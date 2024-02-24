Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 924
Gerçek hayatta tüm depolara gidecek misin?"HAYIR!" ise neden?
Pekala, git biraz daha felsefe yap. Nasıl felsefe yapıyorsunuz - paylaştığınızdan emin olun
Resminizde en azından ribetyami kazanabilirsiniz. Ve onun için daha da kötü - bazı büyük haberler gelir gelmez ve piyasa kalıpları değişir değişmez, kâr düştü.
Bu yüzden darbe hakkında söyledim - eğer dinleseydi o andan itibaren kârlı olurdu.
kural hep aynı
başlarken %95 PBX demosu/gerçek:
Ahahah.. biraz daha yak
başka hangi seçenekler?
Bu, trendin öne çıkmadığı ve ticaretin uzun süre ileri geri sallandığı için gürültüye ve düzlüğe göre gittiği anlamına gelir.
Bu NN ise, bu aynı zamanda eğitim için gönderilmeden önce girdilerin filtrelenmediği anlamına gelir. Açık görünüyor.
oh ne kötü bir hindistancevizimiz var, ortaya çıkıyor) şimdi her gün test krivulka'ya yapışacak
yardım etmeye çalışıyorum. İşlemlerden elde edilen kâra bakın - strateji tamamen rastgeleyse, o zaman her işlem eşit komisyon + yayılma kaybı getirecektir.
Ortalama kayıp, komisyon + spread'den daha büyükse, TS kesinlikle gerekenin tersi yönde işlem yapar. Hataları arayın, bir şeyler yanlış. Eğitim süresini artırmaya çalışın, birkaç ay ayırın.Pound alım satımlarınıza özel bir göz atın - kötü bir rastgele strateji her zaman negatif ticaret yapamaz, istatistiksel olarak imkansızdır. Strateji iyi, ancak sinyalleri tersine çevirmek gerekiyordu. Belki eğitim verilerinde 0 ve 1 sınıflarını karıştırdınız?
bu doğru, biliyorum. Zaten poundda başka bir model olduğunu yazdım (mb bunu görmedi çünkü toplu olarak damgalıyorum), bu haftanın başından beri euro'da başka bir model de eğitildi.
Aşamalı adımlarla ilerliyorum, sonra TS iyileşiyor, sonra geri dönüyorlar, ancak genel iyileştirme eğilimi
detayları anlamanın bir anlamı yok, tk. yukarıdaki ekran görüntüsü gibi daha iyi güncellemeler var. iz üzerinde. Haftaya yenisini koyarım
Herhangi bir varsayımı olan model nasıl yeniden eğitilmez?
Ben böyle aldım:
f1_score eğitimi: 0.96
f1_score testi: 0,59
yeniden eğitim aldın mı?