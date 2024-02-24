Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 768

Michael Marchukajtes :

Genel olarak, Forex'te işlem yapıyorum, borsanın CME'sinden verileri CD aracılığıyla alıyorum. Yani bu alakalı...

Genel olarak, FORTS ile kim ilgilenecek. TS'yi Si'de kontrol ettim, bu moex'te ruble için nakit olmayan bir dolar. Moskova borsası. Sonuç kalite olarak aynıdır. Sorun şu ki, orada MT5'te, MT5'te çalışmanın %99'unu zaten yaptım, ancak MT5'in çalışmasını organize ettiğimden beri, nedense aptalca düşündüğüm gerçeğiyle karşılaştım. Çıkarmıyor. MT5 için bu çok karmaşık bir hesaplamadır. Belki bir şekilde basitleştirmek için bir fırsat vardır, ama nasıl olduğunu bilmiyorum, ama ne yazık ki Si oldukça değişken bir araç ve aynı şekilde, para ülke içinde vergilendiriliyor, bu yüzden TS'yi tanıtmakla ilgili bir ilgi varsa FORTS için minnettar olurum .....

Sorunun nerede olduğunu söyleyeceğim...

.

Konu açın belki birileri yardımcı olabilir...

 

Söz verdiğim gibi, Dr.Trader yöntemini kullanarak eğitim sonuçlarını gönderiyorum.... 

> cat( "Accuracy on train data:" , Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n" )
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat( "Accuracy on test data:" , Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n" )
Accuracy on test data: 0.6666667

Ama Sihirbazın tavsiyesi üzerine o yapmadı, belki biri yapıp ortaya koyar. Eğitim dosyası ektedir.

 library (corrplot)

# Сгенерим данные

data <- seq( 0 , 2 *pi, 0.1 )
x1 <- 5 * cos (data)
x2 <- 2 * sin (data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0 , 1 , 0 )

# Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) # Смотрим что получилось
str(z)   # + структуру

# Посмотрим диаграммы размахов ( "ящики с усами" )

boxplot(z[,- 1 ])

# И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,- 1 ])
corrplot(corm, method = "color" , addCoef.col = "darkgreen" ,
addgrid.col = "gray33" , tl.col = "black" )
Dosyalar:
Sence iyi bir tavsiyesi var mı?

insanlar kim bilir kaç yıldır R ile yeterince oynadılar, şimdi hiçbir şey kazanmadan aptalca ölüyorlar :)

Akurasi'de testinizin ve treninizin eşit olması garip, hata bir yerde

ve bu arada, setin hala aynı küçük, değil mi? o zaman yapmanın bir anlamı yok

 
evet, 30 satırlık bir dizi ciddi değil ... en az on binlerce ise, eğitimi çalıştırabilir ve hatta kaynak kodunu oluşturabilirim, şu anda test ediyorum

 

ve işte zikzak grafiğinden korelasyon matrisi


Bu kodun çıktısı ne olacak?
cat("En iyi R^2 puanı:",max(gaResult@fitness),"\n")
 parametreleri seçip model oluşturduktan sonra çağrılırsa? 0'dan büyük olmalıdır. 0,5'ten büyükse çok iyi. ==1 ise idealdir.
Bu, yalnızca eğitim verileri üzerinde çapraz doğrulamanın sonucudur.

 
Akurasi'de gurular her zaman test eder ve eğitir eşittir, her şey yolunda

 

Hayır, test ve tren aynı, çünkü test için henüz bir veri yok, bir hafta içinde ortaya çıkacaklar. Bunu sadece neler olduğunu görmek için yaptım...


Kodu eklemeye çalışacağım ve R'de göreceğim

