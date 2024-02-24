Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 869
Yaklaşık 2 NS pratikte zaten ulaştı ve onu kullanmamın tek yolu bu. 3 sınıf varsa (al, bekle, sat) orta sınıf, özellikle çıkışta ise çok hızlı kayar. nöron sigmoidi veya tanjantı.
Ama eğer regresyon... teoride ise çıktıda 1 nörona ihtiyaç vardır.
Her NS - 2 sınıf - uzun/0, ikinci NS - kısa/0.
Her ihtimale karşı, Ulusal Meclis eğitiminin sonuçlarından birini tekrarlıyorum - bu aynı zamanda 09.17'den bir test. Böyle bir şey olur.
Diyelim ki, 0,5'ten fazla - uzun, - 0'dan az, dur.
hayır, şimdiye kadar sadece iskele kullanıyorum (farklı özelliklerde rastgele sayıda modelden oluşan bir topluluk), ortalama çıktı alınır
o. her şey hızlı çalışıyor
Peki, bir ağaç dijital filtreye benzer mi? Bir şey bana görünmüyor.
hiçbir fikrim yok.. bacardi içmeye gittim)) sonra düşünürüm
NN'yi denemeyi planlıyorum ve hatta sadece lojistik regresyon, asıl şey hızlı bir şekilde, çünkü çok aracılı ortam, birçok model aynı anda eğitiliyor .. ama RL'yi görevlerim için uyarlıyorumHala kümelemeyi kullanmayı gerçekten istiyorum ve nasıl olduğunu anladım, ancak alglib yeni verilerde merkezlere ait olmama izin vermiyor, bir yere başka bir tane almam gerekecek
Evet. NN'nin girişinde normalleştirilmiş bir zaman serisi bulunur. Diyelim ki NA yapısı -15-20-15-10-5-1 zaten iyi gidiyor.
Uzunları ve şortları belirlemek için 2 NS'ye ihtiyacınız var.
Bir diğeri, ağın yapısını hesaplamak için bir algoritma bulmak olacaktır ... böylece çok fazla olmadan yeterli olacaktır.
bilmiyorum. Klasik literatüre göre, sadece sezgisel olarak veya seçim yoluyla.
Bana 3-4 kez bir yerde çıktı. Eğitimin sonuçlarına göre, onları zaten hissetmeye başlarsınız.)
R'ye geçmenin zamanı geldi, bunu alglib NS'de denedim - aynı ağı R'den on kat daha yavaş olarak kabul ediyor (bir gün yerine 30-60 dakika gibi). Artı, alglib'in maksimum 2 gizli katmanı var ve gözlemlerinize göre 3 ardışık dönüşüm gerekiyor, yani. 3 katman.
Artı, alglib'in maksimum 2 gizli katmanı var ve gözlemlerinize göre 3 ardışık dönüşüm gerekiyor, yani. 3 katman.
3 katman hiçbir şey değildir. (
Bu arada, NS'imin yapısını biraz yanlış belirttim
- 15-20-15-10-5-1
gerekli - 15-15-20-15-10-5-1. İlk hane giriş sayısıdır.
Sadece 1030 ağırlık - zayıf değil. Kaç girdi (satır)?
Sadece 1030 ağırlık - zayıf değil. Kaç girdi (satır)?
Anlamadın mı? Ne? Millet Meclisinin 15 girişi vardır - Millet Meclisi yapısının 1. basamağı. Normalleştirilmiş VR doğrudan girişe beslenir - 15 okuma.
Anlamadın mı? Ne? Millet Meclisinin 15 girişi vardır - Millet Meclisi yapısının 1. basamağı.
Örneğin, 15 girişli 10000 satır