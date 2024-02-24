Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 2157

Yeni yorum
 
Maksim Dmitrievski :

Yayılmayı özellik alanına yerleştirecek verimli bir işleve ihtiyacım var

şöyle deneyebilirsin

prices_l = prices.get( 'low' ).reset_index( drop = True )
prices_h = prices.get( 'high' ).reset_index( drop = True )
sp = prices.get( 'spread' ).reset_index( drop = True )/ 100000 
close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

ardından, close_diff'e dayalı olarak hedefi hesaplayın veya rastgele ticareti örnekleyin.

Hedefi yeni gördüm ve böyle anladım

Dosyalar:
ctc_r4e52drq6xv.png  274 kb
6m8u3_sfg2dzaayop.png  248 kb
 
Alexey Vyazmikin :

"Forumyanam" neden değerlendirilir, bu görevin amacı nedir?

Hedefe ulaşmak için çalışma yeteneğinizden etkilendim. Bu tür insanlar her zaman takımda yerlerini bulabilirler. İşin kollektif doğası, bireye üstün gelir.

Ciddi bir görev için bir çalışma grubu oluşturmak mümkündür.

[Silindi]  
esenlik :

şöyle deneyebilirsin

ardından, close_diff'e dayalı olarak hedefi hesaplayın veya rastgele bir ticareti örnekleyin.

Hedefi yeni gördüm ve böyle anladım

serin! deneyeceğim, teşekkürler

bir şekilde istedim

 
Maksim Dmitrievski :

serin! deneyeceğim, teşekkürler

bir şekilde istedim

yukarıdaki hata, yayılmayı eklemeniz gerekir:

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

ve şimdi her iki sınıf da sıkılmış gibi görünüyor))


[Silindi]  
esenlik :

yukarıdaki hata, yayılmayı eklemeniz gerekir:

ve şimdi her iki sınıf da sıkılmış gibi görünüyor))


Neredeyse uyuyorum .. o zaman göreceğim. Eğer olmuyorsa zor bir seçenek daha var, anlarsam onu da anlatabilirim.
 
Maksim Dmitrievski :

yoğunluk dağılımı ile gereklidir. her etiket grubu için çalışın. Henüz başka bir seçenek göremiyorum, sadece sert bir varyasyon

yoğunlukta bir değişiklik ve arasında bulunacak noktalar ile

hız diferansiyelleri hızlanma ... hazırlıksız manuel hızlanmalar önemli değil

 
Maksim Dmitrievski :
Neredeyse uyuyorum .. o zaman göreceğim. Eğer olmuyorsa zor bir seçenek daha var, anlarsam onu da anlatabilirim.

geceleri uyuman gerekiyor)))) böyle bir zaman dilimi ile))))

 
Uladzimir Izerski :

Hedefe ulaşmak için çalışma yeteneğinizden etkilendim. Bu tür insanlar her zaman takımda yerlerini bulabilirler. İşin kollektif doğası, bireye üstün gelir.

Ciddi bir görev için bir çalışma grubu oluşturmak mümkündür.

Gurur verici puanlama için teşekkürler.

Cevaplardan kaçınmakta ustasın.

Peki ne sunmak istiyorsun?

 
Valeriy Yastremskiy :

73 yaşında birinci sınıfa gittim ve o askerdeydi .... unutmayın ... babalar ve çocuklar sonsuz bir kitaptır)))))

Yaş düşün?

Ama fark ettim ki artık emekliler hiç girişte oturmazlar, eskiden olduğu gibi dedikodu yapmazlar...

[Silindi]  
Alexey Vyazmikin :

Gurur verici puanlama için teşekkürler.

Cevaplardan kaçmakta ustasın.

Peki ne sunmak istiyorsun?

Görünüşe göre Letonyalı ile aynı
1...215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164...3399
Yeni yorum