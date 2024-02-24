Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 918
Evet öyle
Ve önceki tahmin ediciler üzerine stratejiler oluşturmayı başarıyor musunuz, toplamda kaç tane var ve toplam kombinasyon sayısı var mı?
Şimdi 40 parça, ama aslında bir, sadece farklı koşullarla antrenman yapıyor, sonra sonuç hepsinin ortalaması alıyor
Çok, hisse senedi bile düşünmüyorum! Ve kaç tahmin edici ve bunların kombinasyon sayısı?
farklı stratejiler için 25'ten 200'e kadar tahmin ediciler (girdiler)
İlginç bir şekilde, her bir araca ait olduklarını nasıl işaretlersiniz? Onlar. 25 değerle dolduruldukları 200 sütun var ve kalan 175 - değişkenin benzersiz değeri (tahmin edici) ne olacak?
geri vurdum
İlkbahara kadar istedim - yazdan önce ortaya çıktı, fena değil
Avustralya'dan fotoğrafları bekleyin :)
yatırımcılar - 50 bin dolardan itibaren değerlendirecek
Anlamıyorum, Millet Meclisine nasıl para kazanılacağını öğrettiler?))
işte böyle bir şey, neredeyse elimden gelen her şeyi yaptım :) bir kase değil, ama bazen işe yarayacak, o zaman buhar banyosu yapmanın bir anlamı yok
Birleşmeden yılda %100 kazanacak mı? Genel olarak, drenaja karşı ne tür bir koruma var? stoploss sıradan mı? Depozitoyu kurtarmaya çalışıyorum. Bence bu, herhangi bir birleşme Uzman Danışmanını karlı hale getirmenin anahtarıdır. Bütün ciddiliği ile :)
Yani genel olarak destekliyorum. Yatırım yapmak için çok fazla zaman ve çaba. Millet Meclisi'nden bir dönüş talep etme zamanı.
Yani genel olarak destekliyorum. Yatırım yapmak için çok fazla zaman ve çaba. Millet Meclisi'nden bir dönüş talep etme zamanı.
zaman ve çaba hakkında - gerçekten oyun muma değmez) ancak aynı sinir ağlarını kullanarak bir tür bilgi edinme açısından - normlar)
Bir acil durum emrinin tersini buldum (bu, artan hacimle başabaşa yol açar). Depozito için savaşıyor gibi görünüyor, ancak çok istikrarlı değil. Piyasası, acil durum emrinin barlarda oynaklıktan yoksun olduğu dairelerde kazanıyor. Tabii ki, 100 yineleme yapabilirsiniz, ancak bunun tersi pahalı bir şeydir. Fiyat, acil emrin açılış fiyatından 10 puan (adım ayarlanabilir) yanlış yönde hareket ederse, acil emir kapatılır ve yerine yenisi açılır. Görev basittir - fiyatın ters yönünü yakalamak, çubuk bir satışa veya satın almaya dönüşmeden önce çubuğun içinde yukarı ve aşağı hareket eder ... Ancak genel olarak, bu zaten bir acil durum emri vermekten daha iyidir , tersi bazen danışman açıldıktan sonra düşüş artarsa 1 acil emri kapatmasından daha fazlasını eklese de ... ve tersi depozitonun daha uzun süre ayakta kalmasını sağlar. Test ederken - ve tersi büyük mevduatlar için geçerlidir - 500 Euro'dan. Ters aptalca küçük depoları yiyor ve paralar nerede gibi şaşkın görünüyor ??? ne de olsa, depozitoyu kaydetmeyi henüz bitirmedi)))
Minimum yatırım kaybetme riski ile yılda X2 - bu bir başarı!
Geri kalan her şey, sadece bu tahliyenin tarihinin bilinmediği bir tahliye oyunudur. Bunların hepsi oyuncular için ve ciddi amcalar istikrarlı gelirleri sever ve onlar için banka mevduat oranından X2, X3 getiri elde eden kişi havalı bir finansördür.