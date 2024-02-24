Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 857
Takvim API'si duyurulmuş gibi görünüyor, ancak şu ana kadar MT5'te değil
bu yüzden haberin arka planını değiştirmek ilginç olurdu .. sonuçların tatmin edici olup olmayacağından emin değilim, ama merak uğruna
+ durağanlık ile çalışma konusunda yeni araştırmalar için yoğun bir şekilde google'a gitmeniz gerekiyor. RL'de şu anda bu çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor; Konu hala gelişiyor, bu yüzden şimdilik üzerinde oturuyorum. En basit örnek etkili çeşitli geri bildirimlerdir, bunları analitik veya spekülatif olarak hesaplamak imkansızdır, bu nedenle sadece çoklu deneylerle :)
Takvim harika! Bu arada, tanışın, çünkü bu takvimin en azından potansiyel olarak para biriminin değerini, piyasa beklentilerini etkileyen temel göstergelerini anlamanız gerekir. Genel olarak, piyasa spekülatif işlemlerle gürültülüdür, ancak yine de merkez bankaları, özellikle ABD, Büyük Britanya, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya gibi devletlerinin çıkarlarını zorlayacaktır. Ve büyük finans şirketleri bunu anlıyor.
Örneğin, işletmelerin FCD analizi için 50'den fazla ekonomik gösterge vardır.Aslında, şirket için 4-5 kilit gösterge kullanılır - bu, bir ekonomistle şanslıysanız, değilse, o zaman 10 hatta 20'nin tümü göstergeler sizin için hesaplanacaktır. Bu nedenle finansörlerle iletişim kurmak gerekir - her devletin kendi özellikleri ve mevcut durumu için kendi anahtar parametreleri vardır: durgunluk, toparlanma, planlanandan önce toparlanma. hız, kriz (programın önünde durgunluk) vb. Aksi takdirde bu takvimde kaybolabilirsiniz.
Diğer iki parametreye gelince, onları kesinlikle kendiniz halledebilirsiniz.
İyi şanlar
FA'yı iyi tanıyorum, hayat tecrübesi olan tanıdığım analistler var
Evet, diğer bir 4 parametre, baz ve kote para birimlerinin "BASE" etrafındaki siyasi durumun bir değerlendirmesidir. Bu parametre büyük olasılıkla kullanıcı (analitik) parametresidir. Yani, bir şekilde, bunun için ağırlığı bazı sistemlere göre manuel olarak ayarlamak büyük olasılıkla gerekli, finansörlerin böyle bir anı olduğundan eminim. Siyasi çekişme, ticaret savaşları - tüm bunlar finansal piyasayı , ulusal para birimleri veren ülkelerin merkez bankalarının raporlarından daha kötü etkilemez. Elbette ülkeler arası siyasi ilişkilere dayalı kur tahminleri için belirli bir risk faktörü sağlayan analitik bir haber sistemlerine sahipler. Bunu bugün rublede canlı olarak görüyoruz)) Bir yandan bazı sektörler kazançlı çıkarken, diğer ithalat yoğun sektörler kaybedecek. Ardından, bütçenin oluşumuna katılımlarının hacmine bakarız ve bütçe üzerindeki nihai etkiyi öğreniriz. Görünen o ki, petrol/gaz nedeniyle bütçe zarar görmeyecek, ancak yine etkilenen sektörlerin sübvanse edilmesi gerekecek. Her şey birbiriyle çok bağlantılıdır, dikkate alınmalıdır))) Genel olarak, ticaret sisteminin NN'sinin ilgili (temel) analizi / eğitimi için birçok faktör vardır. Anladığım kadarıyla artık alıntıların geçmişinden bir şeyler öğrenmek istemiyor... Ancak yukarıda bahsedilen yeni bir algoritma oluşturursanız, alıntıların geçmişi bu anahtar 4 parametrenin (koşullu olarak) ilişkisini kontrol etmeye büyük ölçüde yardımcı olacaktır. ve fiyat davranışı, kısa vadede değilse de, orta ve uzun vadede kesinlikle. Ancak çözüm daha da basit olabilir, ben sadece fikrimi paylaştım. Karar vermek size kalmış.
Bu nedenle, NS ticaret sisteminiz her geçen gün kesinlikle daha alakalı. İstikrar ve yıllık %100 için sabırsızlanıyoruz :)
Sorun şu ki, makroekonomik modelleri olan köktendinciler, kendi sinir ağlarından bile daha kötü durumdalar :)))
@geratdc_
R2 > 0 getiri tahminlerinin doğruluğu kolayca elde edilebilir. Bu, bir veya iki piplik bir spreade tabi olarak, barların açılış fiyatlarında işlem yaparak eurusd m5 üzerinde kar elde etmek için bile yeterli olacaktır. Ve tüm bunlar oldukça halka açık araçlar, asıl şey onları kullanabilmek.
