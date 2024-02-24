Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 863
İyi. şimdiki büyümeli, ama bir sonraki düşmeli ... Bu yüzden yumruklarını tut ve dua et ....
Yağlı boya, dedikleri gibi...
Bir sonraki satın alınacak olan ......
Yağlı boya...
Lexus bugün için şimdiden kazandı mı?
Şimdiye kadar, hayır ... önemsememek üzerine yazh .. tamamen bir dolar. Doğru, hatayı azaltmaya çalışıyorum, çift lota girdim ve alamadım ama günün sonunda her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum..
Bir seçeneğin kendinden emin bir şekilde gelmesi hoşuma gidiyor... sonraki 15 dakika dolmuş olacak ve bence satın almaya değer, sonuçta tespih battı ve biz geri dönüşlere devam ediyoruz...
Hepsi yağlı boya...
Yakın gelecekte, aynı şekilde geri döneceğimizi düşünüyorum ... bir geri dönüş umuduyla, bir kez daha satın aldım ....
Teneke!! Yaptım, yaptım, bence sonuçlar neden düzelmiyor.. özelliklerin her şeyi 1 diziye gönderdiği ve bunların çoğaltıldığı ortaya çıktı. 2-3 hane nedeniyle 2-3 gün aptal
Şimdi her şey olması gerektiği gibi. Demoda deneyeceğim :)
Lanet saçmalık. Bir tür gerçek mikro hesapta daha iyi. İnanın demo ile gerçek arasında hala bir fark var, mini ve makro olmasına rağmen...
son ince ayar için demo gereklidir
benim için zaten gerçek hakkında yeterli .. Ben zaten 10 yıldır onlarlayım :) ve sistemi önemsemiyorumBu benim bugünkü DR için hediyem :) şimdi bir çılgınlığa gidebilirsiniz
Soru yok!!!!! Nefes alın ve her insanın hayatındaki bu parlak tatilde sizi içtenlikle tebrik edin. Size sağlık ve geçen trendler diliyorum .....
Teşekkür ederim! :)
teşekkür ederim ne demek? Yapmak zorunda kalacaksın ...... sadece şaka yapıyorum .... Ama o sadece robotunu izlemek zorunda kalacak. Ben istikrarlı bir şekilde doğru grafikler oluşturmaya başladığına bakıyorum. Aksine, optimizasyondan sonra garantili bir büyüme olduğu açık, bu yüzden her şeyin yoluna gireceğinden eminim. En önemlisi, penceredeki hesabı izlemeyi unutmayın ....