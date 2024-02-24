Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 928

Maksim Dmitrievski :

Ana şey takip etmektir. hafta Akello yine kaçırmadı

Temel stratejilerimin harman yeri olduğunu sanıyordum. Herkes bazı temel stratejiler atabilir mi? ajanlarım pahasına geliştirmeye çalışacağım

Karşı trendi alın. Bir cerrah olarak söylüyorum. Bu en uygun yaklaşımdır. Analiz için bir geri dönüşün başlangıcından daha iyi bir an yoktur....

https://www.mql5.com/en/code/19598

Şimdilik bunu alacağım, eski bir strateji, ama iyi çalışıyor

Temel strateji SADECE analiz için anı (zamanı) seçmek için gereklidir. Statik olabilir ve optimizasyon parametresi olmayabilir. Temel stratejiyi de optimize ederseniz, bir sürü model elde edersiniz. Temel stratejiyi optimize etmenin bir anlamı yok. Tüm yük Millet Meclisi tarafından alınır. Günlük işlem sayısı açısından temel stratejide uygun bir parametre seti belirlemek ve NS'yi bu konuda eğitmek yeterlidir....
 

mnogovhodov_02 2016 arr_Buy şöyle çıktı:


 y_pred
y_true 0 1
0 101797 52445
1 24310 24208
 
Maksim Dmitrievski :

Kız haklı olduğunu söylüyor ama daha fazla şampanyaya ihtiyacımız var.


Güzel, ona merhaba de!!!

tamam sen de ondan :)
 

Alternatif. Sonuç, olasılıklar olmadan hemen sınıflarda. Bana çok daha kötü geliyor.


 y_pred
y_true 0 1
0 81744 72498
1 18618 29900
 
Belki araçla ilgili aklı başında düşünceler düşündürür. Yapılması ve yapılmaması gerekenler...

Akıllı olduğumu söylüyor ve onu Avustralya'ya götürmem gerekiyor, orada bir arkadaşı var.

bunun için hayali bir evliliğe ihtiyacımız var

 
San Sanych Fomenko :

Bu plakalarda standart hataları saymayı bıraktım.

Ben şöyle bir mantık yürütüyorum, hemen 1. sınıfı alıyorum, bu daha net: Orijinal sınıf "0", "1" = 86118 sınıfının bir tahminini verdi ve "1" sınıfı, "1" sınıfının bir tahminini verdi = 12256. Bunun anlamı şudur: ticaret yaparken sınıf = 86118 için yanlış bir tahmin ve doğru tahminler = 12256, yani. hata = 86116/(86116+12256) = %87,59(!) Ancak "0" sınıfındaki konum çok iyi - karar verirken hatalı sıfırların sadece %5,3'ü olacak.

Modelleri karşılaştırırken de bu tür plakaları kullanmıyorum. Sadece netlik için buraya eklendi. "1"in olması gereken yerde bir sürü sıfırın tahmin edildiği hemen anlaşılır ve bir ağaçla tahminin kötü olduğu hemen anlaşılır.

