Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 771
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ama ne, bazı kaynak kodları, artılar üzerinde hiçbir şey yok mu? evet ve normları kopyalayıp yapıştırmak için, ardından yol boyunca anlayın
C++'da mı? Python'daki her şeyin istatistiksel model kitaplığında yazılmış olması oldukça olasıdır. Ben anlayana kadar. Hata ayıklama yaparken dizinin orada nasıl elde edildiği anı yakalayamıyorum.
Ya da belki şimdilik her şeyi bırakacağım.
Fiyat aralığının sınıflandırılması, hangi ağ türünün daha uygun olduğu veya başka bir şey hakkında kim bana bir şey söyleyebilir?
Ve ayrıca R ve Python pahasına. Diyelim ki sinir ağını nasıl kontrol edeceğiz? Teklifleri besleyin ve ağ ağırlıklarını alın. Yoksa bir komut dosyası aracılığıyla mı bağlanıyorsunuz?
Bir grup aracılığıyla ise, muhtemelen optimizasyon çok uzun zaman alır.
C++'da mı? Python'daki her şeyin istatistiksel model kitaplığında yazılmış olması oldukça olasıdır. Ben anlayana kadar. Hata ayıklama yaparken dizinin orada nasıl elde edildiği anı yakalayamıyorum.
Ya da belki şimdilik her şeyi bırakacağım.
evet ama bişey bulamadım
ama http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4 ile karşılaştım
denemek
evet ama bişey bulamadım
ama http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4 ile karşılaştım
denemek
Sonuç olarak bir çeşit pire var)
Sonuç olarak ortaya çıkan bir çeşit pire var)
evet, beceriksizce çizilmiş .. görünüşe göre eski kod
Ancak tüm teorileri ve videoları inceledikten sonra, ezberlenmiş bir ayet gibi, papağanlar gibi aynı şeyi söyledikleri sonucuna vardım.
Aynen öyle. İnternette Arima ve her yerde yüzlerce makale - " otokorelasyon ve otoregresyon bul", ardından bir düzine resim ve hemen herhangi bir açıklama yapmadan üç parametreli bir cevap. Makalelerin %10'unda mevsimsellik olduğundan da bahsedebilirler.
Komşu bir konudan bir fotoğraf çektim, hayati -
Sevgili Öğretmenimiz, siz bizim harika Sihirbazsınız. Taşlanmış Maksimka'nın zamanla anladığını anlıyorum
mesajların anlamları, sık sık konuyu kaybetmek ... ama sonra sen! Mishan, hiçbir şey teklif etmedim, sadece sordum
Majesteleri bana birkaç resim gösterin, hepsi bu!))) ölüyorum...
Kendim yapmadım, yazının üstünde adamlar yönteminizi kullanarak verilerime bir resim gönderdiler. Bir çeşit...
Aynen öyle. İnternette Arima ve her yerde yüzlerce makale - "otokorelasyon ve otoregresyon bul", ardından bir düzine resim ve hemen herhangi bir açıklama yapmadan üç parametreli bir cevap. Makalelerin %10'unda mevsimsellik olduğundan da bahsedebilirler.
Komşu bir konudan bir fotoğraf çektim, hayati -
Şey, işleri ciddiye almaya alışığım) Bu yüzden nasıl çalıştığını anlamak istiyorum. Teorilerle doluyum, hala onlar hakkında çok az şey anlıyorum, her şey "kuş dilinde". Hatta muhtemelen bilerek yapıyorlar ki kimse bir şey anlamasın. Böylece pratikte nasıl yapacaklarını sormazlar, çünkü kendileri bilmiyorlar.
Pek çok açıdan haklısın. 0'ın 100'den farklı olması gibi teori pratikten farklıdır. Yani taban tabana zıttır. Teori çalışıp uygulamaya geçtikten sonra, bu farkın ne kadar büyük olduğuna çok şaşırmaya başlıyorsunuz.
Ben bir uygulayıcıyım. Benim görevim piyasada para kazanmak ve şu ya da bu yaklaşımın doğruluğunu kanıtlamak değil. Ya da bu yöntemin bana en uygun olduğunu kendime kanıtla. Kâr sağlayan herhangi bir yöntemi kullanacağım. Çünkü benim görevim para KAZANMAK ve ağları, ormanları, MPEL'leri vb. sonsuza kadar bükmemek. bazı yöntemlerde ikna olmuş ve hayal kırıklığına uğramış.
Kazanmaya başlamak için kendinize bir hedef belirleyin ve yalnızca bunun üzerine inşa edin ....
Robotun ilk versiyonunu yazdığımda, işlemlerin neden atlandığı vs son derece şaşırdım, son versiyonla karşılaştırırsanız aradaki fark ciddi anlamda ortada. Ve tfu, tfu, tfu, şimdi AI'nın ondan istediği tüm işlemleri yapıyor gibi görünüyor. Bu yüzden size tavsiyem teorik araştırmadan pratik ticarete minimum depozito ve minimum riskle AMA gerçek günlerde geçmenizdir ve çalışmanın teorik kısmının pratik ticaretten ne kadar farklı olduğunu anlayacaksınız....
not Teorideki başarılar size para getirmez. Sadece pratik ticaret ve sadece o...
Şey, bu çok ... sesli düşünmek ... ilham verici ....