçları yayınladığımda dün geç saatlerdi.
İşte cpu='AVX2 + FMA3' ve maksimum optimizasyon ile sonuçlar.
Bu algoritmadaki ana zorluk ayın başlangıç zamanını hesaplamaktır (yeşil ile vurgulanmıştır).
Koddaki en ilginç şey ve tartışmada neredeyse hiç değinilmedi.
Koddaki en ilginç şey ve tartışmada neredeyse hiç değinilmedi.
Çok kısa kodu (<15 satır) mqh-library şeklinde kaydetme zorunluluğu ile karşılaştım.
Bu zorunlu bir önlem çünkü fonksiyonlara işaretçiler sadece global scopus'taki fonksiyonlar için mümkün.
Ne kadar kısa kütüphaneler kullanıyorsunuz?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Hatalar, hatalar, sorular
fxsaber, 2023.11.26 23:26
Eğer doğru anladıysam, bu durumda A::f() metodu g() metodu içinde inline edilmiştir.
Ve burada değil.
Kodun herhangi bir yerinde A sınıfının torun nesnelerinin oluşturulmaması koşuluyla, ikinci durumda A::f() derleyici tarafından inline edilecek mi?
Bu uygulama ile.
Bu koşulu oluşturmam gerektiğinde, görselleştiricide grafik görüntüleme modunu değiştiriyorum.
Ve sonra Uzman Danışmanın ME'deki davranışını analiz ediyorum.