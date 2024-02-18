Mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma yöntemleri - sayfa 245
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Üzgünüm, belki de google otomatik çeviriden dolayı
Resimdeki soru şu:
Resimdeki soru şu:
kod:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum.
mql5 dilinin özellikleri, incelikleri ve çalışma teknikleri
Andrey Dik, 2024.02.16 06:05
Temel sınıfın torunların alanlarına erişimi yoktur.
Temel sınıfın torun alanlarına erişimi yoktur.
bu, gerekli olanın çalışan bir versiyonudur.
evet, ama bu şekilde yenildi:
gerekli olanın çalışan bir sürümüdür.
Bu çok hatalı.
Bana bir örnek gösterin
Bir örnek gösterin, herkes bir sanatçıyı rencide edebilir).
Neyin örneği?
Görev, nesnelerin doğru şekilde silinmesini organize etmek değil, bir nesneye erişim sağlamaktı. Silmek her zaman yaratmaktan daha kolaydır))