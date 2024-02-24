Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2157
Yayılmayı özellik alanına yerleştirecek verimli bir işleve ihtiyacım var
şöyle deneyebilirsin
ardından, close_diff'e dayalı olarak hedefi hesaplayın veya rastgele ticareti örnekleyin.
Hedefi yeni gördüm ve böyle anladım
"Forumyanam" neden değerlendirilir, bu görevin amacı nedir?
Hedefe ulaşmak için çalışma yeteneğinizden etkilendim. Bu tür insanlar her zaman takımda yerlerini bulabilirler. İşin kollektif doğası, bireye üstün gelir.
Ciddi bir görev için bir çalışma grubu oluşturmak mümkündür.
serin! deneyeceğim, teşekkürler
bir şekilde istedim
serin! deneyeceğim, teşekkürler
bir şekilde istedim
yukarıdaki hata, yayılmayı eklemeniz gerekir:
ve şimdi her iki sınıf da sıkılmış gibi görünüyor))
yoğunluk dağılımı ile gereklidir. her etiket grubu için çalışın. Henüz başka bir seçenek göremiyorum, sadece sert bir varyasyon
yoğunlukta bir değişiklik ve arasında bulunacak noktalar ile
hız diferansiyelleri hızlanma ... hazırlıksız manuel hızlanmalar önemli değil
Neredeyse uyuyorum .. o zaman göreceğim. Eğer olmuyorsa zor bir seçenek daha var, anlarsam onu da anlatabilirim.
geceleri uyuman gerekiyor)))) böyle bir zaman dilimi ile))))
Gurur verici puanlama için teşekkürler.
Cevaplardan kaçınmakta ustasın.
Peki ne sunmak istiyorsun?
73 yaşında birinci sınıfa gittim ve o askerdeydi .... unutmayın ... babalar ve çocuklar sonsuz bir kitaptır)))))
Yaş düşün?
Ama fark ettim ki artık emekliler hiç girişte oturmazlar, eskiden olduğu gibi dedikodu yapmazlar...
