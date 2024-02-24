Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 913
Bu sözlerden, pazar değiştiği için büyük miktarda veri üzerinde eğitimin kötü bir sonuç vereceği anlaşılmaktadır, ancak bu durumda küçük bir hatayla bu büyük örnek için kurallar oluşturmak için ilkel bir ağacı eğitmek nasıl mümkün olabilir? Kaza?
Genelleme yeteneği ile ilgisi olmayan tıkınma derdim. Sanki bir birinci sınıf öğrencisi metni ezberlemiş ve tahtada durup söylenenlerin özünü anlamadan anlatıyor gibi...
"Zumryoshka", bu, satır başına bir kural varsa ve kural başına 100-300 örnek satır varsa? Kaza?
nasıl yapılacağını öğren
Eh, Maksimka... yine de zorladı... H4'ü orada izliyorum, ne zamandır???
Doğru yolu öğrenin. Ve bu iki hafta sonra. Ne güzellik .... Bir anlaşma yapılmadı. Ortalama kâr ve zarara dikkat edin. Yani... Bana öğretmene gerek yok, ben kendim bir öğretmenim. Ancak şimdi öğrenciler son zamanlarda bir tür inatçı insanlar oldular. Onlara bir şey söylersin, tamamen farklı bir şey yaparlar ..... Pek iyi değil ...
Neden bana test cihazını gösteriyorsun, sana bir hafta boyunca canlı ticaret vereceğim. Senin için açtığım tablonun ne önemi var :)
Ne bir testçi, lütfen, SADECE gerçek bir hesapta işlem yapıyorum...
Ve böylece .... biliyor musun ???
Yeni hesapta birleştirdiğimde eskisine bir ruble attım ve izlemeyi bıraktım, üç ay sonra bir video çekip istatistik yayınlayacağımı düşünüyorum ama birbirimizi ölçmeye başladığımızdan beri dayanamadım bakışlarla ......
ama kesin sonsuz daire.. Bunun nedeni valynka'nızı kısa sürede öğrettiğiniz için, en az altı ayda kaç kez konuşmayı öğretiyorsunuz
Yani rastgele bir tahmin mi?
Dosyayı bir aydır ekliyorum - bir uzman görüşü bekliyorum.
Pekala, sana bir sır vereceğim, ama bir tek sen varsın .... anlaştık mı???
Gerçek şu ki, eğitim örneğinde bir artışla, örneğin kritik uzunluğu gibi bir şey vardır, onu fazladan bir değer arttırır, modelin eğitim kalitesi hızla düşmeye başlar. Düz keskin. Ve nasıl antrenman yaparsanız yapın, yine de alacaksınız .... iyi, anlıyorsunuz. Bu yüzden benim görevim para kazanmak ve herkese modeli yarım yıl boyunca iyi bir eğitim sonucuyla eğitebildiğimi kanıtlamak değil. Modelin kalitesi R puanına göre 0.71 eşiğinin altına düşmesin diye modeli eğitiyorum ve neden biliyor musunuz???? Eziyet etmeyeceğim hemen söyleyeceğim. Hedefin entropisi, dengeli olmasına rağmen yaklaşık 0,69 olduğundan, çıktı değişkeni hakkında bu değişkenin belirsizliğinden daha fazlasını bilen bir model elde ediyorum. Yakın gelecekte işe yarayabilecek bu modeller. Evet, bu gelecek 1-2 gün içinde 10-15 sinyalle hesaplanır. Eh, bu iş... sanki burada para kazanıyorlar, yani itip kakmak bize düşmez. ve gerekirse Avrupa'dan önceki sabah her gün maket yapacağım çünkü amacım oradaki birine bir şey kanıtlamak değil, amacım para kazanmak. Böyle sürmek zorunda olmam benim suçum değil. Gerçeği olduğu gibi kabul etmeli ve içinde ne istediğini görmeye çalışmamalısın... Biraz daha koku alıyorum ve yarın bir video atacağım... Bana Maxim'i getireceksin...
)))) Kısacası, size ne yapmadığınızı söyleyin, bu yaklaşımla sonuçların rastgele olacağını. (uzun vadede)
ve uzun vadeli grafiğiniz, toplam beklentinizin sıfırdan az olduğunu gösteriyor - tamamen aynı, modelinizi bu süre boyunca eğittiyseniz, aptalca sağlam değil
zihninde tekrar dene