Ama bu tür yayılmalar nereden alınır?
Daha fazla doğruluk için, kendi göstergelerinizi oluşturmanız ve nöronları gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirmeniz gerekir. O zaman R2=0.1 zaten oldukça mümkündür ve karlıdır.
Sonra daha da karmaşık sorunlar başlar, ancak burada forumda onlar hakkında konuşmak geleneksel değildir, reklam karşıtı, efendim.
Ve benden daha akıllı olan - standart göstergeler ve ormanlarla bile yönetir.
@geratdc_
su dökmeyi bırak, karanlık
stüdyoda izleme, forumda açıkça yazılan daha karmaşık sorunları henüz yaşamadınız (yazdım dahil) :)
Bütün bu mesajlar, dürüst olmak gerekirse, aptalca bahaneler gibi görünüyor. Kendine güvenir miydin?
Ve bu, Ulusal Meclis'te (ve onsuz) karlı bir TS olasılığını reddetmediğim gerçeğini dikkate alıyor. Ama gerçekler olmadan tüm bu boş karalamaları anlamıyorum.
M5'te alım satımın açılması ve yayılmanın muhasebeleştirilmesi hakkında, bu genellikle saçmalık, ah saçmalık. Orada yayılmanın etkisi ZATEN ihmal edilebilir.
Bütün bu boş yazıları anlamıyorum
Bu konunun sizin için "boş yazı" olması çok kötü. Bu konuda düzinelerce kişi çeşitli model eğitim algoritmalarını tanımladı, ardından ön testteki modelin sonucu arka testteki sonuçlarla korelasyon kurmaya başladı. Hiç kimsenin çalışan bir robotu tek bir parça halinde yerleştirmeyeceği açıktır, farklı algoritmaları ve paketleri test ederek onu parça parça bir araya getirmeniz gerekecektir.
Sonuç açıktır - bu konuda sunulan algoritmaları kontrol etmediniz, aksi takdirde fikrinizi uzun zaman önce değiştirirdiniz.
Bu konunun sizin için "boş yazı" olması çok kötü. Bu konuda düzinelerce kişi çeşitli model eğitim algoritmalarını tanımladı, ardından ön testteki modelin sonucu arka testteki sonuçlarla korelasyon kurmaya başladı. Hiç kimsenin çalışan bir robotu tek bir parça halinde yerleştirmeyeceği açıktır, farklı algoritmaları ve paketleri test ederek onu parça parça bir araya getirmeniz gerekecektir.
Sonuç açıktır - bu konuda sunulan algoritmaları kontrol etmediniz, aksi takdirde fikrinizi uzun zaman önce değiştirirdiniz.
Başkalarının algoritmalarını kullanmıyorum. Bir algoritma ve bir rapor olduğunda bu boş yazı değildir ve TS'nin en iyi nasıl uygulanacağına dair birkaç ipucu verebilirsiniz.
İleri ve geri test +- aynı görünse de, NS'nizin kazanmadığı testçi raporunu attınız. Bende de var, kazananlar da var ama her zaman değil ama ben her zaman (veya neredeyse her zaman) istiyorum. Ve ancak o zaman tavsiye verebilirim.
Tek gördüğüm, ayrıntılı açıklamaları olmayan rapor kırıntıları ve Mikhailo'nun izlemesiydi. Herşey. Benim, tabiri caizse, araştırmamı, az çok ayrıntılı olarak anlattım.
Bütün bu mesajlar, dürüst olmak gerekirse, aptalca bahaneler gibi görünüyor. Kendine güvenir miydin?
Ve bu, Ulusal Meclis'te (ve onsuz) karlı bir TS olasılığını reddetmediğim gerçeğini dikkate alıyor. Ama gerçekler olmadan tüm bu boş karalamaları anlamıyorum.
M5'te alım satımın açılması ve yayılmanın muhasebeleştirilmesi hakkında, bu genellikle saçmalık, ah saçmalık. Orada yayılmanın etkisi ZATEN ihmal edilebilir.
Evet, kolayca. Övünecek özel bir şey yok, ancak genel olarak dinamikler korunuyor. Ana şey, partiyi çoğaltmak ve sonra çok daha eğlenceli olacak...
Evet, kolayca. Övünecek özel bir şey yok, ancak genel olarak dinamikler korunuyor. Ana şey, partiyi çoğaltmak ve sonra çok daha eğlenceli olacak...
Ben izliyorum, yıllık aralığın en az 2 kez kırılmasını bekliyorum