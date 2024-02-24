Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 864
Mevcut çubuğu atlıyoruz, ancak bir sonrakini tekrar satın almamız gerekiyor...
Aptal olma. Lam sor. Kibar olduğu sürece...
Bekle. Henüz akşam değil....
TAMAM
Lütfen konuyu bulmama yardım edin. Sıfır bir göründüğünde göstergenin ilk çubuğu hesaplamaya başlaması için yapılması gerekenler orada yazılmıştır. Ve sonra onu sayması için sürekli olarak BO'ya göre derlemem gerekiyor. Hocam forumda böyle bir konu vardı bulamadım :-(
Ne anlamda halk???? sinyal???
Sadece 1:1000 kaldıraç ile sinyale bağlanmayı mümkün kılmaz. Sanırım eski güzel günlerdeki gibi 1:100 yapabilirim .....
hiç görünmüyor
1 sinyal yazılı
1'e tıklıyorum ve boş
Bugün fiyatı sordum - bulutta 10 GB disk maliyeti olan bir Windows makinesi ~ 700-1000 r / ay. Ne istersen, herhangi bir miktarda koy.
TS için iyi bir platform. Ayrıca Windows - R, Python, DLL, vb. altında istediğiniz ek yazılımları yükleyebilirsiniz.
PS 1GB RAM, disk vb. ile 350r / ay için bile bir araba aldım. Orada her şey belli belirsiz yazıyor.
Zaman serileri için modeller hakkında ilginç bir inceleme makalesi
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Teoriden pratiğe
Andrey , 2018.04.27 09:01
Bu arada, burada ayrıca VR tahmini hakkında bir inceleme makalesi var.
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
Evet, görülecek bir şey yok. Dün mevduatımın %82'sini ellerimle kaybettim. Kayıp kaybı...
Evet, görülecek bir şey yok. Dün mevduatımın %82'sini ellerimle kaybettim. Kayıp kaybı...
Bu tür birkaç sızıntıdan sonra ellerimle ticaret yapmaktan vazgeçtim.
Yoksa bir oyuncunun adrenalin patlamasını mı istiyorsunuz? Ben de bazen istiyorum ama tecrübeler buna değmediğini söylüyor...
Neden ellerini kaldırıyorsun? Bir robotun var. Yoksa bir oyuncunun adrenalin patlamasını mı istiyorsunuz?
Bu tür birkaç sızıntıdan sonra ellerimle ticaret yapmaktan vazgeçtim.
Yoksa bir oyuncunun adrenalin patlamasını mı istiyorsunuz? Ben de bazen istiyorum ama tecrübeler buna değmediğini söylüyor...
Düşünmek. Dün sabah oturuyorum ve bir hata ve beni nasıl eksiye çekelim diye bir sinyal alıyorum ve her şey ters gittiğinde bir pipet gibi kontrolü kaybediyorum ve sonunda her şey içler acısı hale geliyor. Eh, genel olarak ... OPA. Bu yüzden UPU'daki danışmanı da kapattım ve bugün böyle bir çikolata sinyalini kaçırdım. saçımı yoluyorum :-(
gözcü, bülbül
Aynı şarkıyı söylemek...
Evet, tahmin et. Ben de tuhaf göründüğünü düşündüm. Ama o gerçekten harika :-(
İlk sinyal beni rahatsız etti :-(