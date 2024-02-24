Ticarette makine öğrenimi: teori, pratik, ticaret ve daha fazlası - sayfa 774
YYYYYYYYY! Bu yüzden kimse Olasılık ve AIC'nin nasıl hesaplanacağını söylemedi. Ama yine de yaptım ve hesaplama R ile çakışıyor.
Microsoft'un 3.4.3'ü var mı?
LİME teşekkür ederim.
Orada. Fakat CUDA ve cuDNN kurduktan sonra MRO kurmak istemiyor. nedenini bulamadım. Bu nedenle saf K 3.4.3 kullanıyorum. 3.4.4 zaten yayınlanmış olmasına rağmen.
Orada. Fakat CUDA ve cuDNN kurduktan sonra MRO kurmak istemiyor. nedenini bulamadım. Bu nedenle saf K 3.4.3 kullanıyorum. 3.4.4 zaten yayınlanmış olmasına rağmen.
Teslim edildi 3.4.4. DALEX de oldu, onunla başlayacağım, daha kolay görünüyor KİREÇ
R-bloggers ile bir haber akışım var. Bugün, değişkenlerin önemini seçmek için bir paket olan DALEX'te bir reklam geldi. Yüklemeye çalıştım - R 3.4.2 için yüklenmedi.
Ve fikri gerçekten beğendim.
Tipik olarak, değişkenlerin önemi, modelin uygunluğunda tahmin edicinin ne sıklıkta kullanıldığı anlamındaki önemdir.
Ancak DALEX farklı bir fikir kullanır: Bir tahmin edicinin önemi, bu tahmin edicinin tahminin başarısı üzerindeki etkisi olarak anlaşılır. Modelin kendisi bir kara kutu olarak ele alınır.
Kullandığım tüm paketleri hatırlamaya çalıştım ve benzer bir fikre sahip bir paketi hatırlayamıyorum - tahmini etkiliyor.
Belki birisi söyler?
İlginç konu. Ben kendim vtraet kullanıyorum ve prensipte her şey bana uyuyor, ancak mükemmelliğin sınırı yok. Dalex'i verilerim üzerinde çalıştırmayı denemek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Belki birisi yardım edebilir ... En azından başla ...
.... Verilerim üzerinde Dalex'i çalıştırmayı denemek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Birisi yardım edebilir mi ... En azından başla ...
Zorluklar nelerdir????
