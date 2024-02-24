Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 768
Genel olarak, Forex'te işlem yapıyorum, borsanın CME'sinden verileri CD aracılığıyla alıyorum. Yani bu alakalı...
Genel olarak, FORTS ile kim ilgilenecek. TS'yi Si'de kontrol ettim, bu moex'te ruble için nakit olmayan bir dolar. Moskova borsası. Sonuç kalite olarak aynıdır. Sorun şu ki, orada MT5'te, MT5'te çalışmanın %99'unu zaten yaptım, ancak MT5'in çalışmasını organize ettiğimden beri, nedense aptalca düşündüğüm gerçeğiyle karşılaştım. Çıkarmıyor. MT5 için bu çok karmaşık bir hesaplamadır. Belki bir şekilde basitleştirmek için bir fırsat vardır, ama nasıl olduğunu bilmiyorum, ama ne yazık ki Si oldukça değişken bir araç ve aynı şekilde, para ülke içinde vergilendiriliyor, bu yüzden TS'yi tanıtmakla ilgili bir ilgi varsa FORTS için minnettar olurum .....
Sorunun nerede olduğunu söyleyeceğim...
.
Konu açın belki birileri yardımcı olabilir...
Söz verdiğim gibi, Dr.Trader yöntemini kullanarak eğitim sonuçlarını gönderiyorum....
Ama Sihirbazın tavsiyesi üzerine o yapmadı, belki biri yapıp ortaya koyar. Eğitim dosyası ektedir.
Ama Sihirbazın tavsiyesi üzerine o yapmadı, belki biri yapıp ortaya koyar. Eğitim dosyası ektedir.
Sence iyi bir tavsiyesi var mı?
insanlar kim bilir kaç yıldır R ile yeterince oynadılar, şimdi hiçbir şey kazanmadan aptalca ölüyorlar :)
Akurasi'de testinizin ve treninizin eşit olması garip, hata bir yerde
ve bu arada, setin hala aynı küçük, değil mi? o zaman yapmanın bir anlamı yok
evet, 30 satırlık bir dizi ciddi değil ... en az on binlerce ise, eğitimi çalıştırabilir ve hatta kaynak kodunu oluşturabilirim, şu anda test ediyorum
ve işte zikzak grafiğinden korelasyon matrisi
RL hakkında bir başka güzel makale
https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=152196710_8eed067d4b093ed5aba093ed
Söz verdiğim gibi, Dr.Trader yöntemini kullanarak eğitim sonuçlarını gönderiyorum....
Bu kodun çıktısı ne olacak?
cat("En iyi R^2 puanı:",max(gaResult@fitness),"\n")
parametreleri seçip model oluşturduktan sonra çağrılırsa? 0'dan büyük olmalıdır. 0,5'ten büyükse çok iyi. ==1 ise idealdir.
Bu, yalnızca eğitim verileri üzerinde çapraz doğrulamanın sonucudur.
Akurasi'de test ve treninizin eşit olması garip, hata bir yerde
Akurasi'de gurular her zaman test eder ve eğitir eşittir, her şey yolunda
Hayır, test ve tren aynı, çünkü test için henüz bir veri yok, bir hafta içinde ortaya çıkacaklar. Bunu sadece neler olduğunu görmek için yaptım...
Kodu eklemeye çalışacağım ve R'de göreceğim