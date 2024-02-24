Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 922

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Maxim, sonuçta, tahmin edici olarak ne kullanıyorsunuz? Tabii bir sır değilse.
[Silindi]  
Olga Shelemey :
Maxim, sonuçta, tahmin edici olarak ne kullanıyorsunuz? Tabii bir sır değilse.

şimdi sadece fiyat serisi, hiçbir şekilde RF için dönüştürülmedi

NS için normalleştirilmiş artışlar almak mümkündür

ama Kase bende yok, burada bir otorite değilim. Alyoshenka burada
[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Kısaca dürtünün özünü anlatır mısınız? Dil engeli anlaşılmasını zorlaştırıyor...

Yazınıza göre ormanların kodlamasına bu şekilde ulaşıyorum - bu yüzden bir sürü soru soracağım - cevaplar mısınız?


kısacası, solmanın özü. Çinliler her zaman kuzular ve işte makalelerdeki tüm fikirlerim

Bulanık kurallar kullanılarak tahmin edicilerden gürültü kaldırılır, daha sonra çıktılar, pekiştirme yoluyla eğitilmiş tekrarlayan ağın girişlerine beslenir.

Ancak, finansal problem oldukça karmaşıktır ve bulanık üyelik fonksiyonlarını manuel olarak ayarlamak zordur.
İncir. 2. Güçlü özellik öğrenimi ve kendi kendine öğrenilen ticaret için bulanık DRNN'lere genel bakış.
deneyime göre. Bu nedenle üyelik fonksiyonlarını doğrudan öğrenmeyi tercih ediyoruz ve bu fikir Bölüm IV'te detaylandırılacaktır.

 
Maksim Dmitrievski :

kısacası, solmanın özü. Çinliler her zaman kuzular ve işte makalelerdeki tüm fikirlerim

Bulanık kurallar kullanılarak tahmin edicilerden gürültü kaldırılır, daha sonra çıktılar, pekiştirme yoluyla eğitilmiş tekrarlayan ağın girişlerine beslenir.

Ancak, finansal problem oldukça karmaşıktır ve bulanık üyelik fonksiyonlarını manuel olarak ayarlamak zordur.
İncir. 2. Güçlü özellik öğrenimi ve kendi kendine öğrenilen ticaret için bulanık DRNN'lere genel bakış.
deneyime göre. Bu nedenle üyelik fonksiyonlarını doğrudan öğrenmeyi tercih ediyoruz ve bu fikir Bölüm IV'te detaylandırılacaktır.

Yani fikir gerçekten çok iyi!

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Yani fikir gerçekten çok iyi!

Evet, bu her gün ortak bir fikir. Her ev hanımı, hayır, hayır ve hatta bu tür sinir ağı mimarileri hakkında düşündü

Ayrıntılar ilgi çekicidir, ancak onları kendiniz bulana kadar hiçbir yerde bulunamazlar.

 

https://github.com/Roffield/RoffieldLibrary

Tartışma (Umarım konu tekrar çökmez):

https://www.mql5.com/ru/forum/245373

[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
bu yüzden önemli değil :)
 
Maksim Dmitrievski :
bu yüzden önemli değil :)
Şimdi sizin öneriniz üzerine Google'da vps yapıyorum ... Mikro. Normal görünüyor, ancak mod henüz piyasaya sürülmedi.
Evet, DB SQLite'dir. Harika şeyler
[Silindi]  
Yuri Asaulenko :
Şimdi sizin öneriniz üzerine Google'da vps yapıyorum ... Mikro. Normal görünüyor, ancak mod henüz piyasaya sürülmedi.

Microsoft'un masmavi üzerinde bir bedavası da var, öyle görünüyor) Henüz bakmadım, tk. gerek yok

 
Maksim Dmitrievski :

Microsoft'un masmavi üzerinde bir bedavası da var, öyle görünüyor) Henüz bakmadım, tk. gerek yok

Üzerinde. MS freebie daha az ve daha kötü))
1...915916917918919920921922923924925926927928929...3399
Yeni yorum