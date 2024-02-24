Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 914
İtiraf ediyorum, verilerin tam G olduğunu düşündüm, ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Onların da faydası var. Yükleme hatası yoksa. Her türlü gözetleme veya çoğaltma var, o zaman bir satın alma için oldukça tolere edilebilir ....
Bu hücrenin çıktısı içindir...
Senaryoyu gönderiyorum. Bu benim kullandığım değil, ama benimkini bundan yaptım, yani yeni başlayanlar için, bu kadar ... İyi şanslar !!!
Her zaman mkutsl forumu şaşırttı. Yayınlanmasına izin verilen dosyalardan sadece mq4'üm var. Şahsen vur. ben atarım...
)))) Kısacası, size ne yapmadığınızı söyleyin, bu yaklaşımla sonuçların rastgele olacağını. (Uzun vadede)
ve uzun vadeli grafiğiniz, toplam beklentinizin sıfırdan az olduğunu gösteriyor - tamamen aynı, modelinizi bu süre boyunca eğittiyseniz, aptalca sağlam değil
zihninde tekrar dene
Sadece piyasaya farklı bir bakış açısına sahibiz.Uzun süredir oynayan modeller var mı sizce, yeterince uzun bir OOS üzerinde çalışacak bir model almak, şanslı veya şanssız ile karşılaştırılabilir. Ben, tam tersine, piyasada sürekli model yapımını gerektiren son derece küçük düzenlilik dönemleri olduğuna inanıyorum. Aradaki fark, sizin modelinizi aldıktan sonra, bir ay çalıştıktan sonra, önümüzdeki iki gün içinde orada şiddetli düşüşler olmadan kazanacağımdan emin olduğum gerçeğine karşı yükselebileceğine dair hiçbir kesinlik yok, ancak hatasız değil...
bu yüzden sanal bir test cihazı yapın ve en azından her saat başı sürekli olarak yeniden eğitin ve uzun vadede çalışmadığını göreceksiniz ))
Teşekkür ederim! Çok ilginç, manuel analizi bitirirken, sonuçlar ilk bakışta birleşiyor - karşılaştırma için daha sonra göndereceğim. Ancak, burada arr_DonProc tahmincisi teoride iyidir, ancak satışta girdileri çok keser. Bir şekilde sıkıştırılabilir, 10 seçenek değil, 3 bırakabilir mi?
Senaryo için teşekkürler, şimdi kişisel olarak yazacağım.
Ancak, dosyanın silinmediğini, ancak eklenmediğini düşünüyorum - sıkıştırabilirsiniz ve sorun olmaz.
Sadece piyasaya farklı bir bakış açısına sahibiz.Uzun süredir oynayan modeller var mı sizce, yeterince uzun bir OOS üzerinde çalışacak bir model almak, şanslı veya şanssız ile karşılaştırılabilir. Ben, tam tersine, piyasada sürekli model yapımını gerektiren son derece küçük düzenlilik dönemleri olduğuna inanıyorum. Aradaki fark, sizin modelinizi aldıktan sonra, bir ay çalıştıktan sonra, önümüzdeki iki gün içinde orada şiddetli düşüşler olmadan kazanacağımdan emin olduğum gerçeğine karşı yükselebileceğine dair hiçbir kesinlik yok, ancak hatasız değil...
Bir aylık eğitim en az 2-3 aydan fazla olsa iyi olurdu. Test - 1-2 ay - oldukça yeterli.
Daha az ise, o zaman sadece küçük bir bölümünün cevaplarını bilerek çarpım tablosunu tahmin etmeye çalıştığımız ortaya çıkıyor. Temelde tahmin etmeyeceğimiz açıktır.)
bu yüzden sanal bir test cihazı yapın ve en azından her saat başı sürekli olarak yeniden eğitin ve uzun vadede çalışmadığını göreceksiniz ))
Siktir et akıllıca bir şey. Çevrimiçi çalışıyorum, göreceksin...
Bir aylık eğitim minimumdur, 2-3 aydan fazla olsa iyi olurdu. Test - 1-2 ay - oldukça yeterli.
Daha az ise, o zaman sadece küçük bir bölümünün cevaplarını bilerek çarpım tablosunu tahmin etmeye çalıştığımız ortaya çıkıyor. Temelde tahmin etmeyeceğimiz açıktır.)
Modelin kalitesinin keskin bir şekilde düştüğünü ve bu nedenle modelin mevcut pazar için yeterli olduğunu söylüyorum. Büyük hatalar yapmadan 5-10 anlaşma yapmak için birkaç gün bekleyecek ve bunun için teşekkürler. Ama şu anda model piyasa hakkında piyasanın kendisinden çok daha fazlasını biliyor (tabii ki şartlı olarak) Eğer modelin daha uzun süre çalışmasını istiyorsanız, ben sadece bir tane yeterli çıkış yolu görüyorum. Eski bir TF'den geçiş yapmak, hepsi bu, örneğin bir saat bana satmak için son sinyali vermiyor. Şu an piyasada kimsenin beklemediği bir zamanda geleceğini düşünüyorum....
Modellerimi bitir tyrit :)
Hadi... Anlaşmamı gördü ve tanrısızca yaladı... Tamam... Açgözlü değilim...
Pekala, evet... SADECE bir enstrümanla işlem yapıyorum ve o da Pound. İnsanların bunu aynı anda birkaç kişi için nasıl yaptığını merak ediyorum ...
evet, açılış saatine bak, seninki ne?
Şu anda ikimiz de geyiği yakalarsak hiç önemli değil :-)