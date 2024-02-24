Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 766
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ekonometrik modeller hakkında okumak, benim için yeni bir şey:
Son birkaç on yılda, rejim değiştirme (RS) gibi modeller ekonometride popüler hale geldi. Örneğin, eşik otoregresif (TAR) modeli [15] ve yumuşak geçişe izin veren yumuşak geçiş otoregresif (STAR) modeli [3] insanların dikkatini çekmektedir. RS modellerine olan ilgi artmasına rağmen, RS hakkındaki çoğu makale, finansal ticaret alanında bulunan yapay zeka ile ilgili RS modellerinin yalnızca birkaç uygulamasıyla model geliştirmeye odaklanmıştır.
bunlardan herhangi birini denedin mi?
Ben de çok denedim.
Paketin adı tsDyn, birkaç eşik işlevi var, Bollinger yerine SETAR kullandım. Artışları kullanırken çok etkili bir şey tavsiye ederim. Ama gerçek bir hesaba getirmedim, nedenini hatırlamıyorum, yaklaşık üç yıl önceydi.
Ben de çok denedim.
Paketin adı tsDyn, birkaç eşik işlevi var, Bollinger yerine SETAR kullandım. Artışları kullanırken çok etkili bir şey tavsiye ederim. Ama gerçek bir hesaba getirmedim, nedenini hatırlamıyorum, yaklaşık üç yıl önceydi.
Makaleyi atabilirim, girdi olarak garch ve yardımcı program işlevinin sürekli optimizasyonu için bir sinir ağı kullanır
Makaleyi atabilirim, girdi olarak garch ve yardımcı program işlevinin sürekli optimizasyonu için bir sinir ağı kullanır
zorlaştırmıyorsa
pazarlarla ilgili olarak genellikle bütün bir araştırma dizisi vardır.
bu konuda çok makale var
Baktım, teşekkürler! Ama konu benim yaptığımın dışında kalıyor, bu yüzden güncel olaylar bitene kadar daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim.
Süslemesiz grizza gibi. İşaretli yerde, vadeli işlemlerde bir değişiklik oldu ve TS elleriyle fazla antrenman yapmadı ve ticaret yapmadı. Birincisi, ellerimle hala o kadar huysuz olduğumu kanıtlıyor, İkincisi, çalışan teoriyi daha da doğrulayacak. Saniyede beş kereden dört kere hareket edebilecek miyim????
Şimdi bir model inşa etme konusunda ciddileşiyorum. Geleceği yapıştırmaktan dolayı çok fazla değil, AMA bahse girerim sonucu kolayca tekrarlayabileceğime bahse girerim ..... Sadece hissediyorum ... Çünkü bugün veri işlemenin yarısını yaptım ve geldim işte yardımcı olan başka bir uygun haberle. Çıktıyı aynı sayıda sıfır ve bir için dengelemek için (çıktıdaki sıfırların ve birlerin sayısının eşit olması ÇOK ÖNEMLİ), geçmiş verilerden permütasyonlar yapmak zorunda kaldım. Şimdi bundan kaçınmanın bir yolunu buldum, sadece 1'lerin toplamından oluşan bir kayan pencere oluşturdum ve 1'lerin sayısı seçilen pencerenin tam olarak yarısı kadar olan çıktıyı seçtim. Bu durumda, permütasyon yapılmadığından veriler arasındaki seri bağlantı kaybolmaz, ancak çıkışın zaten dengelendiği gerekli zaman aralığı için pencere seçilir. Genel olarak, yapabildiğim gibi ... açıkladı. Kim anlamadı, suçlamıyorum :-)
Fazladan kelime yok, ekstra kelime öbeği yok. Arkadaşlar sizi bekliyoruz!!!!!
Pekala, vadelilerin kahrolası değişimi... Bu arada, Fed oranındaki değişiklik gibi önemli haberlerde de oldu..... Koşulların tesadüfü....
Terminalde oturduğum ve ayaklarımı hareket ettirmeye başladığımdan bahsetmiyorum bile .... Moron :-(
Süslemesiz grizza gibi. İşaretli yerde, vadeli işlemlerde bir değişiklik oldu ve TS elleriyle fazla antrenman yapmadı ve ticaret yapmadı. Birincisi, ellerimle hala o kadar huysuz olduğumu kanıtlıyor, İkincisi, çalışan teoriyi daha da doğrulayacak. Saniyede beş kereden dört kere hareket edebilecek miyim????
Şimdi bir model inşa etme konusunda ciddileşiyorum. Geleceği yapıştırmaktan dolayı çok fazla değil, AMA bahse girerim sonucu kolayca tekrarlayabileceğime bahse girerim ..... Sadece hissediyorum ... Çünkü bugün veri işlemenin yarısını yaptım ve geldim işte yardımcı olan başka bir uygun haberle. Çıktıyı aynı sayıda sıfır ve bir için dengelemek için (çıktıdaki sıfırların ve birlerin sayısının eşit olması ÇOK ÖNEMLİ), geçmiş verilerden permütasyonlar yapmak zorunda kaldım. Şimdi bundan kaçınmanın bir yolunu buldum, sadece 1'lerin toplamından oluşan bir kayan pencere oluşturdum ve 1'lerin sayısı seçilen pencerenin tam olarak yarısı kadar olan çıktıyı seçtim. Bu durumda, permütasyon yapılmadığından veriler arasındaki seri bağlantı kaybolmaz, ancak çıkışın zaten dengelendiği gerekli zaman aralığı için pencere seçilir. Genel olarak, yapabildiğim gibi ... açıkladı. Kim anlamadı, suçlamıyorum :-)
Fazladan kelime yok, ekstra kelime öbeği yok. Arkadaşlar sizi bekliyoruz!!!!!
Yerinizde olsam araçta hiçbir şeyi değiştirmezdim, bu arada, bu da kötü bir sonuç vermedi.
işine karışma çünkü tüm düşünceler zaten onun içinde ve sistem değiştirilemeztamamen otomatik çalışmasına izin verin, elinizle bozmaya gerek yok
Yerinizde olsam araçta hiçbir şeyi değiştirmezdim, bu arada, bu da kötü bir sonuç vermedi.
işine karışma çünkü tüm düşünceler zaten onun içinde ve sistem değiştirilemezmakinenin tamamen çalışmasına izin verin, ellerinizi kullanmayın
Ben de DONANIM'ın ifadesine göre ellerimle aynı şekilde içeri girdim. Durağı hareket ettirmeseydim, iki geyik alacaktım. Yaklaşık 1650'ye iner ve devam ederdim ama hayır... Bir önceki ekranda, kelimenin tam anlamıyla bir kaç tane çekirdeği nasıl çıkardıklarını göstermiştim. Bunlar iki geyik. Çıkarmasalardı, hemen iyileşirdim, sadece bir geri dönüş vardı ..... Pekala, tamam. Daha ilginç olanı nasıl ilerlediğimizdir .... :-)