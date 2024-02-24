Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 924

Maksim Dmitrievski :
biliyor musun?
Felsefi soru...

Cevap burada:

Gerçek hayatta tüm depolara gidecek misin?

"HAYIR!" ise neden?
Renat Akhtyamov :

Pekala, git biraz daha felsefe yap. Nasıl felsefe yapıyorsunuz - paylaştığınızdan emin olun

 
Renat Akhtyamov :

Cevap burada:

Resminizde en azından ribetyami kazanabilirsiniz. Ve onun için daha da kötü - bazı büyük haberler gelir gelmez ve piyasa kalıpları değişir değişmez, kâr düştü.

Bu yüzden darbe hakkında söyledim - eğer dinleseydi o andan itibaren kârlı olurdu.

 
Dr. tüccar :

Resminizde en azından ribetyami kazanabilirsiniz. Ve onun için daha da kötü - bazı büyük haberler gelir gelmez ve piyasa kalıpları değişir değişmez, kâr düştü.

kural hep aynı

başlarken %95 PBX demosu/gerçek:


bu varsa, ATS-ku f ateş kutusu.
Ahahah.. biraz daha yak

başka hangi seçenekler?

 
Dr. tüccar :

Resminizde en azından ribetyami kazanabilirsiniz. Ve onun için daha da kötü - bazı büyük haberler gelir gelmez ve piyasa kalıpları değişir değişmez, kâr düştü.

Bu yüzden darbeden bahsettim - eğer dinleseydi o andan itibaren kârlı olurdu.

Bu, trendin öne çıkmadığı ve ticaretin uzun süre ileri geri sallandığı için gürültüye ve düzlüğe göre gittiği anlamına gelir.

Bu NN ise, bu aynı zamanda eğitim için gönderilmeden önce girdilerin filtrelenmediği anlamına gelir. Açık görünüyor.

2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1    2018.05 . 17 23 : 59 : 59    TRAIN RMS ERRORS
2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1    2018.05 . 17 23 : 59 : 59    0.28603 0.29218 0.27760 0.29604 0.29968 0.29730 0.29597 0.32624 0.34216 0.34551
2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1    2018.05 . 17 23 : 59 : 59    OOB RMS ERRORS
2018.05 . 18 23 : 31 : 53.169 Core 1    2018.05 . 17 23 : 59 : 59    0.40863 0.41922 0.39452 0.42180 0.42196 0.41680 0.41930 0.46710 0.49052 0.48988


 
Maksim Dmitrievski :

oh ne kötü bir hindistancevizimiz var, ortaya çıkıyor) şimdi her gün test krivulka'ya yapışacak

yardım etmeye çalışıyorum. İşlemlerden elde edilen kâra bakın - strateji tamamen rastgeleyse, o zaman her işlem eşit komisyon + yayılma kaybı getirecektir.

Ortalama kayıp, komisyon + spread'den daha büyükse, TS kesinlikle gerekenin tersi yönde işlem yapar. Hataları arayın, bir şeyler yanlış. Eğitim süresini artırmaya çalışın, birkaç ay ayırın.

Pound alım satımlarınıza özel bir göz atın - kötü bir rastgele strateji her zaman negatif ticaret yapamaz, istatistiksel olarak imkansızdır. Strateji iyi, ancak sinyalleri tersine çevirmek gerekiyordu. Belki eğitim verilerinde 0 ve 1 sınıflarını karıştırdınız?
Dr. tüccar :

yardım etmeye çalışıyorum. İşlemlerden elde edilen kâra bakın - strateji tamamen rastgeleyse, o zaman her işlem eşit komisyon + yayılma kaybı getirecektir.

Ortalama kayıp, komisyon + spread'den daha büyükse, TS kesinlikle gerekenin tersi yönde işlem yapar. Hataları arayın, bir şeyler yanlış. Eğitim süresini artırmaya çalışın, birkaç ay ayırın.

bu doğru, biliyorum. Zaten poundda başka bir model olduğunu yazdım (mb bunu görmedi çünkü toplu olarak damgalıyorum), bu haftanın başından beri euro'da başka bir model de eğitildi.

Aşamalı adımlarla ilerliyorum, sonra TS iyileşiyor, sonra geri dönüyorlar, ancak genel iyileştirme eğilimi

detayları anlamanın bir anlamı yok, tk. yukarıdaki ekran görüntüsü gibi daha iyi güncellemeler var. iz üzerinde. Haftaya yenisini koyarım

 

Herhangi bir varsayımı olan model nasıl yeniden eğitilmez?

Ben böyle aldım:

f1_score eğitimi: 0.96

f1_score testi: 0,59

yeniden eğitim aldın mı?

