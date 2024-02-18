Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 118
Bu arada, yaklaşık sıfır. FastLog2'de sıfır kontrolü yoktur, bu da buna göre avantajlı bir başlangıç sağlar. Ancak, doğru bir şekilde test edilirse, yine de log2'den bir buçuk ila iki kat daha yavaştır)
Ve yanlışlık nedir?
Sonuçta, test sürümünüz bile şunları üretir:
Hayır, elbette, boş denetim log2'den kaldırılmalı veya aynısı FastLog2'ye eklenmelidir.
Soru, gerçekten de, hesaplama bölümünün hızında. log2'de her şey saf kaymalar ve eklemeler olarak sayılır. FastLog2'de - çarpmanın dahil olduğu zorlu dönüşümlerden sonra bir tablo değeri kullanıldı. Bu kod çok eski, matematiksel yardımcı işlemcilerin olduğu günlerde kullanılıyordu, o zamandan beri durum tamamen değişebilirdi.
Bu, MQL5'in standart davranışıdır: statik değişkenler, global olanlardan sonra çalışmaya başlar.Bu konuda çok ciddi olabilirsiniz.
Bu, MQL5'in standart davranışıdır: statik değişkenler, global olanlardan sonra çalışmaya başlar.
Her statik sınıf/yapı değişkeninin yapının kendisinden sonra ikinci kez bildirilmesinin nedeni bu mu? Üstelik herhangi bir değer atamadan bile... Belki de derleyicinin tüm bunları otomatik olarak yapması için bir öneride bulunmaya değer mi?
Aslında, bu bir hatadır, program kodunun yürütme sırasının ihlalidir. Derleyici prensipte buna izin vermemelidir. Geliştiricileri bu konuda daha sık çekmemiz gerekiyor.
C++'da kod, derleyici tarafından kesinlikle yukarıdan aşağıya işlenir, bu nedenle yukarıdan her şey zaten başlatılmıştır. Ve dibe gidemezsin. Bu nedenle, her şey açıktır. Ve geliştiriciler burada kendilerine ait bazı kurallar koyduklarından, doğru kod yürütme sırasını sağlamalarına izin verin.
C++'da kod, derleyici tarafından kesinlikle yukarıdan aşağıya işlenir, bu nedenle yukarıdan her şey zaten başlatılmıştır. Ve dibe gidemezsin. Bu nedenle, her şey açıktır.
Daha az esneklik.