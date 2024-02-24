Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 919
Aynı, ancak ters adım zaten 20 puan. Bir yıl boyunca Mayıs'tan Mayıs'a kadar test yapıyorum, ancak 2018'in ilk on yılında her şey başlıyor. Şimdi bu dönemin yarısına geldik ve bu bir norm gibi görünüyor - 100 Euro'luk bir depo, acil bir siparişi etkinleştirmek için% 5'lik bir düşüş ve ardından fiyatın ters yönü yakalanıyor. Ama bu sistem de birleşiyor, sadece ayarları aldı. Ne yazık ki. Gerçek daha az sızar...
Danışmanı bu hafta güncelleyeceğim, belki fikir birileri için faydalı olabilir. Stratejide de bir değişiklik olacak, güzel bir şey ama ben bunu son 10 işlem üzerinden 1 işlemin karlılığını değerlendirecek şekilde uygulayamadım, örneğin ortalamasını alıyorum, yani depo neredeyse birleşiyor Strateji değişikliğinden önce çalışır, ancak elbette orada oynayabilirsiniz. EA'nın geçmiş kârını alıyorum ve bunu tarihteki işlem sayısına bölüyorum. < TakeProfit/3 değerine sahip bu katsayı (oran) strateji değişikliğini etkinleştirir. Bunu üçe bölüyorum çünkü karşı emirler - orada, TakeProfit kazanmak için, kural olarak, danışmanın 3 işlem yapması gerekiyor. Karşı emirlerle işlem yapmak mümkündü - 1 emirle işlem yapılacak. Ve tam tersi. Bu tür çan ve ıslıklarla, kazançta istikrar olmadığı için danışmanın birleşmemesine yardımcı olmak istiyorum.
Perde. Ve yine birleştirilen dairelerde. 26/09/2017. Sadece dairedeki çubuklar biraz daha kalınlaştı, ancak tersi kavramak için yeterli değil.. Orada en fazla 50-100 puan var. Tersi muhtemelen depozitoyu yiyecektir. Şimdi 100 puanlık bir adım atacağım, bakalım ne olacak. Ve ne olacak - danışman birleşti. Lot 3 ile 1000 depozito ile 100 puan için yanlış yöne gitmeyi göze alamam... Genelde piyasayı aldatamazsınız)) İşini biliyor.
Bu arada piyasanın bu senaryosunu işlemek için düşünceler var, test edeceğiz :)
Düz bölgeden 10 bin euro depozito geçti. 15 olasıdan 7 geri dönüş yeterliydi. Mevduat çok battı, ama drenaj yok. heh. Güzel. Test cihazında hala dolaşıyor, test süresi sadece 1 yıl olmasına rağmen çok uzun sürüyor.
Zor değilse, NN veya ormanları eğitmek / test etmek için tahmin edicileri ve hedefi atmanızı rica ediyorum - sadece bir metin dosyası. Anlamak istiyorum, ya çarpık ya da alet aptal.
Aleksey, açık bir proje yap - YandexDisk'e dosya yükle ve insanlar özellikle ipuçlarıyla yetişecek))). Ve sonra yerel yenilikçilerin hepsi NS ticaret sistemleriyle köşelere dağıldı ve tüm gelişmeleri daha iyi zamanlara kadar toprağa gömdü. Hiçbir şey net değil, sadece bir sis perdesi. Sanırım Avustralya'ya gitmeden önce "A" takımını Max'e göndermenin zamanı geldi. Sadece ilgilendiğimden değil.)
Max'e TS sinyallerini nasıl çevireceğini öğret :)
Ve sonra onun poundu kesinlikle kırmızı renktedir, aksine ticaret siyahta olur.
Evet, en azından öğret ona, en azından öğretme... İnatçı insanlara yeni bilgileri anlamaları için verilmiyor, ne yazık ki ...
pound üzerinde başka bir versiyon, bu testler
Gelecek hafta yeniden eğiteceğim, ne gibi sapmalar olabileceğini görmek istiyorum, böylece daha sonra haklı çıkarmayayım .. gerçek hayatta.
Ve bu kadar büyük yatırımcılar sizi coke asmasın diye..... :-)